Vastu Tips: घर की नींव भरते समय किन सामग्रियों को रखा जाता है, जानें
Vastu Tips: घर बनाने से पहले नींव पूजन की जाती है. इसमें नींव की खुदाई की जाती है और भूमि पूजा के साथ वापस नींव को भरा जाता है. वास्तु अनुसार जानें नींव पूजन के लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है.
Published at : 03 Nov 2025 08:12 AM (IST)
