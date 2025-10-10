शुक्रवार के दिन करवा चौथ पड़ना ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत अधिक शुभ माना जा रहा है. करवा चौथ का पर्व आस्था, आकर्षण, सुंदरता और प्रेम का प्रतीक है. वहीं शुक्र ग्रह को भी इन चीजों का कारक माना जाता है. ऐसे में शुक्रवार के दिन करवा चौथ का पड़ना उत्तम संयोग माना जा रहा है.