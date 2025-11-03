एक्सप्लोरर
Vastu Tips For Bad Dreams: रात में नहीं आती नींद या है बुरे सपनों से परेशान, तो अपनाए इन वास्तु उपाय को!
Vastu Tips For Bad Dreams: कई बार हमें बुरे या डरावने सपने की वजह से नींद नहीं आती. जिसका असर धीरे-धीरे हमारी सेहत पर पड़ता है. आइए वास्तु के मुताबिक जानते है किन चीजों से इसे रोका जा सकता है...
वास्तु शास्त्र
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 03 Nov 2025 10:11 PM (IST)
Tags :Vastu Tips Vastu Shastra Vastu Upay
वास्तु शास्त्र
5 Photos
रात में नहीं आती नींद या है बुरे सपनों से परेशान, तो अपनाए इन वास्तु उपाय को!
वास्तु शास्त्र
6 Photos
टूटा रिश्ता फिर बनेगा मजबूत, अपनाएं ये 3 वास्तु उपाय और लौट आएगा प्यार का जादू!
वास्तु शास्त्र
6 Photos
गलत दिशा में रखी डेस्क रोक रही है तरक्की? वास्तु से जानिए सही करियर ग्रोथ का राज
वास्तु शास्त्र
6 Photos
आक का पौधा भक्ति का प्रतीक या अशुभ संकेत, जानिए वास्तु शास्त्र की नजर से इसका असली अर्थ
वास्तु शास्त्र
5 Photos
अगर आपके घर में दिख रहे हैं ये संकेत तो समझ लें, अच्छा समय होने वाला है शुरू!
वास्तु शास्त्र
5 Photos
अगर आपका घर भी है दक्षिण मुखी, तो अपनाएं ये खास वास्तु टिप्स और पाएं समृद्धि!
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
दिल्ली NCR
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
क्रिकेट
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
बॉलीवुड
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली HC ने MEA से मांगा जवाब
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion