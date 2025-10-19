हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीवास्तु शास्त्रDiwali 2025 Vastu Tips: दीवाली पर इन पौधों से सजाएं घर, दूर होगी नकारात्मकता, बन जाएगा लक्ष्मी का धाम!

Diwali 2025: दीवाली के दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व है. इस दिन कुछ खास पौधे है, जिन्हें लगाने से मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और धन की वृद्धि का आशीर्वाद भी देती हैं.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 19 Oct 2025 06:00 PM (IST)
दिवाली 2025 वास्तु टिप्स

दीवाली हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर मनाई जाती है, जो इस साल 20 अक्टूबर को पड़ रही है. इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष पूजा और हर घर को दीपों से सजाने का विधान है. ऐसे में वास्तु शास्त्र के अनुसार दीवाली पर कुछ पौधे लगाने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है. आइए जानते हैं कि इस दिन किन पौधों को लगाना शुभ रहेगा.
सफेद पलाश का पौधा विशेष रूप से शुभ माना जाता है. यह पौधा न सिर्फ वास्तु दोषों को कम करने में मदद करता है, बल्कि घर में सुख समृद्धि और वैभव भी लाता है. दीपोत्सव से पहले इसे घर या पूजा स्थल पर लगाने से मां लक्ष्मी की कृपा स्थिर होती है. इस पौधे को मां लक्ष्मी का पौधा भी कहा गया है.
क्रसुला पौधा, जिसे जेट-प्लांट भी कहा जाता है. यह विशेष रूप से धन-संपत्ति के अवसरों से वृद्धि करता है. इस पौधे को ऑफिस या घर में रखने सौभाग्य, समृद्धि और आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना को बढ़ाता है.
मनी-प्लांट को इन सब पौधों से प्रमुख में रखा जाता है. इसे घर या दफ्तर में रखने से धन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है. माना गया है कि जहां यह पौधा रखा जाता है वहां मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर प्रवेश करती हैं. इस पौधे से घर-परिवार में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है.
स्नेक-प्लांट घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और मेन गेट के पास इसे लगाना विशेष लाभकारी माना गया है. इस पौधे के माध्यम से नौकरी या व्यापार में तरक्की होती है. घर-परिवार में शांति और धन का संतुलन भी बना रहता है.
तुलसी का पौधा न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र है बल्कि स्वास्थ्य और वास्तु दोनों के लिए शुभ माना जाता है. घर में तुलसी लगाने से मां लक्ष्मी का वास, शुभता और धन का प्रवाह बना रहता है. भगवान विष्णु को भी यह पौधा बेहद प्रिय है.
Published at : 19 Oct 2025 06:00 PM (IST)
विश्व
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्रिकेट
बॉलीवुड
