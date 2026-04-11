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Vaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या इन 3 राशियों के लिए खतरे की घंटी, एक गलती पड़ सकती है भारी!
Vaishakh Amavasya 2026: 17 अप्रैल को वैशाख अमावस्या से पहले सूर्य और बुध का गोचर होने वाला है. ऐसे में अमावस्या का दिन कुछ राशियों के लिए शुभ नहीं माना जा रहा. किन राशियों को रहना होगा सावधान जानें.
वैशाख अमावस्या 2026
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Published at : 11 Apr 2026 07:30 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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