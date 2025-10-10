हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Karwa Chauth 2025: शुक्रवार और करवा चौथ का अद्भुत संयोग, वैवाहिक जीवन में बढ़ेगा प्रेम, आकर्षण, सुख और रोमांस

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 10 Oct 2025 07:22 AM (IST)
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ का त्योहार इस साल 10 अक्टूबर, शुक्रवार के दिन पड़ा है, जिसे ज्योतिष के अनुसार बहुत ही शुभ माना जा रहा है. शुक्रवार के स्वामी शुक्र हैं, जो वैवाहिक जीवन में मधुरता लाते हैं.

आज शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को देशभर में सुहागिनों का महापर्व करवा चौथ मनाया जा रहा है. आज विवाहिताएं व्रत रखकर पति की लंबी आयु और सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना करेंगी.
शुक्रवार के दिन करवा चौथ पड़ना ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत अधिक शुभ माना जा रहा है. करवा चौथ का पर्व आस्था, आकर्षण, सुंदरता और प्रेम का प्रतीक है. वहीं शुक्र ग्रह को भी इन चीजों का कारक माना जाता है. ऐसे में शुक्रवार के दिन करवा चौथ का पड़ना उत्तम संयोग माना जा रहा है.
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रेम, सौंदर्य, दांपत्य सुख, आकर्षण,रोमांस और समृद्धि के कारक हैं. वहीं करवा चौथ जो स्वयं सौभाग्य और पति की दीर्घायु से जुड़ा व्रत है, शुक्र के दिन पड़ने से इसका फल दुगना शुभ हो जाता है.
करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा होती है. चंद्रोदय के अर्घ्य होने के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर छलनी से देखती है और फिर पति को छलनी से देखकर उनके हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती है. ऐस में करवा चौथ पर चंद्रमा की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है.
करवा चौथ पर चंद्र और शुक्र का मेल प्रेम और सौंदर्य का अद्भुत संगम है. ऐसे में इस साल करवा चौथ पर शुक्र और चंद्रमा मुख्य भूमिका निभाएंगे और आपके वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाएंगे.
उपाय- इस दिन गुलाबी रंग पहनना शुभ रहेगा. मां गौरी और भगवान शिव की पूजा करें. शुक्र ग्रह की शांति के लिए चांदी या वस्त्र का दान कर सकते हैं.
Published at : 10 Oct 2025 07:22 AM (IST)
Karwa Chauth Moon Time Karwa Chauth 2025 Karwa Chauth Vrat 2025 Karwa Chauth 2025 Live

