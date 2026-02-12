फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी पर शुक्रवार 13 फरवरी 2026 को विजया एकादशी का व्रत है. भगवान विष्णु को समर्पित इस व्रत का शास्त्रों में बड़ा महत्व बताया गया है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, लंका पर विजय से पहले भगवान राम ने भी इस व्रत को किया था.