Budh Gochar 2026: 11 अप्रैल को नीच राशि में बुध का गोचर, छोटे ग्रह से सावधान रहें ये राशियां

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, शनिवार 11 अप्रैल 2026 को पूर्वाह्व 01:20 पर बुध मीन राशि में गोचर करेंगे और 30 अप्रैल तक इसी राशि में रहेंगे. मीन बुध की मीन राशि मानी जाती है. इसलिए यह समय कुछ राशियों के लिए प्रतिकूल हो सकता है.