Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर कुंभ सहित 3 राशियों पर बरसेगी शिव कृपा, बढ़ेगा धन, मिलेगी सफलता

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर कुंभ सहित 3 राशियों पर बरसेगी शिव कृपा, बढ़ेगा धन, मिलेगी सफलता

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी.इस दिन कुछ राशियों को महादेव की कृपा प्राप्त होगी. शुभ संयोग बन रहे हैं. जान लें महाशिवारत्रि आपके लिए कितनी शुभ है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 27 Jan 2026 07:27 AM (IST)
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी.इस दिन कुछ राशियों को महादेव की कृपा प्राप्त होगी. शुभ संयोग बन रहे हैं. जान लें महाशिवारत्रि आपके लिए कितनी शुभ है.

महाशिवरात्रि 2026

शिवपुराण के मुताबिक भगवान शिव लिंग रूप के रूप में विष्णु-ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए थे. उस दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी और रात का समय था. इस दिन को महाशिवरात्रि कहा जाता है.
शिवपुराण के मुताबिक भगवान शिव लिंग रूप के रूप में विष्णु-ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए थे. उस दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी और रात का समय था. इस दिन को महाशिवरात्रि कहा जाता है.
शास्त्रों में श्रवण नक्षत्र को शिव पूजन के लिए अत्यंत शुभ माना गया है. इसके साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, जो पूजा-पाठ और साधना के लिए श्रेष्ठ योग माना जाता है.
शास्त्रों में श्रवण नक्षत्र को शिव पूजन के लिए अत्यंत शुभ माना गया है. इसके साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, जो पूजा-पाठ और साधना के लिए श्रेष्ठ योग माना जाता है.
Published at : 27 Jan 2026 07:27 AM (IST)
टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran-US Tension: ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में फिर तेजी से बदला मौसम, आज इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी
यूपी में फिर तेजी से बदला मौसम, आज इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी
क्रिकेट
T-20 World Cup 2026: वर्ल्ड कप के लिए वेस्टइंडीज टीम घोषित, शाई होप बने कप्तान, ये बड़ा खिलाड़ी टीम से बाहर
T-20 World Cup 2026: वर्ल्ड कप के लिए वेस्टइंडीज टीम घोषित, शाई होप बने कप्तान, ये बड़ा खिलाड़ी टीम से बाहर
बॉलीवुड
Dhurandhar Box Office Collection: इंडिया में 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हुई धुरंधर, रणवीर सिंह का हर जगह जलवा
इंडिया में 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हुई धुरंधर, रणवीर सिंह का हर जगह जलवा
