हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीवास्तु शास्त्रVastu Shastra: वास्तु के अनुसार जानें किन चीजों को उपहार में देना आपके लिए होगा शुभ!

Vastu Shastra: वास्तु के अनुसार जानें किन चीजों को उपहार में देना आपके लिए होगा शुभ!

Vastu Tips: शादी-विवाह के मौके पर गिफ्ट देने की प्रथा शदियों से चली आ रही है, लेकिन हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र का बेहद महत्व होता है. तो जानें वास्तु के अनुसार किन चीजों को उपहार में देना शुभ है.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 19 Nov 2025 02:09 PM (IST)
Vastu Tips: शादी-विवाह के मौके पर गिफ्ट देने की प्रथा शदियों से चली आ रही है, लेकिन हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र का बेहद महत्व होता है. तो जानें वास्तु के अनुसार किन चीजों को उपहार में देना शुभ है.

वास्तु शास्त्र के अनुसार किन चीजों को उपहार में दना शुभ?

1/6
वास्तु शास्त्र में कई ऐसी चीजों का उल्लेख किया गया है जो हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक बदलाव लेकर आ सकती हैं. ठीक इसी तरह वास्तु में इस बात का भी उल्लेख है कि हमें किसी को शादी-विवाह के शुभ अवसर पर कौन सी चीजें उपहार में देना चाहिए. वास्तु के अनुसार, जानें किन चीजों को उपहार में देने से घर में सुख-समृद्धि आती है.
वास्तु शास्त्र में कई ऐसी चीजों का उल्लेख किया गया है जो हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक बदलाव लेकर आ सकती हैं. ठीक इसी तरह वास्तु में इस बात का भी उल्लेख है कि हमें किसी को शादी-विवाह के शुभ अवसर पर कौन सी चीजें उपहार में देना चाहिए. वास्तु के अनुसार, जानें किन चीजों को उपहार में देने से घर में सुख-समृद्धि आती है.
2/6
चांदी का सामान उपहार में देना बहुत शुभ होता है, चांदी का उपहार देना मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने का एक तरीका माना जाता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. अगर विवाहित जोड़े या प्रेमी-प्रेमिका एक-दूसरे को चांदी के आभूषण उपहार में देते हैं, तो इससे प्रेम संबंधों में निखार आ सकता है.
चांदी का सामान उपहार में देना बहुत शुभ होता है, चांदी का उपहार देना मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने का एक तरीका माना जाता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. अगर विवाहित जोड़े या प्रेमी-प्रेमिका एक-दूसरे को चांदी के आभूषण उपहार में देते हैं, तो इससे प्रेम संबंधों में निखार आ सकता है.
3/6
वास्तु के अनुसार हाथी और कछुए की जोड़ी गिफ्ट में देने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है. क्योंकि, हाथी धन और सौभाग्य लाता है, जबकि कछुआ नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर घर में खुशियां और सफलता लाता है.
वास्तु के अनुसार हाथी और कछुए की जोड़ी गिफ्ट में देने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है. क्योंकि, हाथी धन और सौभाग्य लाता है, जबकि कछुआ नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर घर में खुशियां और सफलता लाता है.
4/6
वास्तु के अनुसार 7 घोड़ों की तस्वीर गिफ्ट देना एक शुभ विचार है, क्योंकि यह सफलता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है. इसे गिफ्ट के रूप में देते समय, तस्वीर में दौड़ते हुए घोड़े और शांतिपूर्ण भाव होने चाहिए. गिफ्ट लेने वाले व्यक्ति के घर में इस तस्वीर को मुख्य रूप से लिविंग रूम में लगाना चाहिए.
वास्तु के अनुसार 7 घोड़ों की तस्वीर गिफ्ट देना एक शुभ विचार है, क्योंकि यह सफलता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है. इसे गिफ्ट के रूप में देते समय, तस्वीर में दौड़ते हुए घोड़े और शांतिपूर्ण भाव होने चाहिए. गिफ्ट लेने वाले व्यक्ति के घर में इस तस्वीर को मुख्य रूप से लिविंग रूम में लगाना चाहिए.
5/6
मिट्टी से बनी कोई भी मूर्ति उपहार में देना बहुत शुभ होता है. यह उपहार घर में सकारात्मकता लाता है, आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाता है, और धन लाभ के योग बनाता है. यह अटका हुआ धन वापस दिलाने और आय में वृद्धि का भी संकेत माना जाता है.
मिट्टी से बनी कोई भी मूर्ति उपहार में देना बहुत शुभ होता है. यह उपहार घर में सकारात्मकता लाता है, आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाता है, और धन लाभ के योग बनाता है. यह अटका हुआ धन वापस दिलाने और आय में वृद्धि का भी संकेत माना जाता है.
6/6
वास्तु के अनुसार मिट्टी से बनी श्री यंत्र को गिफ्ट में देना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह धन लाभ और सकारात्मक ऊर्जा लाता है. इसे देना या प्राप्त करना शुभ होता है और इससे आय में वृद्धि होने और इससे अटका हुआ धन वापस आने की संभावना बनती है.
वास्तु के अनुसार मिट्टी से बनी श्री यंत्र को गिफ्ट में देना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह धन लाभ और सकारात्मक ऊर्जा लाता है. इसे देना या प्राप्त करना शुभ होता है और इससे आय में वृद्धि होने और इससे अटका हुआ धन वापस आने की संभावना बनती है.
Published at : 19 Nov 2025 02:09 PM (IST)
Tags :
Vastu Tips Vastu Shastra

वास्तु शास्त्र फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
बिहार
NDA Government Formation: शपथ ग्रहण को लेकर हाई अलर्ट पर पटना के अस्पताल, जाने से पहले पढ़ लें काम की खबर
शपथ ग्रहण को लेकर हाई अलर्ट पर पटना के अस्पताल, जाने से पहले पढ़ लें काम की खबर
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
कभी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी ये दिग्गज अभिनेत्री, आज भी क्वीन की तरह जीती है लाइफ, बेशुमार दौलत की हैं मालकिन
कभी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी ये दिग्गज अभिनेत्री, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
बिहार
NDA Government Formation: शपथ ग्रहण को लेकर हाई अलर्ट पर पटना के अस्पताल, जाने से पहले पढ़ लें काम की खबर
शपथ ग्रहण को लेकर हाई अलर्ट पर पटना के अस्पताल, जाने से पहले पढ़ लें काम की खबर
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
कभी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी ये दिग्गज अभिनेत्री, आज भी क्वीन की तरह जीती है लाइफ, बेशुमार दौलत की हैं मालकिन
कभी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी ये दिग्गज अभिनेत्री, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
नीतीश सरकार गिराने के लिए जिन विधायकों ने रची थी साजिश, बिहार चुनाव में वो हारे या जीते? जानें
नीतीश सरकार गिराने के लिए जिन विधायकों ने रची थी साजिश, बिहार चुनाव में वो हारे या जीते? जानें
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
फैशन
सर्दियों में पीछे न रह जाए फैशन, यहां देखें स्टाइलिश और गर्म रखने वाले बेहतरीन स्वेटर डिजाइन्स
सर्दियों में पीछे न रह जाए फैशन, यहां देखें स्टाइलिश और गर्म रखने वाले बेहतरीन स्वेटर डिजाइन्स
शिक्षा
CBSE ने जारी की 10वीं बोर्ड परीक्षा की मार्किंग गाइडलाइन, अब नहीं होंगी इंटरनल मार्क्स में गलतियां
CBSE ने जारी की 10वीं बोर्ड परीक्षा की मार्किंग गाइडलाइन, अब नहीं होंगी इंटरनल मार्क्स में गलतियां
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget