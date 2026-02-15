महाशिवरात्रि पर चार प्रहर (चार समय) पूजा करने का विधान है. इस दिन चार प्रहर किए पूजन से विशेष लाभ होता मिलता है. लेकिन यदि किसी कारणवश आप चारों प्रहर की पूजा नहीं कर पाते हैं, तो भी एक खास समय है जिसमें पूजा कर आप पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं.