सूर्य के राशि परिवर्तन को ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना गया है. आज रविवार 16 नवंबर 2025 को सूर्य अपनी नीच राशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं. सूर्य का गोचर 16 नवंबर को प्रात:काल 01:52 पर हो चुका है.