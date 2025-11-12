काल भैरव जयंती का पर्व भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए काल भैरव के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है. शास्त्र अनुसार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर ब्रह्मा जी के अंहकार को दूर करने के लिए काल भैरव का रूप धारण किया था.