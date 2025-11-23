गृह क्लेश से पाना चाहते हैं मुक्ति? जानें किस दिशा में लगाएं मोगरे का पौधा

मोगरा एक ऐसा पौधा है, जिसके फूल की खुशबू बेहद मनमोहक होती है जो मन को सुकून देती है. वास्तु के अनुसार अगर आप मोगरे का पौधा सही दिशा में लगाते हैं तो इसकी सुगंध से आसपास की नकारात्मकता दूर होती है और घर का माहौल हल्का और सकारात्मक बनता है. वास्तु और ज्योतिष दोनों ही मोगरे को सौभाग्य बढ़ाने वाला पौधा मानते हैं.