Mahashivratri Magh Mela Snan 2026: महाशिवरात्रि पर माघ मेला का अंतिम स्नान आज, पुण्य लाभ के लिए जुटे श्रद्धालु
Mahashivratri Magh Mela Snan 2026: प्रयागराज में रविवार 15 फरवरी को छठे व अंतिम स्नान के साथ 44 दिवसीय माघ मेले का समापन होगा. महाशिवरात्रि पर ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ है.
महाशिवरात्रि माघ मेला स्नान 2026
Published at : 15 Feb 2026 06:48 AM (IST)
