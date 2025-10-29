हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोइन 5 राशि की लड़की पति के लिए होती हैं लकी! जानिए कौन सी हैं वो राशियां?

इन 5 राशि की लड़की पति के लिए होती हैं लकी! जानिए कौन सी हैं वो राशियां?

zodiac sign: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशि की लड़कियां ऐसी होती है जो अपने पति के लिए काफी भाग्यशाली होती है. आइए जानते हैं उन राशियों की लड़कियों के बारे में.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 29 Oct 2025 03:35 PM (IST)
zodiac sign: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशि की लड़कियां ऐसी होती है जो अपने पति के लिए काफी भाग्यशाली होती है. आइए जानते हैं उन राशियों की लड़कियों के बारे में.

किस राशि की लड़कियां भाग्यशाली होती है

1/6
वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर एक राशि का अपना स्वभाव, गुण और तत्व अलग-अलग होता है. जातक की राशि से उसके भाग्य, स्वभाव और भविष्य के बारे में काफी कुछ जानकारियां प्राप्त की जा सकती है. अक्सर आपने यह जरूर सुना होगा कि जोड़ियां ऊपर से लिखकर आती हैं और इसी के आधार पर व्यक्ति की किस्मत का फैसला होता है. जन्म कुंडली का सप्तम भाव दांपत्य जीवन के लिए माना जाता है.
वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर एक राशि का अपना स्वभाव, गुण और तत्व अलग-अलग होता है. जातक की राशि से उसके भाग्य, स्वभाव और भविष्य के बारे में काफी कुछ जानकारियां प्राप्त की जा सकती है. अक्सर आपने यह जरूर सुना होगा कि जोड़ियां ऊपर से लिखकर आती हैं और इसी के आधार पर व्यक्ति की किस्मत का फैसला होता है. जन्म कुंडली का सप्तम भाव दांपत्य जीवन के लिए माना जाता है.
2/6
हर एक पुरुष की यह इच्छा होती है कि उसका विवाह जिस किसी लड़की के साथ हो, वह भाग्यशाली जरूर हो. लड़की की कुंडली में कुछ ऐसे योग जरूर होते हैं कि जब लड़के साथ उसका विवाह होता है तो उसकी किस्मत में शुभ बदलाव अवश्य आना चाहिए. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशि की लड़कियां ऐसी होती है जो अपने पति के लिए काफी भाग्यशाली होती है. आइए जानते हैं उन राशि की लड़कियों के बारे में जिनका विवाह होने के बाद वे अपने पति के लिए बहुत ही अधिक भाग्यशाली होती है.
हर एक पुरुष की यह इच्छा होती है कि उसका विवाह जिस किसी लड़की के साथ हो, वह भाग्यशाली जरूर हो. लड़की की कुंडली में कुछ ऐसे योग जरूर होते हैं कि जब लड़के साथ उसका विवाह होता है तो उसकी किस्मत में शुभ बदलाव अवश्य आना चाहिए. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशि की लड़कियां ऐसी होती है जो अपने पति के लिए काफी भाग्यशाली होती है. आइए जानते हैं उन राशि की लड़कियों के बारे में जिनका विवाह होने के बाद वे अपने पति के लिए बहुत ही अधिक भाग्यशाली होती है.
3/6
कर्क राशि की लड़कियां अपने जीवनसाथी से बहुत ज्यादा प्रेम करने वाली होती हैं. इस राशि की लड़कियां बहुत ही मेहनती और लकी साबित होती हैं. इस राशि की लड़कियां अपने पार्टनर के लिए अपार धन दौलत और सफलता दिलाने के लिए मानी जाती हैं.
कर्क राशि की लड़कियां अपने जीवनसाथी से बहुत ज्यादा प्रेम करने वाली होती हैं. इस राशि की लड़कियां बहुत ही मेहनती और लकी साबित होती हैं. इस राशि की लड़कियां अपने पार्टनर के लिए अपार धन दौलत और सफलता दिलाने के लिए मानी जाती हैं.
4/6
सिंह राशि की लड़कियां बहुत ही चंचल, तेज दिमाग वाली, हंसमुख, स्वाभिमानी और आत्मविश्वास से लबरेज रहती हैं. इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है. इनका विवाह होने के बाद ये अपने पति के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती हैं.
सिंह राशि की लड़कियां बहुत ही चंचल, तेज दिमाग वाली, हंसमुख, स्वाभिमानी और आत्मविश्वास से लबरेज रहती हैं. इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है. इनका विवाह होने के बाद ये अपने पति के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती हैं.
5/6
कुंभ राशि की लड़कियां न्यायप्रिय, स्वतंत्र विचार और मिलनसार होती है. ये बहुत ही दयालु स्वभाव की होती हैं. ये दूसरों की मदद करने में हमेशा ही आगे रहती हैं. ये हमेशा कुछ अलग करने के बारे में विचार करती रहती हैं. अपने पार्टनर से काफी प्रेम करने वाली होती है. विवाह के बाद इनका दांपत्य जीवन बहुत ही अच्छे से बीतता है.
कुंभ राशि की लड़कियां न्यायप्रिय, स्वतंत्र विचार और मिलनसार होती है. ये बहुत ही दयालु स्वभाव की होती हैं. ये दूसरों की मदद करने में हमेशा ही आगे रहती हैं. ये हमेशा कुछ अलग करने के बारे में विचार करती रहती हैं. अपने पार्टनर से काफी प्रेम करने वाली होती है. विवाह के बाद इनका दांपत्य जीवन बहुत ही अच्छे से बीतता है.
6/6
मीन राशि की लड़कियां बहुत ही इमोशनल होती हैं. ये अपने पार्टनर का खुलकर साथ हमेशा देती हैं. इस राशि की लड़कियां जहां अपने पति के लिए भाग्यशाली होती हैं वहीं बहुत ही रोमांटिक भी होती हैं.
मीन राशि की लड़कियां बहुत ही इमोशनल होती हैं. ये अपने पार्टनर का खुलकर साथ हमेशा देती हैं. इस राशि की लड़कियां जहां अपने पति के लिए भाग्यशाली होती हैं वहीं बहुत ही रोमांटिक भी होती हैं.
Published at : 29 Oct 2025 03:35 PM (IST)
Tags :
Zodiac Sign Lucky Zodiac

