आज 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है. भोलेनाथ की पूजा के लिए यह तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है. महाशिवरात्रि पर आज ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति कुछ ऐसी रहने वाली है, जिससे यह दिन कुछ राशियों के लिए और अधिक शुभ फलदायी होगा.