वास्तु शास्त्र
Vastu Tips: घर की नींव भरते समय किन सामग्रियों को रखा जाता है, जानें

Vastu Tips: घर की नींव भरते समय किन सामग्रियों को रखा जाता है, जानें

Vastu Tips: घर बनाने से पहले नींव पूजन की जाती है. इसमें नींव की खुदाई की जाती है और भूमि पूजा के साथ वापस नींव को भरा जाता है. वास्तु अनुसार जानें नींव पूजन के लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 03 Nov 2025 08:12 AM (IST)
Vastu Tips: घर बनाने से पहले नींव पूजन की जाती है. इसमें नींव की खुदाई की जाती है और भूमि पूजा के साथ वापस नींव को भरा जाता है. वास्तु अनुसार जानें नींव पूजन के लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है.

वास्तु शास्त्र नींव पूजा

1/6
वास्तु अनुसार, नींव पूजन को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योकि यह घर के निर्माण का सबसे पहला चरण होता है. इसलिए इस क्रिया को पूरे विधि-विधान के साथ संपन्न करना चाहिए. आइये जानते हैं नींव पूजन के लिए किन-किन चीजों की जरूरत पड़ती है.
वास्तु अनुसार, नींव पूजन को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योकि यह घर के निर्माण का सबसे पहला चरण होता है. इसलिए इस क्रिया को पूरे विधि-विधान के साथ संपन्न करना चाहिए. आइये जानते हैं नींव पूजन के लिए किन-किन चीजों की जरूरत पड़ती है.
2/6
नए घर की जब नींव डाली जाती है, तब केवल ईंट और सीमेंट ही नहीं बल्कि आस्था और परंपरा की नींव भी रखी जाती है. वास्तु शास्त्र और मान्यताओं के अनुसार, नींव में कुछ विशेष वस्तुओं को रखने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा बनी रहती है.
नए घर की जब नींव डाली जाती है, तब केवल ईंट और सीमेंट ही नहीं बल्कि आस्था और परंपरा की नींव भी रखी जाती है. वास्तु शास्त्र और मान्यताओं के अनुसार, नींव में कुछ विशेष वस्तुओं को रखने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा बनी रहती है.
3/6
तांबे का कलश- तांबे के कलश में गंगाजल, सिक्का, हल्दी, कुमकुम और फूल रखे जाते हैं. यह भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का प्रतीक है और घर में धन-समृद्धि का वास कराता है.
तांबे का कलश- तांबे के कलश में गंगाजल, सिक्का, हल्दी, कुमकुम और फूल रखे जाते हैं. यह भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का प्रतीक है और घर में धन-समृद्धि का वास कराता है.
4/6
पांच साबुत हल्दी या सुपारी- हल्दी को शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है. इसलिए आप नींव में हल्दी की पांच साबुत गांठे भी रख सकते हैं. इसके साथ ही पांच पूजा वाली साबुत सुपारी भी रखी जाती है.
पांच साबुत हल्दी या सुपारी- हल्दी को शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है. इसलिए आप नींव में हल्दी की पांच साबुत गांठे भी रख सकते हैं. इसके साथ ही पांच पूजा वाली साबुत सुपारी भी रखी जाती है.
5/6
लोहे की चार कीलें- नकारात्मक ऊजा, बुरी शक्तियों और बुरी नजर से बचाव के लिए नींव में 4 लोहे की कील भी रखी जाती है.
लोहे की चार कीलें- नकारात्मक ऊजा, बुरी शक्तियों और बुरी नजर से बचाव के लिए नींव में 4 लोहे की कील भी रखी जाती है.
6/6
इसके साथ ही पान के पत्ते, जनेऊ, गुड़, नारियल, फल, चौकोर पत्थर, दूध, शहद, मिट्टी के कसोरे में आदि जैसी चीजें भी नींव में रखी जाती हैं.
इसके साथ ही पान के पत्ते, जनेऊ, गुड़, नारियल, फल, चौकोर पत्थर, दूध, शहद, मिट्टी के कसोरे में आदि जैसी चीजें भी नींव में रखी जाती हैं.
Published at : 03 Nov 2025 08:12 AM (IST)
Tags :
Bhumi Pujan Vastu Tips Vastu Shastra