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
बिहार
'हर घर सरकारी नौकरी नहीं दी तो तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे?', प्रशांत किशोर ने घेरा
'हर घर सरकारी नौकरी नहीं दी तो तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे?', प्रशांत किशोर ने घेरा
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025: Tejashwi का घोषणापत्र देखते ही हाथ थामने पहुंच गए Rahul Gandhi |Mahagathbandhan
Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का कहर! तटीय इलाकों पर कैसे है सुरक्षा के इंतजाम?
Cyclone Montha: तूफान मोंथा के चलते रिहायशी इलाकों में घुसा अजगर..स्थानीय लोगों में दहशत | ABP News
Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
बिहार
'हर घर सरकारी नौकरी नहीं दी तो तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे?', प्रशांत किशोर ने घेरा
'हर घर सरकारी नौकरी नहीं दी तो तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे?', प्रशांत किशोर ने घेरा
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
बॉलीवुड
क्या सूरज पंचोली ने हमेशा के लिए छोड़ दिया है बॉलीवुड? एक्टर ने पोस्ट कर बताया अफवाहों का सच
क्या सूरज पंचोली ने हमेशा के लिए छोड़ दिया है बॉलीवुड? एक्टर ने बताया सच
जनरल नॉलेज
अफगानिस्तान से टमाटर नहीं मिला तो बेहाल हुआ पाकिस्तान, जानें काबुल से क्या-क्या खरीदता है हमारा 'दुश्मन'?
अफगानिस्तान से टमाटर नहीं मिला तो बेहाल हुआ पाकिस्तान, जानें काबुल से क्या-क्या खरीदता है हमारा 'दुश्मन'?
यूटिलिटी
जॉब छूट गई और पीएफ अकाउंट में नहीं जमा हो रहा पैसा, ऐसे में क्या डूब जाएगी आपकी सारी रकम?
जॉब छूट गई और पीएफ अकाउंट में नहीं जमा हो रहा पैसा, ऐसे में क्या डूब जाएगी आपकी सारी रकम?
ट्रेंडिंग
इंतकाम तो रह जाएगा इंतकाल हो जाएगा! जिम में गाना बजते ही शख्स ने एक्सरसाइज से मचाया गदर- वीडियो वायरल
इंतकाम तो रह जाएगा इंतकाल हो जाएगा! जिम में गाना बजते ही शख्स ने एक्सरसाइज से मचाया गदर- यूजर्स ने लिए मजे
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget