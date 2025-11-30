हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMargashirsha Purnima 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर लाल बाती का दीपक जलाने से क्या होता है ? फायदा जानकर चौंक जाएंगे

Margashirsha Purnima 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर लाल बाती का दीपक जलाने से क्या होता है ? फायदा जानकर चौंक जाएंगे

Margashirsha Purnima 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर 2025 को है. पूर्णिमा पर किए गए उपाय जीवन में सुख, आर्थिक उन्नति और तरक्की के लिए लाभकारी माने जाते हैं.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 30 Nov 2025 07:19 PM (IST)
Margashirsha Purnima 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर 2025 को है. पूर्णिमा पर किए गए उपाय जीवन में सुख, आर्थिक उन्नति और तरक्की के लिए लाभकारी माने जाते हैं.

मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2025

1/6
लक्ष्‍मी माता के सामने कलावे की बाती का दीया जलाने से घर में धन-समृद्धि में वृद्धि होती है. हर शुक्रवार को लक्ष्‍मी जी की पूजा करके कलावे की बाती का दीपक जरूर जाएं.
लक्ष्‍मी माता के सामने कलावे की बाती का दीया जलाने से घर में धन-समृद्धि में वृद्धि होती है. हर शुक्रवार को लक्ष्‍मी जी की पूजा करके कलावे की बाती का दीपक जरूर जाएं.
2/6
हल्दी और पानी का पेस्ट बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक और ओम बनाएं हर पूर्णिमा वाले दिन प्रात काल. मान्यता है इससे घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश नहीं होगा.
हल्दी और पानी का पेस्ट बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक और ओम बनाएं हर पूर्णिमा वाले दिन प्रात काल. मान्यता है इससे घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश नहीं होगा.
3/6
मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कमलगट्‌टे की माला मां लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर श्रीसूक्त का पाठ करें, धन में वृद्धि के लिए ये उपाय लाभकारी होता है.
मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कमलगट्‌टे की माला मां लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर श्रीसूक्त का पाठ करें, धन में वृद्धि के लिए ये उपाय लाभकारी होता है.
4/6
मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए असमर्थ लोगों को भोजन जरूर कराएं. साथ ही दीपदान भी करें.
मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए असमर्थ लोगों को भोजन जरूर कराएं. साथ ही दीपदान भी करें.
5/6
घर में सत्यनारायण कथा का पाठ घर में कराने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है.
घर में सत्यनारायण कथा का पाठ घर में कराने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है.
6/6
ओम् स्त्रां स्त्रीं स्त्रों स: चंद्रमसे नमः" या फिर "ॐ ऐं क्लीं सोमाय नमः मंत्र का जाप करें हर पूर्णिमा वाले दिन चंद्र को अर्ध्य देते हुए.अर्ध्य में चीनी और चावल कच्चे दूध में मिलाकर व्यवहार करे. कहते हैं इससे आर्थिक परेशानी का समाधान होगा .
ओम् स्त्रां स्त्रीं स्त्रों स: चंद्रमसे नमः” या फिर “ॐ ऐं क्लीं सोमाय नमः मंत्र का जाप करें हर पूर्णिमा वाले दिन चंद्र को अर्ध्य देते हुए.अर्ध्य में चीनी और चावल कच्चे दूध में मिलाकर व्यवहार करे. कहते हैं इससे आर्थिक परेशानी का समाधान होगा .
Published at : 30 Nov 2025 07:19 PM (IST)
Purnima 2025 Margashirsha Purnima 2025

