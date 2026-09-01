जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को कितनी बार भोग लगाएं ? शस्त्रों में क्या है नियम

घर में नियमित रूप से बाल गोपाल की सेवा करने वाले भक्त उन्हें दिन में कई बार, शास्त्रों के अनुसार कृष्ण जी को 4 बार भोग लगाते हैं. यह बाल स्वरूप की सेवा में भोजन को समयानुसार अर्पित करने की परंपरा है.