वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह को धन, सुंदरता, कामुकता और शादीशुदा जीवन का कारक ग्रह माना जाता है. वहीं शुक्र का संबंध 6 नंबर में माना गया है. जिन GEN-Z का जन्म 6,15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 माना जाता है. ऐसे लोगों का भाग्य चमत्कारी होता है और यह लोग बहुत कम उम्र में ही पैसा, शोहरत, इज्जत और पॉवर कमा लेते है.