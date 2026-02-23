हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोLaxmi Mandir: MP में मां लक्ष्मी का अनोखा मंदिर! यहां प्रसाद में देते हैं असली सोना-धन

Laxmi Mandir: MP में मां लक्ष्मी का अनोखा मंदिर! यहां प्रसाद में देते हैं असली सोना-धन

Ratlam Laxmi Mandir: मंदिरों में मिष्ठान, फल आदि का भोग लगाने के बाद भक्तों को दिया जाता है लेकिन एमपी का एक ऐसा लक्ष्मी मंदिर है जहां प्रसाद में असली धन मिलता है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 23 Feb 2026 06:52 AM (IST)
मध्यप्रदेश लक्ष्मी मंदिर रतलाम

मध्यप्रदेश के रतलाम में माणक स्थिति लक्ष्मी मंदिर की बहुत मान्यता है. यहां सालभर दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है. मान्यता है जो श्रद्धालु दिवाली से पहले जेवर और नकदी यहां भेंट करते हैं, उनका खजाना दिन-दूनी रात-चौगुनी गति से बढ़ जाता है.
इस महालक्ष्मी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां आने वाले भक्तों को प्रसाद के तौर पर पैसा और सिक्के मिलते हैं. यहां तक की कई शुभ मौकों पर सोना-चांदी भी बांटा जाता है.
Published at : 23 Feb 2026 06:52 AM (IST)
