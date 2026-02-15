हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMahashivratri Magh Mela Snan 2026: महाशिवरात्रि पर माघ मेला का अंतिम स्नान आज, पुण्य लाभ के लिए जुटे श्रद्धालु

Mahashivratri Magh Mela Snan 2026: महाशिवरात्रि पर माघ मेला का अंतिम स्नान आज, पुण्य लाभ के लिए जुटे श्रद्धालु

Mahashivratri Magh Mela Snan 2026: प्रयागराज में रविवार 15 फरवरी को छठे व अंतिम स्नान के साथ 44 दिवसीय माघ मेले का समापन होगा. महाशिवरात्रि पर ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 15 Feb 2026 06:48 AM (IST)
Mahashivratri Magh Mela Snan 2026: प्रयागराज में रविवार 15 फरवरी को छठे व अंतिम स्नान के साथ 44 दिवसीय माघ मेले का समापन होगा. महाशिवरात्रि पर ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ है.

महाशिवरात्रि माघ मेला स्नान 2026

1/6
3 जनवरी 2026 को शुरू हुए प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन आज 15 फरवरी 2026 को समाप्त हो जाएगा. महाशिवरात्रि पर आज संगम में श्रद्धालुओं ने छठा और अंतिम स्नान किया. ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग पवित्र स्नान कर रहे हैं.
3 जनवरी 2026 को शुरू हुए प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन आज 15 फरवरी 2026 को समाप्त हो जाएगा. महाशिवरात्रि पर आज संगम में श्रद्धालुओं ने छठा और अंतिम स्नान किया. ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग पवित्र स्नान कर रहे हैं.
2/6
प्रय़ागराज में 44 दिनों तक चलने वाले आध्यात्मिक मेले यानी माघ मेला का समापन महाशिवरात्रि पर होता है. रविवार 15 फरवरी को आज महाशिवरात्रि पर लोग संगम नदी में पवित्र स्नान कर महादेव का अभिषेक करते हैं. मान्यता है कि इससे पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है.
प्रय़ागराज में 44 दिनों तक चलने वाले आध्यात्मिक मेले यानी माघ मेला का समापन महाशिवरात्रि पर होता है. रविवार 15 फरवरी को आज महाशिवरात्रि पर लोग संगम नदी में पवित्र स्नान कर महादेव का अभिषेक करते हैं. मान्यता है कि इससे पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है.
Published at : 15 Feb 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
PRAYAGRAJ Mahashivratri Live Sangam Snan MAHASHIVRATRI Magh Mela 2026 Mahashivratri 2026 Maha Shivratri 2026

