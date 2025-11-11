हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोGold: ऐसी कमाई से खरीदा गया सोना नहीं फलता, बन सकता है दुखों का कारण

Gold: ऐसी कमाई से खरीदा गया सोना नहीं फलता, बन सकता है दुखों का कारण

Gold: सोना या स्वर्ण को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है. सोना धारण करना समृद्धि और वैभव का सूचक है. लेकिन प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि किस तरह की कमाई से खरीदा गया सोना दुखों का कारण बन सकता है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 11 Nov 2025 08:00 AM (IST)
सोना खरीदने के नियम

सोना ऐसा धातु है, जिसे हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना गया है. लेकिन आज के समय में लोग इसे दिखावे की वस्तु बना रहे है. लोग दूसरों को जलाने या दिखावे के लिए सोना खरीदते या पहनते हैं.
कई लोग तो अपनी आमदनी से अधिक सोने की खरीदारी करते हैं, जिससे कि समाज में उनका स्टेटस कमतर न लगे. इसलिए लोग EMI पर भी सोने के जेवरों की खरीदारी कर रहे हैं
प्रेमानंद महाराज अपने एक भक्त के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि- सोना अपने आप में न तो अच्छा है और न बुरा. उसे पाने का तरीका तय करता है कि वह धर्मयुक्त है या अधर्मयुक्त.
वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि, कई बार लोगों का यह दिखावा या शौक इतना बढ़ जाता है कि वे सही-गलत की परवाह किए बिना अधर्म का रास्ता भी अपना लेते हैं, जोकि सुख-समृद्धि को छीन लेता है.
अगर सोना अधर्म द्वारा प्राप्त किया गया है तो ऐसा सोना धारण करना पाप के समान है. ऐसा सोना लोगों की बुद्धि को भ्रमित करता है और मन को अशांत रखता है.
प्रेमानंद महाराज के अनुसार, बेईमानी या फिर गलत तरीके से प्राप्त किया सोना भले ही बाहर से कितना भी सुनहरा क्यों न लगे, लेकिन अंदर से वह नकारात्मता और मानसिक अशुद्धि ही लाता है.
इसलिए सोना हमेशा ईमानदारी और मेहनत से प्राप्त किए धन से पहने, तभी यह शुभ होता है. ऐसा सोना आत्मविश्वास को बढ़ाता है और जीवन में सुख-समृद्धि लाता है.
Published at : 11 Nov 2025 08:00 AM (IST)
Gold Gold Shopping Premanand Ji Maharaj Premanand Maharaj

Embed widget