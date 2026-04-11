वैशाख अमावस्या पर सूर्य और शुक्र मेष राशि में रहेंगे. वहीं मीन राशि में बुध और शनि की युति बनेगी. एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार अमावस्या के दिन मकर, मेष, तुला राशि वाले सावधानी बरतें, क्योंकि ये समय नौकरी में प्रमोशन और छटनी का है. ऐसे में आपकी एक गलती आर्थिक रूप से नुकसान करा सकती है.