ग्रह गोचरLaxmi Narayan Yog 2026: शनि की राशि कुंभ में शुक्र और बुध की युति, फरवरी 2026 में बनेगा लक्ष्मी नारायण योग

Laxmi Narayan Yog 2026: शनि की राशि कुंभ में शुक्र और बुध की युति, फरवरी 2026 में बनेगा लक्ष्मी नारायण योग

Laxmi Narayan Yog 2026: ज्योतिाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, फरवरी 2026 में शनि की राशि कुंभ राशि में बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, जो मेष, सिंह, कर्क और कुंभ राशि के लिए शुभ रहेगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 27 Jan 2026 07:40 PM (IST)
Laxmi Narayan Yog 2026: ज्योतिाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, फरवरी 2026 में शनि की राशि कुंभ राशि में बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, जो मेष, सिंह, कर्क और कुंभ राशि के लिए शुभ रहेगा.

लक्ष्मी नारायण योग 2026

1/6
फरवरी 2026 का महीना मेष, कर्क, सिंह और कुंभ जैसी राशियों के लिए शुभ रहने वाला है. महीने की शुरुआत में ही शुक्र और बुध ग्रह के गोचर से शनि की राशि कुंभ में युति बनेगी, जिससे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा.
फरवरी 2026 का महीना मेष, कर्क, सिंह और कुंभ जैसी राशियों के लिए शुभ रहने वाला है. महीने की शुरुआत में ही शुक्र और बुध ग्रह के गोचर से शनि की राशि कुंभ में युति बनेगी, जिससे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा.
2/6
3 फरवरी को सबसे पहले बुध कुंभ राशि में गोचर करेंगे. इसके बाद 6 फरवरी को शुक्र भी इसी राशि में आ जाएंगे. कुंभ राशि में इन दोनों ग्रहों के एक साथ होने से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा, जिसके शुभ प्रभाव से कई राशियों को धन-व्यवसाय में लाभ होगा और वैवाहिक रिश्ते मधुर होंगे.
3 फरवरी को सबसे पहले बुध कुंभ राशि में गोचर करेंगे. इसके बाद 6 फरवरी को शुक्र भी इसी राशि में आ जाएंगे. कुंभ राशि में इन दोनों ग्रहों के एक साथ होने से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा, जिसके शुभ प्रभाव से कई राशियों को धन-व्यवसाय में लाभ होगा और वैवाहिक रिश्ते मधुर होंगे.
Published at : 27 Jan 2026 07:40 PM (IST)

Laxmi Narayan Yog Gochar 2026 Shukra Gochar 2026 Budh Gochar 2026 Laxmi Narayan Yog 2026

ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget