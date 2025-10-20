Diwali 2025 Vastu Tips: वास्तु अनुसार इन तरीकों से करें दीपावली पूजन के उपाय, घर में स्थापित होगी मां लक्ष्मी की कृपा

पूजन के पश्चात कुछ विशेष उपाय करने से लक्ष्मी का स्थायी वास घर में बना रहता है. पूजा के बाद तिजोरी में लाल कपड़े में हल्दी, चावल और चांदी का सिक्का रखना शुभ होता है. कमल पुष्प या कमलगट्टे को जल में प्रवाहित करने के बजाय तिजोरी में रखना धनवृद्धि का संकेत देता है. अंत में, दीपक को पुनः रसोई और मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रवाह निरंतर बना रहे.