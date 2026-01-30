शुक्र प्रदोष व्रत को सुख, सौभाग्य और उन्नति के लिए बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना जाता है. इस तिथि पर प्रदोष काल में की गई पूजा-अर्चना से शीघ्र फल मिलते हैं. शुक्र प्रदोष व्रत पर महादेव समेत माता पार्वती, गणेश, नंदी महाराज और शिवगण की पूजा का महत्व है.