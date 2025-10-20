एक्सप्लोरर
Diwali 2025 Vastu Tips: वास्तु अनुसार इन तरीकों से करें दीपावली पूजन के उपाय, घर में स्थापित होगी मां लक्ष्मी की कृपा
Diwali Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार दीपावली पूजन के लिए घर का उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) या उत्तर दिशा सबसे शुभ होती है. यदि यह दिशा न हो तो पूजा कक्ष या बैठक के उत्तर-पूर्व हिस्से में पूजा करें.
दिवाली 2025
Published at : 20 Oct 2025 04:40 PM (IST)
Tags :Lakshmi Puja Vastu Tips Diwali 2025
वास्तु शास्त्र
