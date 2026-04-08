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Budh Gochar 2026: 11 अप्रैल को नीच राशि में बुध का गोचर, छोटे ग्रह से सावधान रहें ये राशियां
Mercury Transit in Pisces: बुध गोचर 11 अप्रैल 2026 को मीन में होगा. बुध के मीन राशि में आने से मेष, मिथुन, तुला समेत कई राशियों का जीवन प्रभावित हो सकता है. इसलिए ये राशियां 30 अप्रैल तक सतर्क रहें.
मीन राशि में बुध गोचर 2026
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Published at : 08 Apr 2026 03:04 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion