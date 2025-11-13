हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Surya Gochar 2025: उत्पन्ना एकादशी के बाद बन रहा शुभ त्रिग्रही योग, चार राशियों को मिलेगा करियर और धन का सौभाग्य

Surya Gochar 2025: उत्पन्ना एकादशी के बाद बन रहा शुभ त्रिग्रही योग, चार राशियों को मिलेगा करियर और धन का सौभाग्य

Surya Gochar 2025: 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी और 16 नवंबर को सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश के साथ मंगल, बुध, सूर्य का त्रिग्रही योग बनेगा, जो चार राशियों के लिए पदोन्नति और धन लाभ का संकेत देगा..

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 13 Nov 2025 09:34 AM (IST)
Surya Gochar 2025: 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी और 16 नवंबर को सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश के साथ मंगल, बुध, सूर्य का त्रिग्रही योग बनेगा, जो चार राशियों के लिए पदोन्नति और धन लाभ का संकेत देगा..

सूर्य गोचर 2025

1/6
सूर्य गोचर 2025: 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 16 नवंबर को सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. यह गोचर खास इसलिए रहेगा क्योंकि इस बार सूर्य के साथ मंगल और बुध का त्रिग्रही योग बनेगा. यह दुर्लभ संयोग चार राशियों मिथुन, वृश्चिक, मकर और कुंभ के जीवन में शुभ बदलाव लाएगा. ज्योतिष के अनुसार, इस समय इन राशि वालों को धन, करियर और भाग्य से जुड़ी बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं.
सूर्य गोचर 2025: 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 16 नवंबर को सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. यह गोचर खास इसलिए रहेगा क्योंकि इस बार सूर्य के साथ मंगल और बुध का त्रिग्रही योग बनेगा. यह दुर्लभ संयोग चार राशियों मिथुन, वृश्चिक, मकर और कुंभ के जीवन में शुभ बदलाव लाएगा. ज्योतिष के अनुसार, इस समय इन राशि वालों को धन, करियर और भाग्य से जुड़ी बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं.
2/6
मिथुन राशि: इस गोचर से मिथुन राशि के लोगों के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आपको धन और समृद्धि की प्राप्ति होगी और घर में आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी. अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं, तो उनके वापस मिलने की संभावना है. निवेश से अच्छा लाभ मिलेगा और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें प्रतिष्ठित पद पर अवसर मिल सकता है. कुल मिलाकर यह समय करियर ग्रोथ और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा.
मिथुन राशि: इस गोचर से मिथुन राशि के लोगों के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आपको धन और समृद्धि की प्राप्ति होगी और घर में आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी. अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं, तो उनके वापस मिलने की संभावना है. निवेश से अच्छा लाभ मिलेगा और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें प्रतिष्ठित पद पर अवसर मिल सकता है. कुल मिलाकर यह समय करियर ग्रोथ और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा.
3/6
वृश्चिक राशि: सूर्य के आपकी राशि में आने से भाग्य का साथ और ऊर्जा में वृद्धि होगी. इस अवधि में आप जोश और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. आपकी मेहनत से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे और पदोन्नति या वेतन वृद्धि के योग हैं. व्यापारियों के लिए भी यह समय अचानक लाभ और नई शुरुआत का अवसर लेकर आएगा. आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और लोग आपकी कार्यशैली की सराहना करेंगे.
वृश्चिक राशि: सूर्य के आपकी राशि में आने से भाग्य का साथ और ऊर्जा में वृद्धि होगी. इस अवधि में आप जोश और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. आपकी मेहनत से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे और पदोन्नति या वेतन वृद्धि के योग हैं. व्यापारियों के लिए भी यह समय अचानक लाभ और नई शुरुआत का अवसर लेकर आएगा. आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और लोग आपकी कार्यशैली की सराहना करेंगे.
4/6
मकर राशि: यह गोचर मकर राशि वालों के लिए धन वृद्धि और खर्चों में कमी लाने वाला रहेगा. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपको गुप्त या अप्रत्याशित स्रोतों से धन मिल सकता है. पुराने अधूरे काम पूरे होंगे और किसी करीबी या रिश्तेदार के सहयोग से सफलता मिल सकती है. यह समय वित्तीय स्थिरता और जीवन में प्रगति का है, इसलिए मेहनत का पूरा लाभ उठाएं.
मकर राशि: यह गोचर मकर राशि वालों के लिए धन वृद्धि और खर्चों में कमी लाने वाला रहेगा. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपको गुप्त या अप्रत्याशित स्रोतों से धन मिल सकता है. पुराने अधूरे काम पूरे होंगे और किसी करीबी या रिश्तेदार के सहयोग से सफलता मिल सकती है. यह समय वित्तीय स्थिरता और जीवन में प्रगति का है, इसलिए मेहनत का पूरा लाभ उठाएं.
5/6
कुंभ राशि: कुंभ राशि के लोगों के लिए सूर्य का यह गोचर बेहद शुभ साबित होगा. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या सैलरी हाइक के मौके मिलेंगे. व्यापार करने वालों की कमाई में वृद्धि होगी. पुरानी चिंताएं समाप्त होंगी और मन में संतोष और आत्मविश्वास बढ़ेगा. यह समय आपको नए अवसरों और मानसिक शांति दोनों का आशीर्वाद देगा.
कुंभ राशि: कुंभ राशि के लोगों के लिए सूर्य का यह गोचर बेहद शुभ साबित होगा. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या सैलरी हाइक के मौके मिलेंगे. व्यापार करने वालों की कमाई में वृद्धि होगी. पुरानी चिंताएं समाप्त होंगी और मन में संतोष और आत्मविश्वास बढ़ेगा. यह समय आपको नए अवसरों और मानसिक शांति दोनों का आशीर्वाद देगा.
6/6
सूर्य का यह वृश्चिक राशि में प्रवेश चार राशियों मिथुन, वृश्चिक, मकर और कुंभ के लिए भाग्यशाली रहेगा. इस अवधि में मेहनत का फल मिलेगा, आर्थिक उन्नति और करियर ग्रोथ के अवसर बढ़ेंगे. जो लोग लंबे समय से स्थिरता की तलाश में हैं, उनके लिए यह नई शुरुआत और प्रगति का समय रहेगा. इन राशियों को चाहिए कि वे सकारात्मक सोच और लगन के साथ इस शुभ गोचर का पूरा लाभ उठाएं.
सूर्य का यह वृश्चिक राशि में प्रवेश चार राशियों मिथुन, वृश्चिक, मकर और कुंभ के लिए भाग्यशाली रहेगा. इस अवधि में मेहनत का फल मिलेगा, आर्थिक उन्नति और करियर ग्रोथ के अवसर बढ़ेंगे. जो लोग लंबे समय से स्थिरता की तलाश में हैं, उनके लिए यह नई शुरुआत और प्रगति का समय रहेगा. इन राशियों को चाहिए कि वे सकारात्मक सोच और लगन के साथ इस शुभ गोचर का पूरा लाभ उठाएं.
Published at : 13 Nov 2025 09:34 AM (IST)
Utpanna Ekadashi Sun Transit Surya Gochar 2025

ग्रह गोचर फोटो गैलरी

