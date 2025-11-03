कई लोग ऐसे ही जिन्हें रात में नींद नहीं आती और अगर आती भी है तो बुरे सपने की वजह से टूट जाती है. बुरे या डरावने सपने आते ही रात भर बेचैनी रहती है और कभी-कभी पूरे रात नींद भी नहीं आती. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है वास्तु शास्त्र में कुछ उपाय बताए है, जिससे आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.