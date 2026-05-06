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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोShani Jayanti 2026: साढ़ेसाती और ढैय्या से मिल सकती है मुक्ति, शनि जयंती पर करें ये आसान उपाय

Shani Jayanti 2026: साढ़ेसाती और ढैय्या से मिल सकती है मुक्ति, शनि जयंती पर करें ये आसान उपाय

Shani Jayanti 2026: ज्येष्ठ अमावस्या पर 16 मई को शनि जयंती मनाई जाएगी. खासकर साढ़ेसाती और ढैय्या से पीड़ित लोग शनि जयंती पर किए आसान उपायों से अपनी पीड़ा कम कर सकते हैं और शनि की कृपा पा सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 06 May 2026 11:48 AM (IST)
Shani Jayanti 2026: ज्येष्ठ अमावस्या पर 16 मई को शनि जयंती मनाई जाएगी. खासकर साढ़ेसाती और ढैय्या से पीड़ित लोग शनि जयंती पर किए आसान उपायों से अपनी पीड़ा कम कर सकते हैं और शनि की कृपा पा सकते हैं.

शनि जयंती 2026 साढ़ेसाती और ढैय्या के लिए उपाय

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पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को शनि जयंती मनाई जाती है. इस साल 2026 में शनि जयंती शनिवार 16 मई को पड़ रही है.
पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को शनि जयंती मनाई जाती है. इस साल 2026 में शनि जयंती शनिवार 16 मई को पड़ रही है.
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शनि जयंती के दिन देशभर के शनि मंदिरों में शनि महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाता है. वहीं शनिवार का दिन पड़ने से इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा.
शनि जयंती के दिन देशभर के शनि मंदिरों में शनि महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाता है. वहीं शनिवार का दिन पड़ने से इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा.
Published at : 06 May 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
Shani Dhaiya Sadesati Shani Dev Shani Jayanti 2026 Jyeshtha Amavasya 2026

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