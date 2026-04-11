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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोVaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या इन 3 राशियों के लिए खतरे की घंटी, एक गलती पड़ सकती है भारी!

Vaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या इन 3 राशियों के लिए खतरे की घंटी, एक गलती पड़ सकती है भारी!

Vaishakh Amavasya 2026: 17 अप्रैल को वैशाख अमावस्या से पहले सूर्य और बुध का गोचर होने वाला है. ऐसे में अमावस्या का दिन कुछ राशियों के लिए शुभ नहीं माना जा रहा. किन राशियों को रहना होगा सावधान जानें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 11 Apr 2026 07:30 AM (IST)
Vaishakh Amavasya 2026: 17 अप्रैल को वैशाख अमावस्या से पहले सूर्य और बुध का गोचर होने वाला है. ऐसे में अमावस्या का दिन कुछ राशियों के लिए शुभ नहीं माना जा रहा. किन राशियों को रहना होगा सावधान जानें.

वैशाख अमावस्या 2026

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वैशाख अमावस्या पर सूर्य और शुक्र मेष राशि में रहेंगे. वहीं मीन राशि में बुध और शनि की युति बनेगी. एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार अमावस्या के दिन मकर, मेष, तुला राशि वाले सावधानी बरतें, क्योंकि ये समय नौकरी में प्रमोशन और छटनी का है. ऐसे में आपकी एक गलती आर्थिक रूप से नुकसान करा सकती है.
वैशाख अमावस्या पर सूर्य और शुक्र मेष राशि में रहेंगे. वहीं मीन राशि में बुध और शनि की युति बनेगी. एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार अमावस्या के दिन मकर, मेष, तुला राशि वाले सावधानी बरतें, क्योंकि ये समय नौकरी में प्रमोशन और छटनी का है. ऐसे में आपकी एक गलती आर्थिक रूप से नुकसान करा सकती है.
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मकर राशि वालों के लिए वैशाख अमावस्या तनाव ला सकती है. पारिवारिक मुद्दों में मन भटकेगा जिसका असर ऑफिस के काम पर पड़ सकता है. ऐसे में जल्दबाजी में कोई कार्य न करें, नहीं तो लापरवाही भारी पड़ेगी. खर्चे बढ़ सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है.
मकर राशि वालों के लिए वैशाख अमावस्या तनाव ला सकती है. पारिवारिक मुद्दों में मन भटकेगा जिसका असर ऑफिस के काम पर पड़ सकता है. ऐसे में जल्दबाजी में कोई कार्य न करें, नहीं तो लापरवाही भारी पड़ेगी. खर्चे बढ़ सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है.
Published at : 11 Apr 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
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