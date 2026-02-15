एक्सप्लोरर
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर 100 साल बाद त्रिगुण संयोग ! 3 ग्रहों की युति, 3 शुभ योग और 3 राशियों को लाभ
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर इस बार 100 साल बाद दुर्लभ त्रिगुण संयोग बना है. आज चंद्रमा, बुध व मंगल ग्रह राशि व नक्षत्र बदलेंगे, जिससे तीन शुभ योग का बनेंगे और इसका लाभ तीन राशियों को मिलेगा.
महाशिवरात्रि 2026 शुभ योग
1/7
2/7
Published at : 15 Feb 2026 01:46 PM (IST)
ऐस्ट्रो
7 Photos
महाशिवरात्रि पर 100 साल बाद त्रिगुण संयोग ! 3 ग्रहों की युति, 3 शुभ योग और 3 राशियों को लाभ
ऐस्ट्रो
7 Photos
उज्जैन से केदारनाथ तक भारत के 7 स्वयंभू शिवलिंग, जिन्हें इंसान ने नहीं, स्वयं शिव ने प्रकट किया!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
BNP की जीत पर ममता बनर्जी ने तारीक रहमान को भेजी बधाई, क्या सच में उपहार के साथ भेजे फूल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव की मौजूदगी में थामा सपा का दामन
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
Advertisement
ऐस्ट्रो
7 Photos
महाशिवरात्रि पर 100 साल बाद त्रिगुण संयोग ! 3 ग्रहों की युति, 3 शुभ योग और 3 राशियों को लाभ
ऐस्ट्रो
7 Photos
उज्जैन से केदारनाथ तक भारत के 7 स्वयंभू शिवलिंग, जिन्हें इंसान ने नहीं, स्वयं शिव ने प्रकट किया!
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion