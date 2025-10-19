एक्सप्लोरर
Vastu Tips: दीपावली की पूर्व संध्या पर घर की सफाई और दीप प्रज्वलन से बढ़ाएं शुभ ऊर्जा का प्रभाव
Vastu Tips on Narak Chaturdashi: नरक चतुर्दशी पर घर की सफाई, दीप जलाने और अनुपयोगी वस्तुएं हटाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यह दिन श्रद्धा, शुद्धि और शुभता का प्रतीक माना गया है
नरक चतुर्दशी पर वास्तु टिप्स
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 19 Oct 2025 04:15 PM (IST)
वास्तु शास्त्र
6 Photos
Vastu Tips: दीपावली की पूर्व संध्या पर घर की सफाई और दीप प्रज्वलन से बढ़ाएं शुभ ऊर्जा का प्रभाव
वास्तु शास्त्र
6 Photos
धनतेरस की शाम यम दीपक से जुड़े ये 6 उपाय जरूर करें, वास्तु दोष की समस्या होगी खत्म!
वास्तु शास्त्र
5 Photos
घर में पीतल की मछली क्यों रखनी चाहिए? जानिए इसका वास्तु, ज्योतिष और धार्मिक महत्व
वास्तु शास्त्र
7 Photos
घर में हाथी की मूर्ति लक, वेल्थ और गुड वाइब्स का पॉवर कॉम्बो! जानिए इसके फायदे
वास्तु शास्त्र
6 Photos
लाबुबू गुड़िया को घर में रखना चाहिए या नहीं? वास्तु के नियमों से जानें रहस्य
वास्तु शास्त्र
5 Photos
मोबाइल वॉलपेपर पर भगवान की तस्वीर क्यों नहीं लगानी चाहिए? जानिए इसका धार्मिक और वास्तु कारण
वास्तु शास्त्र
6 Photos
दीवाली में इन जगहों में भूलकर भी पैसा रखने से बचें, माता लक्ष्मी होती हैं नाराज!
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसे खर्च मत करो', अखिलेश के बयान पर भड़की BJP, कहा- उन्हें एंटनी या अकबर...
बिहार
पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
विश्व
गाजा में फिर शुरू हुई जंग! इजरायल ने हमास पर बरसाए बम, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद IDF का एक्शन
क्रिकेट
LIVE: पावरप्ले होने वाला है खत्म, अब तक 'विकेटलेस' टीम इंडिया, अंग्रेजों ने की दमदार शुरुआत
Advertisement
वास्तु शास्त्र
6 Photos
Vastu Tips: दीपावली की पूर्व संध्या पर घर की सफाई और दीप प्रज्वलन से बढ़ाएं शुभ ऊर्जा का प्रभाव
वास्तु शास्त्र
6 Photos
धनतेरस की शाम यम दीपक से जुड़े ये 6 उपाय जरूर करें, वास्तु दोष की समस्या होगी खत्म!
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion