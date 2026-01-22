Vastu Tips: दुकान में मंदी चल रही है? तुलसी से लेकर गोमती चक्र तक, ये उपाय देंगे नई ग्रोथ!

व्यापार में तुलसी का उपाय करने से तरक्की के लिए कारगर साबित हो सकती है. इसके लिए तुलसी का पौधा उत्तर-पूर्वी कोने में लगाने के साथ उसकी पूजा जरूर करें. इस स्थान पर गंगाजल रखना भी सही माना जाता है.