करमा पूजा क्या है, आदिवासियों के इस पर्व का अनोखा है रहस्य

करमा-धरमा की लोककथा के अनुसार करमा और धरमा दो भाई थे. एक प्रचलित कथा में करमा व्यापार के लिए बाहर चला जाता है और धन कमाकर लौटता है. इस दौरान धरमा करम देवता की पूजा में व्यस्त रहता है और भाई को लेने नहीं पहुंच पाता. इससे नाराज करमा करम देवता का अनादर कर देता है. लोकविश्वास के अनुसार इसके बाद उसके जीवन में परेशानियां और सुख-समृद्धि की कमी आने लगती है. धरमा उसे करम देवता की पूजा करने की सलाह देता है. करमा श्रद्धापूर्वक पूजा करता है और उसके संकट दूर हो जाते हैं. कथा कर्म, भाईचारे और प्रकृति के सम्मान का संदेश देती है.