Vastu Tips For Bad Dreams: रात में नहीं आती नींद या है बुरे सपनों से परेशान, तो अपनाए इन वास्तु उपाय को!

Vastu Tips For Bad Dreams: रात में नहीं आती नींद या है बुरे सपनों से परेशान, तो अपनाए इन वास्तु उपाय को!

Vastu Tips For Bad Dreams: कई बार हमें बुरे या डरावने सपने की वजह से नींद नहीं आती. जिसका असर धीरे-धीरे हमारी सेहत पर पड़ता है. आइए वास्तु के मुताबिक जानते है किन चीजों से इसे रोका जा सकता है...

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 03 Nov 2025 10:11 PM (IST)
Vastu Tips For Bad Dreams: कई बार हमें बुरे या डरावने सपने की वजह से नींद नहीं आती. जिसका असर धीरे-धीरे हमारी सेहत पर पड़ता है. आइए वास्तु के मुताबिक जानते है किन चीजों से इसे रोका जा सकता है...

वास्तु शास्त्र

1/5
कई लोग ऐसे ही जिन्हें रात में नींद नहीं आती और अगर आती भी है तो बुरे सपने की वजह से टूट जाती है. बुरे या डरावने सपने आते ही रात भर बेचैनी रहती है और कभी-कभी पूरे रात नींद भी नहीं आती. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है वास्तु शास्त्र में कुछ उपाय बताए है, जिससे आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.
कई लोग ऐसे ही जिन्हें रात में नींद नहीं आती और अगर आती भी है तो बुरे सपने की वजह से टूट जाती है. बुरे या डरावने सपने आते ही रात भर बेचैनी रहती है और कभी-कभी पूरे रात नींद भी नहीं आती. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है वास्तु शास्त्र में कुछ उपाय बताए है, जिससे आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.
2/5
रात में अगर सोते वक्त बुरे सपने की वजह से नींद खराब हो जाती है तो मोती का उपाय जरूर करें. मोती को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे रख लें. इससे मोती की सकारात्मक ऊर्जा आपको शांति देगी. ऐसा करने से सुकून मिलेगा और बुरे सपने भी नहीं आएंगे. जिससे सोते वक्त कोई परेशानी नहीं आएगी.
रात में अगर सोते वक्त बुरे सपने की वजह से नींद खराब हो जाती है तो मोती का उपाय जरूर करें. मोती को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे रख लें. इससे मोती की सकारात्मक ऊर्जा आपको शांति देगी. ऐसा करने से सुकून मिलेगा और बुरे सपने भी नहीं आएंगे. जिससे सोते वक्त कोई परेशानी नहीं आएगी.
3/5
गलत तरह के सपनों से बचाव के लिए फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं. इसके लिए फिटकरी को किसी कपड़े में बांध लीजिए, फिर इस पोटली को सोने से पहले तकिए के नीचे रख दें. ऐसा करने से नकारात्मक विचार दूर होने के साथ बुरे सपने भी नहीं आते हैं.
गलत तरह के सपनों से बचाव के लिए फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं. इसके लिए फिटकरी को किसी कपड़े में बांध लीजिए, फिर इस पोटली को सोने से पहले तकिए के नीचे रख दें. ऐसा करने से नकारात्मक विचार दूर होने के साथ बुरे सपने भी नहीं आते हैं.
4/5
आज के समय में कई तरह के क्रिस्टल आते हैं, जो जिंदगी को बहुत आसान बना देते हैं. जिसमें से एक क्रिस्टल अमेथिस्ट है, जो कई चीजों में काम आता है. इसको रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन को शांति भी मिलती है. इससे रखने से नींद अच्छी आती है और मन में बुरे सपनों का ख्याल भी नहीं आता.
आज के समय में कई तरह के क्रिस्टल आते हैं, जो जिंदगी को बहुत आसान बना देते हैं. जिसमें से एक क्रिस्टल अमेथिस्ट है, जो कई चीजों में काम आता है. इसको रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन को शांति भी मिलती है. इससे रखने से नींद अच्छी आती है और मन में बुरे सपनों का ख्याल भी नहीं आता.
5/5
वास्तु शास्त्र में बताया गाया है कि बुरे सपने आने का कोई ना कोई कारण होता है. जिस वजह से नींद पूरी नहीं हो पाती, जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. इसलिए बताए गए उपाय को पालन करें. जिससे सोते वक्त मन शांत रहें और नींद भी अच्छी आए.
वास्तु शास्त्र में बताया गाया है कि बुरे सपने आने का कोई ना कोई कारण होता है. जिस वजह से नींद पूरी नहीं हो पाती, जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. इसलिए बताए गए उपाय को पालन करें. जिससे सोते वक्त मन शांत रहें और नींद भी अच्छी आए.
Published at : 03 Nov 2025 10:11 PM (IST)
Vastu Tips Vastu Shastra Vastu Upay

Embed widget