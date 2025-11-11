एक्सप्लोरर
Gold: ऐसी कमाई से खरीदा गया सोना नहीं फलता, बन सकता है दुखों का कारण
Gold: सोना या स्वर्ण को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है. सोना धारण करना समृद्धि और वैभव का सूचक है. लेकिन प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि किस तरह की कमाई से खरीदा गया सोना दुखों का कारण बन सकता है.
सोना खरीदने के नियम
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 11 Nov 2025 08:00 AM (IST)
ऐस्ट्रो
6 Photos
Palmistry: हथेली पर 'A' निशान का क्या है मतलब? जानें इस निशान में छिपे जीवन के रहस्य को
ऐस्ट्रो
5 Photos
Palmistry: पुरुषों और महिलाओं के हस्तरेखा में क्या है अंतर? जानिए यहां हस्तरेखा विज्ञान से
ऐस्ट्रो
6 Photos
Brahma Muhurta Morning Ritual: ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले बनते हैं भाग्यशाली, ये है इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य
ऐस्ट्रो
8 Photos
Gem Astrology: कौन सा रत्न को किस दिन धारण करना होता है शुभ? जानिए सही दिन और उसका महत्व
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
UAPA, आतंकवाद से लेकर विस्फोटक तक, दिल्ली पुलिस ने लाल किला कार विस्फोट की FIR में कौन-कौन सी धाराएं लगाई
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट: UAPA की धाराओं में केस दर्ज, कार पार्किंग में दिखा संदिग्ध, सामने आया JK कनेक्शन | 10 बड़ी बातें
बॉलीवुड
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अब कैसी है हालत? बेटे सनी देओल ने दिया हेल्थ अपडेट
इंडिया
बिहार चुनाव के लिए आखिरी चरण की वोटिंग जारी, 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion