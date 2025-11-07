हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Numerolog: मूलांक 6 वाले Gen-Z होते हैं रोमांटिक और फैशनेबल, शुक्र ग्रह की कृपा बनाती है इन्हें खास!

Numerolog: मूलांक 6 वाले Gen-Z होते हैं रोमांटिक और फैशनेबल, शुक्र ग्रह की कृपा बनाती है इन्हें खास!

Numerology: अंक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का जन्म 6,15 या 24 तारीख को होता है. उनका मूलांक 6 होता है. वहीं मूलांक 6 पर शुक्र ग्रह का अधिपत्य होता है. जिस वजह से यह लोग रोमांटिक और आकर्षक होते हैं.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 07 Nov 2025 10:00 AM (IST)
अंक ज्योतिष

1/5
वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह को धन, सुंदरता, कामुकता और शादीशुदा जीवन का कारक ग्रह माना जाता है. वहीं शुक्र का संबंध 6 नंबर में माना गया है. जिन GEN-Z का जन्म 6,15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 माना जाता है. ऐसे लोगों का भाग्य चमत्कारी होता है और यह लोग बहुत कम उम्र में ही पैसा, शोहरत, इज्जत और पॉवर कमा लेते है.
2/5
इस मूलांक के GEN-Z काफी रोमांटिक और फैशनेबल होते हैं और इनके चेहरे पर हमेशा एक धीमी और आकर्षित करने वाली मुस्कान रहती है. वहीं, ये लोग दूरदर्शी भी होते हैं. चलिए जानते है अंक 6 से जुड़े GEN-Z की पर्सनैलिटी और खूबियों के बारे में.
3/5
मूलांक 6 से जुड़े लोग काफी लग्जीरियस लाइफ जीते हैं और यह लोग पैसे को खर्च करने में हल्का सा भी नहीं सोचते. इन लोगों को अपने आप को मेंटेंन रखना बहुत अच्छा लगता है और इनका सैंदर्य के प्रति आकर्षण रहता है. यह लोग कलाप्रेमी में होते है. साथ ही इनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का भी शौक रखते हैं.
4/5
मूलांक 6 के GEN-Z का ड्रेसिंग सेंस कमाल का होता है. ये लोग काफी फैशनेबल होते हैं और इन्हें फैशन की काफ जानकारी होती है. यह धन कमाने में भी तेज होते हैं. इन पर शुक्र का प्रभाव होता है, जिससे ये काफी आकर्षित दिखते हैं.
5/5
इस मूलांक के GEN-Z रामांटिक होते हैं और यह अपने जीवन में कई बार प्यार भी करते हैं. जिस वजह से यह आसानी से किसी को भी प्रपोज़ कर देते हैं. इनकी कम्पैटिबिलिटी मूलांक 5 और 7 के लोगों से अच्छी रहती है.
Published at : 07 Nov 2025 10:00 AM (IST)
Embed widget