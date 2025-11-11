वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि, कई बार लोगों का यह दिखावा या शौक इतना बढ़ जाता है कि वे सही-गलत की परवाह किए बिना अधर्म का रास्ता भी अपना लेते हैं, जोकि सुख-समृद्धि को छीन लेता है.