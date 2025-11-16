हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरSurya Gochar 2025: नीच राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में आए सूर्य, इन राशियों देंगे अब शुभ फल

Surya Gochar 2025: नीच राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में आए सूर्य, इन राशियों देंगे अब शुभ फल

Surya Gochar 2025: आज 16 नवंबर को सूर्य तुला राशि से निकलकर मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश कर चुके हैं. ज्योतिष के अनुसार सूर्य को गोचर से कुछ राशियों को लाभ होगा और सफलता प्राप्त होगी.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 16 Nov 2025 11:07 AM (IST)
Surya Gochar 2025: आज 16 नवंबर को सूर्य तुला राशि से निकलकर मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश कर चुके हैं. ज्योतिष के अनुसार सूर्य को गोचर से कुछ राशियों को लाभ होगा और सफलता प्राप्त होगी.

सूर्य गोचर 2025

1/7
सूर्य के राशि परिवर्तन को ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना गया है. आज रविवार 16 नवंबर 2025 को सूर्य अपनी नीच राशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं. सूर्य का गोचर 16 नवंबर को प्रात:काल 01:52 पर हो चुका है.
सूर्य के राशि परिवर्तन को ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना गया है. आज रविवार 16 नवंबर 2025 को सूर्य अपनी नीच राशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं. सूर्य का गोचर 16 नवंबर को प्रात:काल 01:52 पर हो चुका है.
2/7
सूर्य अगले 30 दिनों तक वृश्चिक राशि में रहकर कर्क, सिंह और वृश्चिक समेत कई राशियों को करियर-कारोबार में लाभ पहुचाएंगे. आइए जानते हैं किन सूर्य गोचर के बाद किन राशियों का होगा भाग्योदय.
सूर्य अगले 30 दिनों तक वृश्चिक राशि में रहकर कर्क, सिंह और वृश्चिक समेत कई राशियों को करियर-कारोबार में लाभ पहुचाएंगे. आइए जानते हैं किन सूर्य गोचर के बाद किन राशियों का होगा भाग्योदय.
3/7
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, मंगल की राशि वृश्चिक में सूर्य के इस गोचर से जहां कुछ राशियों को ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता प्राप्त होगी, वहीं कई लोगों के जीवन में रुकी हुई योजनाएं अब गति पकड़ेंगी.
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, मंगल की राशि वृश्चिक में सूर्य के इस गोचर से जहां कुछ राशियों को ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता प्राप्त होगी, वहीं कई लोगों के जीवन में रुकी हुई योजनाएं अब गति पकड़ेंगी.
4/7
कर्क राशि- सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर कर्क राशि वालों को सकारात्मक लाभ पहुंचाएंगे. इस समय आपके करियर-कारोबार में तेजी से गति आएगी और रुके हुए काम पूरे होंगे. परिवार का भी सहयोग मिलेगा.
कर्क राशि- सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर कर्क राशि वालों को सकारात्मक लाभ पहुंचाएंगे. इस समय आपके करियर-कारोबार में तेजी से गति आएगी और रुके हुए काम पूरे होंगे. परिवार का भी सहयोग मिलेगा.
5/7
सिंह राशि- सूर्य आपकी राशि के स्वामी होने के कारण गोचर का सबसे अधिक लाभ सिंह राशि वालों को मिलेगा. करियर में उन्नति, प्रमोशन और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. अटके सरकारी काम पूरे होंगे. साथ ही आर्थिक स्थिति में भी पहले से सुधार होगा.
सिंह राशि- सूर्य आपकी राशि के स्वामी होने के कारण गोचर का सबसे अधिक लाभ सिंह राशि वालों को मिलेगा. करियर में उन्नति, प्रमोशन और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. अटके सरकारी काम पूरे होंगे. साथ ही आर्थिक स्थिति में भी पहले से सुधार होगा.
6/7
वृश्चिक राशि- सूर्य गोचर कर आपकी राशि में ही आ गए हैं. इस समय मानसिक भ्रम दूर होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा. नए संबंध, साझेदारी और करियर में सकारात्मक बदलाव दिखेंगे. विद्यार्थियों के लिए भी यह समय उत्तम है.
वृश्चिक राशि- सूर्य गोचर कर आपकी राशि में ही आ गए हैं. इस समय मानसिक भ्रम दूर होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा. नए संबंध, साझेदारी और करियर में सकारात्मक बदलाव दिखेंगे. विद्यार्थियों के लिए भी यह समय उत्तम है.
7/7
मकर राशि- सूर्य का गोचर आपके भाग्य को मजबूत बनाएगा. रुके हुए धन की प्राप्ति होगी. पारिवारिक तनाव कम होगा. सामाजिक-मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को महत्व मिलेगा.
मकर राशि- सूर्य का गोचर आपके भाग्य को मजबूत बनाएगा. रुके हुए धन की प्राप्ति होगी. पारिवारिक तनाव कम होगा. सामाजिक-मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को महत्व मिलेगा.
Published at : 16 Nov 2025 11:07 AM (IST)
Tags :
Sun Transit Zodiac Sign Surya Devta Surya Gochar 2025 Vrishchik Sankranti

ग्रह गोचर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
‘बेटी है उसका सम्मान होना चाहिए', रोहिणी आचार्य विवाद पर RJD पर भड़के जदयू नेता नीरज कुमार
‘बेटी है उसका सम्मान होना चाहिए', रोहिणी आचार्य विवाद पर RJD पर भड़के जदयू नेता नीरज कुमार
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
बॉलीवुड
पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान
पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

हाइवे पर नकली साधु गैंग का आतंक!
Charcha With Chitra: Pappu Yadav छोड़ेंगे राजनीति? ABP न्यूज पर चौंकाने वाला खुलासा! | Bihar
Bihar Politics: 'Tejashwi 25 सीटों पर सिमटेंगे', Madan Prasad ने पहले ही दे दी थी चेतावनी!
Bihar Politics: बिहार में सीएम फेस पर तकरार! | Bihar CM Face | Chirag | Nitish | Chitra Tripathi
UP Politics: जो बिहार में हुआ क्या वो यूपी में भी होगा? | CM Yogi | UP Elections | Akhilesh

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
‘बेटी है उसका सम्मान होना चाहिए', रोहिणी आचार्य विवाद पर RJD पर भड़के जदयू नेता नीरज कुमार
‘बेटी है उसका सम्मान होना चाहिए', रोहिणी आचार्य विवाद पर RJD पर भड़के जदयू नेता नीरज कुमार
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
बॉलीवुड
पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान
पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोनभद्र हादसे में 2 लोगों की मौत, मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
सोनभद्र हादसे में 2 लोगों की मौत, मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
85 साल के शख्स ने कार में लगाया मैप! एक गलत टर्न ने पहुंचाया 1500 किमी दूर क्रोएशिया
85 साल के शख्स ने कार में लगाया मैप! एक गलत टर्न ने पहुंचाया 1500 किमी दूर क्रोएशिया
ब्यूटी
पिंपल्स का झंझट खत्म, इन आसान स्टेप्स से पाएं साफ और ग्लोइंग स्किन
पिंपल्स का झंझट खत्म, इन आसान स्टेप्स से पाएं साफ और ग्लोइंग स्किन
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
Embed widget