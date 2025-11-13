सूर्य गोचर 2025: 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 16 नवंबर को सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. यह गोचर खास इसलिए रहेगा क्योंकि इस बार सूर्य के साथ मंगल और बुध का त्रिग्रही योग बनेगा. यह दुर्लभ संयोग चार राशियों मिथुन, वृश्चिक, मकर और कुंभ के जीवन में शुभ बदलाव लाएगा. ज्योतिष के अनुसार, इस समय इन राशि वालों को धन, करियर और भाग्य से जुड़ी बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं.