हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर 19 साल बाद लक्ष्मीनारायण योग, इन 4 राशियों की कंगाली होगी खत्म!

Mahashivratri 2026 Lakshmi Narayan Yog: महाशिवरात्रि पर इस बार महालक्ष्मी और लक्ष्मीनारायण योग बन रहा है, वहीं कुंभ राशि में ग्रहों की चौकड़ी बनेगी. कुछ राशियों पर महादेव की विशेष कृपा बरसेगी.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 05 Feb 2026 08:04 PM (IST)
महाशिवरात्रि 2026,

2026 में फरवरी ग्रह गोचर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन ही 4 ग्रह सूर्य, राहु, बुध और शुक्र साथ होंगे. ग्रहों को नियंत्रण में करने के लिए शिव पूजा उत्तम मानी जाती है.
अबकी बार महाशिवरात्रि पर शुक्र और बुध की युति से महालक्ष्मी योग बनेगा. साथ ही इस दिन 19 साल बाद लक्ष्मीनारायण योग भी बन रहा है. ये दोनों ही धन वृद्धि करने वाले योग हैं. जो वृषभ, मेष, तुला, मकर राशि वालों को बंपर लाभ देगा.
Published at : 05 Feb 2026 07:58 PM (IST)
ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

इंडिया
PM Modi Speech In Rajya Sabha: 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी', राज्यसभा में PM मोदी ने बताया कांग्रेस क्यों लगाती है ऐसे नारे
दिल्ली NCR
Delhi Missing People: दिल्ली में लापता लोगों पर पुलिस का बयान, 'किसी भी गिरोह की संलिप्तता नहीं'
विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
आईपीएल 2026
RCB vs DC Final: फाइनल शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स बन गई चैंपियन? जानिए सोशल मीडिया पर दावों का सच
प्राइवेसी पॉलिसी

इंडिया
PM Modi Speech In Rajya Sabha: 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी', राज्यसभा में PM मोदी ने बताया कांग्रेस क्यों लगाती है ऐसे नारे
दिल्ली NCR
Delhi Missing People: दिल्ली में लापता लोगों पर पुलिस का बयान, 'किसी भी गिरोह की संलिप्तता नहीं'
विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
आईपीएल 2026
RCB vs DC Final: फाइनल शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स बन गई चैंपियन? जानिए सोशल मीडिया पर दावों का सच
