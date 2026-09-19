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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोअक्टूबर से दिसंबर सुहागिनों के 4 बड़े व्रत, करवा चौथ से छठ तक, नोट करें सही डेट

अक्टूबर से दिसंबर सुहागिनों के 4 बड़े व्रत, करवा चौथ से छठ तक, नोट करें सही डेट

2026 Vrat Tyohar: अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2026 तक सुहागिन के 4 महत्वपूर्ण व्रत आएंगे, जैसे करवा चौथ, जितिया व्रत, अहोई अष्टमी और छठ पर्व आदि की तारीख जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 19 Sep 2026 09:55 PM (IST)
2026 Vrat Tyohar: अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2026 तक सुहागिन के 4 महत्वपूर्ण व्रत आएंगे, जैसे करवा चौथ, जितिया व्रत, अहोई अष्टमी और छठ पर्व आदि की तारीख जान लें.

अक्टूबर से दिसंबर 2026 व्रत त्योहार

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जितिया यानी जीवित्पुत्रिका व्रत इस बार 3 अक्टूबर, शनिवार को रखा जाएगा. माताएं संतान की दीर्घायु, सुख-समृद्धि और कुशलता की कामना से यह व्रत करती हैं. कई परंपराओं में इसे निर्जला व्रत के रूप में रखा जाता है.
जितिया यानी जीवित्पुत्रिका व्रत इस बार 3 अक्टूबर, शनिवार को रखा जाएगा. माताएं संतान की दीर्घायु, सुख-समृद्धि और कुशलता की कामना से यह व्रत करती हैं. कई परंपराओं में इसे निर्जला व्रत के रूप में रखा जाता है.
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29 अक्टूबर 2026 गुरुवार को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा. सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु और वैवाहिक जीवन की मंगलकामना से व्रत रखकर शिव परिवार और चंद्रमा की पूजा करती हैं. करवा चौथ पर रात 08.17 मिनट पर चंद्रमा निकलेगा.
29 अक्टूबर 2026 गुरुवार को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा. सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु और वैवाहिक जीवन की मंगलकामना से व्रत रखकर शिव परिवार और चंद्रमा की पूजा करती हैं. करवा चौथ पर रात 08.17 मिनट पर चंद्रमा निकलेगा.
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करवा चौथ के कुछ दिन बाद 1 नवंबर, रविवार को अहोई अष्टमी आएगी. यह व्रत संतान के सुख, स्वास्थ्य और मंगल की कामना से किया जाता है. इस दिन तारों के दर्शन के बाद व्रत खोलने की मान्यता है.
करवा चौथ के कुछ दिन बाद 1 नवंबर, रविवार को अहोई अष्टमी आएगी. यह व्रत संतान के सुख, स्वास्थ्य और मंगल की कामना से किया जाता है. इस दिन तारों के दर्शन के बाद व्रत खोलने की मान्यता है.
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छठ चार दिवसीय पर्व है. पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को नहाय-खाय, 14 नवंबर को खरना और 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य होगा, ये छठ पूजा का महत्वपूर्ण दिन है. छठ में सूर्यदेव की उपासना कर परिवार के सुख, संतान की मंगलकामना और समृद्धि के लिए व्रत रखा जाता है.
छठ चार दिवसीय पर्व है. पंचांग के अनुसार 13 नवंबर को नहाय-खाय, 14 नवंबर को खरना और 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य होगा, ये छठ पूजा का महत्वपूर्ण दिन है. छठ में सूर्यदेव की उपासना कर परिवार के सुख, संतान की मंगलकामना और समृद्धि के लिए व्रत रखा जाता है.
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तुलसी विवाह 21 नवंबर को है. इस दिन विष्णु जी और तुलसी माता का विवाह कराया जाता है. सुहागिनें इस दिन घर की खुशहाली के लिए व्रत करती है.
तुलसी विवाह 21 नवंबर को है. इस दिन विष्णु जी और तुलसी माता का विवाह कराया जाता है. सुहागिनें इस दिन घर की खुशहाली के लिए व्रत करती है.
Published at : 19 Sep 2026 09:55 PM (IST)
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Jitiya Vrat 2026 Karwa Chauth 2026 Chhath 2026 Ahoi Ashtami 2026

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