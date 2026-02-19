खाने के लिए जीती हैं ये 5 राशियां, फूडी ऐसी कि हर नए एक्सपेरिमेंट से जीत लें दिल!

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है, जो कामुक, आनंद और सौंदर्य का ग्रह है. वृषभ राशि वाले हर उसे चीज के दीवाने होते हैं, जो उन्हें संतुष्ट करती है, और इन सबमें बढ़कर हैं खाना. वृषभ राशि वालों के लिए डिनर का मतलब पेट भरने नहीं है, बल्कि इसका आनंद लेना है. घर का बना सादा खाना और रेस्टोरेंट का खाना वृषभ राशि वालों को ऐसा खाना काफी पसंद आता है, जो बड़े प्यार और स्वाद से परोसा गया हो और इंद्रियों को अच्छा लगे. वृषभ राशि के लोग काफी फूडी स्वभाव के होते हैं.