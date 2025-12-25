हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोसाल 2025 के आखिरी शुक्रवार पर आडल योग का अशुभ साया, कैसे और कब करें पूजा-व्रत

साल 2025 के आखिरी शुक्रवार पर आडल योग का अशुभ साया, कैसे और कब करें पूजा-व्रत

साल 2025 का आखिरी शुक्रवार 26 दिसंबर को है. आखिरी शुक्रवार पर अशुभ आडल योग का निर्माण हो रहा है. लेकिन आप इस दिन कुछ विशेष उपाय कर इसके अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 25 Dec 2025 04:59 PM (IST)
साल 2025 का आखिरी शुक्रवार 26 दिसंबर को है. आखिरी शुक्रवार पर अशुभ आडल योग का निर्माण हो रहा है. लेकिन आप इस दिन कुछ विशेष उपाय कर इसके अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं.

अशुभ आडल योग

1/6
शुक्रवार का दिन पूजा-पाठ और व्रत के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है. साल 2025 का आखिरी शुक्रवार भक्तों को लिए कई मायनों में बेहद खास है. लेकिन इस दिन पर अशुभ आडल योग का निर्माण हो रहा है, जोकि शुक्रवार के दिन की शुभता को कम कर सकता है.
शुक्रवार का दिन पूजा-पाठ और व्रत के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है. साल 2025 का आखिरी शुक्रवार भक्तों को लिए कई मायनों में बेहद खास है. लेकिन इस दिन पर अशुभ आडल योग का निर्माण हो रहा है, जोकि शुक्रवार के दिन की शुभता को कम कर सकता है.
2/6
आडल योग में किए गए कामों का अपेक्षित फल शीघ्र नहीं मिलता या परिणाम मनोनुकूल नहीं होता, इसलिए शुभ कार्यों से बचना चाहिए. इसलिए महत्वपूर्ण दिन, व्रत या पर्वों के पहले पंचांग में आडल योग की स्थिति देखी जाती है.
आडल योग में किए गए कामों का अपेक्षित फल शीघ्र नहीं मिलता या परिणाम मनोनुकूल नहीं होता, इसलिए शुभ कार्यों से बचना चाहिए. इसलिए महत्वपूर्ण दिन, व्रत या पर्वों के पहले पंचांग में आडल योग की स्थिति देखी जाती है.
Published at : 25 Dec 2025 04:59 PM (IST)
Goddess Lakshmi Shukrawar Puja Shukrawar Vrat Ashubh Yog 2025 Last Shukrawar Aadal Yog

