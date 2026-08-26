Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोराखी बांधते समय भाई किस दिशा में बैठे? ग्रहण के दिन जान लें नियम

राखी बांधते समय भाई किस दिशा में बैठे? ग्रहण के दिन जान लें नियम

Raksha Bandhan 2026: 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के साथ चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, हालांकि भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन भाई को राखी बांधते समय दिशा का जरुर ध्यान रखें.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 26 Aug 2026 07:15 AM (IST)
Raksha Bandhan 2026: 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के साथ चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, हालांकि भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन भाई को राखी बांधते समय दिशा का जरुर ध्यान रखें.

रक्षाबंधन 2026

1/6
राखी बांधते समय भाई को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठाना शुभ माना जाता है. धार्मिक परंपरा में पूर्व दिशा को शुभ और देव कार्यों के लिए अनुकूल माना गया है. उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा की ओर भी मुख करके बैठ सकते हैं. उत्तर दिशा को धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है.
राखी बांधते समय भाई को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठाना शुभ माना जाता है. धार्मिक परंपरा में पूर्व दिशा को शुभ और देव कार्यों के लिए अनुकूल माना गया है. उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा की ओर भी मुख करके बैठ सकते हैं. उत्तर दिशा को धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है.
2/6
राखी बांधते समय भाई का मुख दक्षिण दिशा की ओर रखने से बचना चाहिए. ये दिशा यमराज की होती है. राखी जैसे शुभ कार्य में इस दिशा का विशेष ध्यान रखें.
राखी बांधते समय भाई का मुख दक्षिण दिशा की ओर रखने से बचना चाहिए. ये दिशा यमराज की होती है. राखी जैसे शुभ कार्य में इस दिशा का विशेष ध्यान रखें.
3/6
बहनें राखी बांधते समय येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः। तेन त्वामभिबध्नामि रक्षे मा चल मा चल॥” ये मंत्र बोलें अर्थात- जिस रक्षा सूत्र से महाबली राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूं। हे रक्षासूत्र! तुम हमेशा स्थिर रहना और मेरे भाई की रक्षा करना।
बहनें राखी बांधते समय येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः। तेन त्वामभिबध्नामि रक्षे मा चल मा चल॥” ये मंत्र बोलें अर्थात- जिस रक्षा सूत्र से महाबली राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूं। हे रक्षासूत्र! तुम हमेशा स्थिर रहना और मेरे भाई की रक्षा करना।
4/6
ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा लेकिन विदेश जहां ये नजर आएगा वहां रहने वाले भारतीय ग्रहण काल में राखी न बांधें.
ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा लेकिन विदेश जहां ये नजर आएगा वहां रहने वाले भारतीय ग्रहण काल में राखी न बांधें.
5/6
राखी की रस्म साफ-सुथरे स्थान पर चौकी या आसन पर बैठकर करने की परंपरा है. बहन पहले तिलक और अक्षत लगाए, आरती करे और फिर भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधे. इससे पहले देवताओं का राखी बांधें.
राखी की रस्म साफ-सुथरे स्थान पर चौकी या आसन पर बैठकर करने की परंपरा है. बहन पहले तिलक और अक्षत लगाए, आरती करे और फिर भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधे. इससे पहले देवताओं का राखी बांधें.
6/6
28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण होने की वजह से सिर्फ दिशा का ध्यान रखना पर्याप्त नहीं है. राखी बांधने से पहले स्थानीय पंचांग में भद्रा, ग्रहण काल और राखी बांधने के शुभ समय को जरूर देखना चाहिए.
28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण होने की वजह से सिर्फ दिशा का ध्यान रखना पर्याप्त नहीं है. राखी बांधने से पहले स्थानीय पंचांग में भद्रा, ग्रहण काल और राखी बांधने के शुभ समय को जरूर देखना चाहिए.
Published at : 26 Aug 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Rakhi 2026 Raksha Bandhan 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
आज का राशिफल 26 अगस्त 2026: मकर में चंद्रमा, मेष को नई जिम्मेदारी, मीन की बढ़ सकती है इनकम
आज दोपहर 12:22 बजे के बाद बड़ा फैसला लेने से पहले पढ़ें अपना 'आज का राशिफल'
राशिफल
आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal): मेष से मीन राशि का दैनिक भविष्यफल, शुभ मुहूर्त और उपाय
राशिफल 26 अगस्त 2026, सौभाग्य और बुधादित्य योग से चमकेगी इन राशियों की किस्मत, जानें मेष से मीन का दैनिक भविष्यफल
ऐस्ट्रो
400 अधिकारियों के साथ भारत आएंगे शी जिनपिंग? सीमा विवाद पर ग्रहों का चौंकाने वाला संकेत
7 साल बाद भारत आएंगे शी जिनपिंग? मुलाकात के पीछे छिपा है चीन का बड़ा दांव
राशिफल
टैरो राशिफल 26 अगस्त 2026, इन राशियों के सपने होंगे पूरे, कुछ को डील और निवेश में बरतनी होगी सावधानी
टैरो राशिफल 26 अगस्त 2026, इन राशियों के सपने होंगे पूरे, कुछ को डील और निवेश में बरतनी होगी सावधानी
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पर मौत की स्क्रिप्ट !
कचरे में फेंकी एक्सपायर्ड चॉकलेट, लूटने उमड़ी भीड़!
'ऑल इंडिया पॉलिसी'..रोजगार मांगोगे,मिलेगी लाठी !
Kriti Sanon के रक्षाबंधन ऐड पर भड़कीं Kangana Ranaut
युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुन रही सम्राट सरकार? पटना में बवाल!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

सुधीर कुमार
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
कौन लिख रहा है स्कूली बच्चों के प्रदर्शन की अदृश्य पटकथा?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
LAC का मुद्दा उठा तो डोभाल ने चीन को दिया जवाब! अरुणाचल पर क्या हुई बात
LAC का मुद्दा उठा तो डोभाल ने चीन को दिया जवाब! अरुणाचल पर क्या हुई बात
दिल्ली NCR
'देश में अब ऐसी कोई जाति नहीं जिसे न मिला हो आरक्षण', बोले मनोज तिवारी
'देश में अब ऐसी कोई जाति नहीं जिसे न मिला हो आरक्षण', बोले मनोज तिवारी
इंडिया
विजय सरकार के 100 दिन पर रजनीकांत का 'साइलेंट मोड', किया ऐसे रिएक्ट
विजय सरकार के 100 दिन पर रजनीकांत का 'साइलेंट मोड', किया ऐसे रिएक्ट
क्रिकेट
'बुखार हो जाएगा...' कोलंबो की बारिश में नहाए चोटिल ऋषभ पंत; वीडियो वायरल
'बुखार हो जाएगा...' कोलंबो की बारिश में नहाए चोटिल ऋषभ पंत; वीडियो वायरल
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
US मिलिट्री एयरक्राफ्ट अचानक पहुंचा रूस, रहस्यमयी लैंडिंग की क्या वजह?
US मिलिट्री एयरक्राफ्ट अचानक पहुंचा रूस, रहस्यमयी लैंडिंग की क्या वजह?
इंडिया
कृति सेनन के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, कहा- 'ट्रोलिंग बंद करें, एक महिला...'
कृति सेनन के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, कहा- ट्रोलिंग बंद करें
ट्रेंडिंग
भारतीय पुलिस का फैन हुआ विदेशी, घायल होने पर ऐसे मिली मदद
भारतीय पुलिस का फैन हुआ विदेशी, घायल होने पर ऐसे मिली मदद
ENT LIVE
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
ENT LIVE
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Embed widget