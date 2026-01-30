हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Shukra Pradosh Vrat 2026: शुक्र प्रदोष व्रत पर पूजा के लिए 2 घंटे 38 मिनट का शुभ मुहूर्त, शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें ये चीजें

Shukra Pradosh Vrat 2026: शुक्र प्रदोष व्रत पर पूजा के लिए 2 घंटे 38 मिनट का शुभ मुहूर्त, शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें ये चीजें

Magh Shukra Pradosh Vrat January 2026: आज 30 जनवरी को शुक्र प्रदोष व्रत है. प्रदोष काल में पूजा के लिए 2 घंटे 38 मिनट का समय रहेगा. माघ मास के अंतिम प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर ये चीजें जरूर चढ़ाएं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 30 Jan 2026 04:45 AM (IST)
Magh Shukra Pradosh Vrat January 2026: आज 30 जनवरी को शुक्र प्रदोष व्रत है. प्रदोष काल में पूजा के लिए 2 घंटे 38 मिनट का समय रहेगा. माघ मास के अंतिम प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर ये चीजें जरूर चढ़ाएं.

शुक्र प्रदोष व्रत 2026

1/6
शिव अराधना के लिए प्रदोष व्रत को विशेष फलदायी माना जाता है. शुक्रवार को यदि प्रदोष व्रत पड़े तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं. माघ महीने का आखिरी प्रदोष व्रत आज 30 जनवरी 2026 को है.
शिव अराधना के लिए प्रदोष व्रत को विशेष फलदायी माना जाता है. शुक्रवार को यदि प्रदोष व्रत पड़े तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं. माघ महीने का आखिरी प्रदोष व्रत आज 30 जनवरी 2026 को है.
2/6
शुक्र प्रदोष व्रत को सुख, सौभाग्य और उन्नति के लिए बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना जाता है. इस तिथि पर प्रदोष काल में की गई पूजा-अर्चना से शीघ्र फल मिलते हैं. शुक्र प्रदोष व्रत पर महादेव समेत माता पार्वती, गणेश, नंदी महाराज और शिवगण की पूजा का महत्व है.
शुक्र प्रदोष व्रत को सुख, सौभाग्य और उन्नति के लिए बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना जाता है. इस तिथि पर प्रदोष काल में की गई पूजा-अर्चना से शीघ्र फल मिलते हैं. शुक्र प्रदोष व्रत पर महादेव समेत माता पार्वती, गणेश, नंदी महाराज और शिवगण की पूजा का महत्व है.
Published at : 30 Jan 2026 04:45 AM (IST)
Shivling Puja Pradosh Vrat 2026 Shukra Pradosh Vrat 2026

