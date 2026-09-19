अक्टूबर से दिसंबर सुहागिनों के 4 बड़े व्रत, करवा चौथ से छठ तक, नोट करें सही डेट

छठ चार दिवसीय पर्व है. पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को नहाय-खाय, 14 नवंबर को खरना और 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य होगा, ये छठ पूजा का महत्वपूर्ण दिन है. छठ में सूर्यदेव की उपासना कर परिवार के सुख, संतान की मंगलकामना और समृद्धि के लिए व्रत रखा जाता है.