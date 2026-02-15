प्रय़ागराज में 44 दिनों तक चलने वाले आध्यात्मिक मेले यानी माघ मेला का समापन महाशिवरात्रि पर होता है. रविवार 15 फरवरी को आज महाशिवरात्रि पर लोग संगम नदी में पवित्र स्नान कर महादेव का अभिषेक करते हैं. मान्यता है कि इससे पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है.