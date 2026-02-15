हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि में चार प्रहर नहीं कर सकते पूजा तो इस समय जरूर करें, शिव हो जाएंगे खुश

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि में चार प्रहर नहीं कर सकते पूजा तो इस समय जरूर करें, शिव हो जाएंगे खुश

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर चार प्रहर पूजा का महत्व है. जो लोग समय का अभाव या व्यस्तता के कारण लोग चारों प्रहर पूजा नहीं कर पाते वे निशिता काल में भी शिव जी की पूजा कर पूर्ण फल पा सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 15 Feb 2026 05:19 PM (IST)
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर चार प्रहर पूजा का महत्व है. जो लोग समय का अभाव या व्यस्तता के कारण लोग चारों प्रहर पूजा नहीं कर पाते वे निशिता काल में भी शिव जी की पूजा कर पूर्ण फल पा सकते हैं.

महाशिवरात्रि 2026 पूजा

1/6
भगवान शिव की अराधना के लिए महाशिवरात्रि का पर्व सबसे महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है. आज 15 फरवरी 2026 को देशभर में भक्ति का माहौल है और शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ हैं.
भगवान शिव की अराधना के लिए महाशिवरात्रि का पर्व सबसे महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है. आज 15 फरवरी 2026 को देशभर में भक्ति का माहौल है और शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ हैं.
2/6
महाशिवरात्रि पर चार प्रहर (चार समय) पूजा करने का विधान है. इस दिन चार प्रहर किए पूजन से विशेष लाभ होता मिलता है. लेकिन यदि किसी कारणवश आप चारों प्रहर की पूजा नहीं कर पाते हैं, तो भी एक खास समय है जिसमें पूजा कर आप पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं.
महाशिवरात्रि पर चार प्रहर (चार समय) पूजा करने का विधान है. इस दिन चार प्रहर किए पूजन से विशेष लाभ होता मिलता है. लेकिन यदि किसी कारणवश आप चारों प्रहर की पूजा नहीं कर पाते हैं, तो भी एक खास समय है जिसमें पूजा कर आप पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं.
Published at : 15 Feb 2026 05:02 PM (IST)
Shiv Puja Nishita Kaal Mahashivratri Puja Time Mahashivratri 2026 Maha Shivratri 2026

