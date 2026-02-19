हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
खाने के लिए जीती हैं ये 5 राशियां, फूडी ऐसी कि हर नए एक्सपेरिमेंट से जीत लें दिल!

खाने के लिए जीती हैं ये 5 राशियां, फूडी ऐसी कि हर नए एक्सपेरिमेंट से जीत लें दिल!

Zodiac signs are foodies: कुछ लोग खाने के इतने शौकिन होते हैं कि, मानो वो खाने के लिए जी रहे हों. आइए जानते हैं ऐसी 5 राशियों के बारे में जो काफी फूडी होती हैं और इन्हें खाना- खिलाना अच्छा लगता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 19 Feb 2026 11:20 AM (IST)
सबसे ज़्यादा खाने के शौकीन राशि

1/6
कुछ लोग जीन के लिए खाते हैं, लेकिन कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं. उनके लिए हर खाना मात्र स्वाद नहीं, बल्कि अनुभव और आनंद होता है. ये लोग नई-नई रेसिपी ट्राय करने के साथ, स्ट्रीट फूड खोजने और हर भोजन को छोटे जश्न में बदलने में माहिर होते हैं. जानिए ऐसी हीं 5 राशियों के बारे में.
2/6
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है, जो कामुक, आनंद और सौंदर्य का ग्रह है. वृषभ राशि वाले हर उसे चीज के दीवाने होते हैं, जो उन्हें संतुष्ट करती है, और इन सबमें बढ़कर हैं खाना. वृषभ राशि वालों के लिए डिनर का मतलब पेट भरने नहीं है, बल्कि इसका आनंद लेना है. घर का बना सादा खाना और रेस्टोरेंट का खाना वृषभ राशि वालों को ऐसा खाना काफी पसंद आता है, जो बड़े प्यार और स्वाद से परोसा गया हो और इंद्रियों को अच्छा लगे. वृषभ राशि के लोग काफी फूडी स्वभाव के होते हैं.
Published at : 19 Feb 2026 11:20 AM (IST)
Zodiac Sign Foodie Astrology

