2026 मे 3 फरवरी को शब-ए-बारात 15 शाबान की रात को मनाई गई, जिसे मग़फ़िरत, दुआ और तक़दीर की रात कहा जाता है. इसके बाद अब मुसलमान रमज़ान की तैयारियों में जुट जाएंगे, क्योंकि शब-ए-बारात के लगभग 15 दिन बाद रमजान की शुरुआत हो जाएगी.