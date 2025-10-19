हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीवास्तु शास्त्रVastu Tips: दीपावली की पूर्व संध्या पर घर की सफाई और दीप प्रज्वलन से बढ़ाएं शुभ ऊर्जा का प्रभाव

Vastu Tips: दीपावली की पूर्व संध्या पर घर की सफाई और दीप प्रज्वलन से बढ़ाएं शुभ ऊर्जा का प्रभाव

Vastu Tips on Narak Chaturdashi: नरक चतुर्दशी पर घर की सफाई, दीप जलाने और अनुपयोगी वस्तुएं हटाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यह दिन श्रद्धा, शुद्धि और शुभता का प्रतीक माना गया है

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 19 Oct 2025 04:15 PM (IST)
Vastu Tips on Narak Chaturdashi: नरक चतुर्दशी पर घर की सफाई, दीप जलाने और अनुपयोगी वस्तुएं हटाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यह दिन श्रद्धा, शुद्धि और शुभता का प्रतीक माना गया है

नरक चतुर्दशी पर वास्तु टिप्स

1/6
19 अक्टूबर, रविवार का दिन धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है. इस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पड़ रही है, जिसे नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है. यह दिन दीपावली से एक दिन पूर्व आने वाला होता है और इसे रूप चौदस भी कहा जाता है.
19 अक्टूबर, रविवार का दिन धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है. इस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पड़ रही है, जिसे नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है. यह दिन दीपावली से एक दिन पूर्व आने वाला होता है और इसे रूप चौदस भी कहा जाता है.
2/6
पंचांग के अनुसार आज शक संवत 1947 और विक्रम संवत 2082 चल रहा है. सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि रहेगी और दोपहर 1 बजकर 52 मिनट तक इसका प्रभाव रहेगा. इसके बाद अमावस्या प्रारंभ होगी. आज सूर्य तुला राशि में और चंद्रमा कन्या राशि में स्थित हैं.
पंचांग के अनुसार आज शक संवत 1947 और विक्रम संवत 2082 चल रहा है. सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि रहेगी और दोपहर 1 बजकर 52 मिनट तक इसका प्रभाव रहेगा. इसके बाद अमावस्या प्रारंभ होगी. आज सूर्य तुला राशि में और चंद्रमा कन्या राशि में स्थित हैं.
3/6
इस दिन भद्रा काल दोपहर 1 बजकर 52 मिनट तक रहेगा और उसके बाद शुभ समय प्रारंभ होगा. रविवार के दिन पड़ने के कारण हनुमान जयंती (उत्तर भारत) का पर्व भी मनाया जा रहा है. साथ ही मासिक शिवरात्रि व्रत का भी संयोग बन रहा है, जिससे दिन और भी पवित्र हो गया है.
इस दिन भद्रा काल दोपहर 1 बजकर 52 मिनट तक रहेगा और उसके बाद शुभ समय प्रारंभ होगा. रविवार के दिन पड़ने के कारण हनुमान जयंती (उत्तर भारत) का पर्व भी मनाया जा रहा है. साथ ही मासिक शिवरात्रि व्रत का भी संयोग बन रहा है, जिससे दिन और भी पवित्र हो गया है.
4/6
आचार्य मुकुल रस्तोगी के अनुसार नरक चतुर्दशी पर सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई करनी चाहिए. घर के कोने-कोने में जमा धूल, जाले और अनुपयोगी वस्तुएँ नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत मानी जाती हैं, इसलिए उन्हें बाहर निकाल देना शुभ रहता है.
आचार्य मुकुल रस्तोगी के अनुसार नरक चतुर्दशी पर सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई करनी चाहिए. घर के कोने-कोने में जमा धूल, जाले और अनुपयोगी वस्तुएँ नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत मानी जाती हैं, इसलिए उन्हें बाहर निकाल देना शुभ रहता है.
5/6
पुराने, टूटे या जोड़े से अलग बर्तन, फटे कपड़े या जूते-चप्पल घर में नहीं रखने चाहिए. इन चीजों को बाहर निकालने से जीवन में ठहराव और बाधाएँ दूर होती हैं. स्वच्छ वातावरण में देवी-देवताओं की कृपा बनी रहती है और घर में सुख-समृद्धि आती है.
पुराने, टूटे या जोड़े से अलग बर्तन, फटे कपड़े या जूते-चप्पल घर में नहीं रखने चाहिए. इन चीजों को बाहर निकालने से जीवन में ठहराव और बाधाएँ दूर होती हैं. स्वच्छ वातावरण में देवी-देवताओं की कृपा बनी रहती है और घर में सुख-समृद्धि आती है.
6/6
सायंकाल के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने की परंपरा अत्यंत शुभ मानी जाती है. जल से भरे पात्र के पास दीप जलाने से पितरों को संतोष मिलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. यह कर्म आत्मिक शुद्धि और समृद्धि दोनों का प्रतीक है.
सायंकाल के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने की परंपरा अत्यंत शुभ मानी जाती है. जल से भरे पात्र के पास दीप जलाने से पितरों को संतोष मिलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. यह कर्म आत्मिक शुद्धि और समृद्धि दोनों का प्रतीक है.
Published at : 19 Oct 2025 04:15 PM (IST)
Tags :
Vastu Tips Diwali 2025 Naraka Chaturdashi 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसे खर्च मत करो', दिवाली पर अखिलेश यादव के बयान पर भड़की BJP, कहा- उन्हें एंटनी या अकबर...
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसे खर्च मत करो', अखिलेश के बयान पर भड़की BJP, कहा- उन्हें एंटनी या अकबर...
बिहार
Bihar Election 2025: पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
विश्व
गाजा में फिर शुरू हुई जंग! इजरायल ने हमास पर बरसाए बम, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद IDF का एक्शन
गाजा में फिर शुरू हुई जंग! इजरायल ने हमास पर बरसाए बम, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद IDF का एक्शन
क्रिकेट
INDW vs ENGW Score Live: पावरप्ले होने वाला है खत्म, अब तक 'विकेटलेस' टीम इंडिया, अंग्रेजों ने की दमदार शुरुआत
LIVE: पावरप्ले होने वाला है खत्म, अब तक 'विकेटलेस' टीम इंडिया, अंग्रेजों ने की दमदार शुरुआत
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BSF जवानों ने इस अंदाज में मनाई दिवाली | ABP NEWS
त्योहारों पर घर लौटने की होड़..रेलवे स्टेशनों पर उमड़ा लोगों का सैलाब |Breaking
सिद्धार्थनगर में नशे का नेटवर्क बेखौफ, वीडियो वायरल | ABP NEWS
दिवाली पर Akhilesh Yadav के बयान पर शुरू हुआ विवाद | SP | Breaking
'दीये-मोमबत्ती पर खर्चा क्यों, क्रिसमस से सीखो'- Akhilesh Yadav

