Muslim Festival: शब-ए-बारात के बाद इस्लाम का कौन का त्योहार शुरू होगा
Muslim Festival: शाबान महीने की 15वीं तारीख को शब-ए-बारात मनाई गई. इसके 15 दिन बाद अब रमजान की शुरुआत होगी. यह इस्लाम का सबसे महत्वपूर्ण महीना होता है, जिसमें 30 दिनों का रोजा रखकर ईद मनाई जाती है.
Published at : 04 Feb 2026 02:51 PM (IST)
