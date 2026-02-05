अबकी बार महाशिवरात्रि पर शुक्र और बुध की युति से महालक्ष्मी योग बनेगा. साथ ही इस दिन 19 साल बाद लक्ष्मीनारायण योग भी बन रहा है. ये दोनों ही धन वृद्धि करने वाले योग हैं. जो वृषभ, मेष, तुला, मकर राशि वालों को बंपर लाभ देगा.