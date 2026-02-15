हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर 100 साल बाद त्रिगुण संयोग ! 3 ग्रहों की युति, 3 शुभ योग और 3 राशियों को लाभ

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर 100 साल बाद त्रिगुण संयोग ! 3 ग्रहों की युति, 3 शुभ योग और 3 राशियों को लाभ

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर इस बार 100 साल बाद दुर्लभ त्रिगुण संयोग बना है. आज चंद्रमा, बुध व मंगल ग्रह राशि व नक्षत्र बदलेंगे, जिससे तीन शुभ योग का बनेंगे और इसका लाभ तीन राशियों को मिलेगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 15 Feb 2026 01:46 PM (IST)
महाशिवरात्रि 2026 शुभ योग

आज 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है. भोलेनाथ की पूजा के लिए यह तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है. महाशिवरात्रि पर आज ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति कुछ ऐसी रहने वाली है, जिससे यह दिन कुछ राशियों के लिए और अधिक शुभ फलदायी होगा.
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, आज महाशिवरात्रि पर चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे, जोकि शनि की राशि है. वहीं बुध ग्रह शतभिषा नक्षत्र से पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और मंगल श्रवण नक्षत्र से निकलकर धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे.
Published at : 15 Feb 2026 01:46 PM (IST)
