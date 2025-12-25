साल 2025 के आखिरी शुक्रवार पर आडल योग का अशुभ साया, कैसे और कब करें पूजा-व्रत

शुक्रवार का दिन पूजा-पाठ और व्रत के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है. साल 2025 का आखिरी शुक्रवार भक्तों को लिए कई मायनों में बेहद खास है. लेकिन इस दिन पर अशुभ आडल योग का निर्माण हो रहा है, जोकि शुक्रवार के दिन की शुभता को कम कर सकता है.