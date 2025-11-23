एक्सप्लोरर
Mogra Plant Vastu Direction: गृह क्लेश से पाना चाहते हैं मुक्ति? जानें किस दिशा में लगाएं मोगरे का पौधा
Mogra Vastu Tips: मोगरा पौधा वास्तु अनुसार उत्तर-पूर्व दिशा में सबसे शुभ माना जाता है. सही दिशा में लगाने से घर में शांति, सुख-समृद्धि बढ़ती है और परिवारिक तनाव व नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.
गृह क्लेश से पाना चाहते हैं मुक्ति? जानें किस दिशा में लगाएं मोगरे का पौधा
Published at : 23 Nov 2025 06:45 PM (IST)
वास्तु शास्त्र
वास्तु शास्त्र
