Karwa Chauth 2025: शुक्रवार और करवा चौथ का अद्भुत संयोग, वैवाहिक जीवन में बढ़ेगा प्रेम, आकर्षण, सुख और रोमांस
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ का त्योहार इस साल 10 अक्टूबर, शुक्रवार के दिन पड़ा है, जिसे ज्योतिष के अनुसार बहुत ही शुभ माना जा रहा है. शुक्रवार के स्वामी शुक्र हैं, जो वैवाहिक जीवन में मधुरता लाते हैं.
करवा चौथ 2025
Published at : 10 Oct 2025 07:22 AM (IST)
ऐस्ट्रो
शुक्रवार और करवा चौथ का अद्भुत संयोग, वैवाहिक जीवन में बढ़ेगा प्रेम, आकर्षण, सुख और रोमांस