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसे खर्च मत करो', दिवाली पर अखिलेश यादव के बयान पर भड़की BJP, कहा- उन्हें एंटनी या अकबर...
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसे खर्च मत करो', अखिलेश के बयान पर भड़की BJP, कहा- उन्हें एंटनी या अकबर...
बिहार
Bihar Election 2025: पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
विश्व
गाजा में फिर शुरू हुई जंग! इजरायल ने हमास पर बरसाए बम, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद IDF का एक्शन
गाजा में फिर शुरू हुई जंग! इजरायल ने हमास पर बरसाए बम, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद IDF का एक्शन
क्रिकेट
INDW vs ENGW Score Live: पावरप्ले होने वाला है खत्म, अब तक 'विकेटलेस' टीम इंडिया, अंग्रेजों ने की दमदार शुरुआत
LIVE: पावरप्ले होने वाला है खत्म, अब तक 'विकेटलेस' टीम इंडिया, अंग्रेजों ने की दमदार शुरुआत
बॉलीवुड
सनी देओल से जुड़ी ये 7 बातें नहीं जानते होंगे आप, कभी जूझ चुके हैं इस बीमारी से
सनी देओल से जुड़ी ये 7 बातें नहीं जानते होंगे आप, कभी जूझ चुके हैं इस बीमारी से
हेल्थ
Super Antibiotic Nefithromycin: डायबिटीज और कैंसर के मरीजों के लिए गुड न्यूज, भारत ने बनाई पहली देसी सुपर एंटीबायोटिक
डायबिटीज और कैंसर के मरीजों के लिए गुड न्यूज, भारत ने बनाई पहली देसी सुपर एंटीबायोटिक
यूटिलिटी
दिवाली पर घर तो नहीं ले आए मिलावटी खोया, मिनटों में ऐसे करें पहचान
दिवाली पर घर तो नहीं ले आए मिलावटी खोया, मिनटों में ऐसे करें पहचान
ट्रेंडिंग
ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ तो वेंडर ने यात्री से रखवा ली घड़ी! बदतमीजी की इंतेहा देख खौल उठेगा खून
ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ तो वेंडर ने यात्री से रखवा ली घड़ी! बदतमीजी की इंतेहा देख खौल उठेगा खून
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget