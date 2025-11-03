Vastu Tips: घर की नींव भरते समय किन सामग्रियों को रखा जाता है, जानें

नए घर की जब नींव डाली जाती है, तब केवल ईंट और सीमेंट ही नहीं बल्कि आस्था और परंपरा की नींव भी रखी जाती है. वास्तु शास्त्र और मान्यताओं के अनुसार, नींव में कुछ विशेष वस्तुओं को रखने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा बनी रहती है.