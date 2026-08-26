राखी बांधते समय भाई किस दिशा में बैठे? ग्रहण के दिन जान लें नियम

राखी बांधते समय भाई को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठाना शुभ माना जाता है. धार्मिक परंपरा में पूर्व दिशा को शुभ और देव कार्यों के लिए अनुकूल माना गया है. उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा की ओर भी मुख करके बैठ सकते हैं. उत्तर दिशा को धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है.