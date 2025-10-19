दीवाली हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर मनाई जाती है, जो इस साल 20 अक्टूबर को पड़ रही है. इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष पूजा और हर घर को दीपों से सजाने का विधान है. ऐसे में वास्तु शास्त्र के अनुसार दीवाली पर कुछ पौधे लगाने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है. आइए जानते हैं कि इस दिन किन पौधों को लगाना शुभ रहेगा.