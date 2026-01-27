एक्सप्लोरर
Laxmi Narayan Yog 2026: शनि की राशि कुंभ में शुक्र और बुध की युति, फरवरी 2026 में बनेगा लक्ष्मी नारायण योग
Laxmi Narayan Yog 2026: ज्योतिाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, फरवरी 2026 में शनि की राशि कुंभ राशि में बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, जो मेष, सिंह, कर्क और कुंभ राशि के लिए शुभ रहेगा.
लक्ष्मी नारायण योग 2026
Published at : 27 Jan 2026 07:40 PM (IST)
शनि की राशि कुंभ में शुक्र और बुध की युति, फरवरी 2026 में बनेगा लक्ष्मी नारायण योग
