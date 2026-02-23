मध्यप्रदेश के रतलाम में माणक स्थिति लक्ष्मी मंदिर की बहुत मान्यता है. यहां सालभर दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है. मान्यता है जो श्रद्धालु दिवाली से पहले जेवर और नकदी यहां भेंट करते हैं, उनका खजाना दिन-दूनी रात-चौगुनी गति से बढ़ जाता है.