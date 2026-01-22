Vastu Tips: दुकान में मंदी चल रही है? तुलसी से लेकर गोमती चक्र तक, ये उपाय देंगे नई ग्रोथ!

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीवास्तु शास्त्रVastu Tips: दुकान में मंदी चल रही है? तुलसी से लेकर गोमती चक्र तक, ये उपाय देंगे नई ग्रोथ!

Vastu Tips for business: व्यापार या दुकान में मंदी या उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है, तो वास्तु से जुड़े इन उपायों को करने से फायदा मिल सकता है. ये कोई जादूई उपाय नहीं, बल्कि दीर्घकालिक है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 22 Jan 2026 04:20 PM (IST)
दुकान में समृद्धि के लिए वास्तु

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, कुछ वास्तु उपाय दुकान और बिजनेस को नई ग्रोथ देने के साथ आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं. दुकान या बिजनेस में तरक्की पाने के लिए जानिए आसान वास्तु उपाय?
व्यापार में तुलसी का उपाय करने से तरक्की के लिए कारगर साबित हो सकती है. इसके लिए तुलसी का पौधा उत्तर-पूर्वी कोने में लगाने के साथ उसकी पूजा जरूर करें. इस स्थान पर गंगाजल रखना भी सही माना जाता है.
Published at : 22 Jan 2026 04:20 PM (IST)
