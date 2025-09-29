कहा जाता है कि, रक्तबीज को वर प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरते ही उसके जैसा एक और राक्षस जन्म लेगा. तब माता दुर्गा ने अपने तेज से मां कालरात्रि का रूप धारण किया. मां कालरात्रि ने रक्तबीज के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही उसे अपने मुंह में भर लिया. इस तरह रक्तबीज का भी संहार हो सका.