एक्सप्लोरर
Shani Jayanti 2026: साढ़ेसाती और ढैय्या से मिल सकती है मुक्ति, शनि जयंती पर करें ये आसान उपाय
Shani Jayanti 2026: ज्येष्ठ अमावस्या पर 16 मई को शनि जयंती मनाई जाएगी. खासकर साढ़ेसाती और ढैय्या से पीड़ित लोग शनि जयंती पर किए आसान उपायों से अपनी पीड़ा कम कर सकते हैं और शनि की कृपा पा सकते हैं.
शनि जयंती 2026 साढ़ेसाती और ढैय्या के लिए उपाय
1/6
2/6
Published at : 06 May 2026 11:48 AM (IST)
ऐस्ट्रो
6 Photos
Shani Jayanti 2026: साढ़ेसाती और ढैय्या से मिल सकती है मुक्ति, शनि जयंती पर करें ये आसान उपाय
ऐस्ट्रो
6 Photos
7 मई को बुध का भरणी नक्षत्र में गोचर, इन 3 राशियों का बढ़ेगा व्यापार, प्रमोशन के योग
ऐस्ट्रो
6 Photos
West Bengal Famous Temples: पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध मंदिर, चौथे नंबर वाला तो है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर
ऐस्ट्रो
6 Photos
Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल आज, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए करें ये काम
ऐस्ट्रो
6 Photos
पहला बड़ा मंगल के दिन भोग, पूजा, चोला चढ़ाने में न करें ये गलती, जानें क्या है नियम
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
ग्रह गोचर
Mangal Gochar 2026: 11 मई को स्वराशि में मंगल गोचर, बढ़ेगा उत्साह या होगा टकराव? जानें आपकी राशि पर असर
ऐस्ट्रो
हाथ की वो 3 रेखाएं जो इशारा करती हैं कि आप छोटी उम्र में ही अमीर बनेंगे
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 6 May: आज दोपहर 12:17 से राहुकाल का साया, इन 4 राशियों पर टूटेगा मुसीबतों का पहाड़, संभल जाएं!
राशिफल
मीन राशिफल 6 मई 2026 विदेशी संपर्कों से बरसेगा डॉलर में मुनाफा, मैनेजमेंट स्किल की मार्केट में होगी हर तरफ तारीफ
Advertisement
आचार्य पवन त्रिपाठीकोषाध्यक्ष , श्री सिद्धिविनायक मंदिर , मुंबई
Opinion