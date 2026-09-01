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जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को कितनी बार भोग लगाएं ? शस्त्रों में क्या है नियम
Janmashtami 2026: जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026 को है. इस दिन कान्हा जी का जन्मोत्सव पर उनकी पूजा पद्धति में कुछ खास बदलाव किए जाते हैं, जान लें जन्माष्टमी पर कान्हा जी को कितनी बार भोग लगाएं.
जन्माष्टमी 2026
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Published at : 01 Sep 2026 05:30 AM (IST)
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प्रो. सोनाली सिंह
Opinion