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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोजन्माष्टमी पर बाल गोपाल को कितनी बार भोग लगाएं ? शस्त्रों में क्या है नियम

जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को कितनी बार भोग लगाएं ? शस्त्रों में क्या है नियम

Janmashtami 2026: जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026 को है. इस दिन कान्हा जी का जन्मोत्सव पर उनकी पूजा पद्धति में कुछ खास बदलाव किए जाते हैं, जान लें जन्माष्टमी पर कान्हा जी को कितनी बार भोग लगाएं.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 01 Sep 2026 05:30 AM (IST)
Janmashtami 2026: जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026 को है. इस दिन कान्हा जी का जन्मोत्सव पर उनकी पूजा पद्धति में कुछ खास बदलाव किए जाते हैं, जान लें जन्माष्टमी पर कान्हा जी को कितनी बार भोग लगाएं.

जन्माष्टमी 2026

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घर में नियमित रूप से बाल गोपाल की सेवा करने वाले भक्त उन्हें दिन में कई बार, शास्त्रों के अनुसार कृष्ण जी को 4 बार भोग लगाते हैं. यह बाल स्वरूप की सेवा में भोजन को समयानुसार अर्पित करने की परंपरा है.
घर में नियमित रूप से बाल गोपाल की सेवा करने वाले भक्त उन्हें दिन में कई बार, शास्त्रों के अनुसार कृष्ण जी को 4 बार भोग लगाते हैं. यह बाल स्वरूप की सेवा में भोजन को समयानुसार अर्पित करने की परंपरा है.
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जन्माष्टमी में भगवान श्रीकृष्ण का जन्म निशीथ काल यानी मध्यरात्रि में माना जाता है इसलिए जन्म के बाद होने वाली पूजा में नैवेद्य अर्पित करना विशेष महत्व रखता है.
जन्माष्टमी में भगवान श्रीकृष्ण का जन्म निशीथ काल यानी मध्यरात्रि में माना जाता है इसलिए जन्म के बाद होने वाली पूजा में नैवेद्य अर्पित करना विशेष महत्व रखता है.
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जन्माष्टमी पर 56 प्रकार के भोग यानी छप्पन भोग लगाने की परंपरा प्रसिद्ध है, लेकिन इसे हर घर में जरुरी नियम नहीं माना जाना चाहिए. क्षमता अनुसार एक या कुछ सात्विक पदार्थ भी श्रद्धा से अर्पित किए जा सकते हैं.
जन्माष्टमी पर 56 प्रकार के भोग यानी छप्पन भोग लगाने की परंपरा प्रसिद्ध है, लेकिन इसे हर घर में जरुरी नियम नहीं माना जाना चाहिए. क्षमता अनुसार एक या कुछ सात्विक पदार्थ भी श्रद्धा से अर्पित किए जा सकते हैं.
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बाल कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग लगाने की परंपरा विशेष रूप से प्रसिद्ध है. जन्माष्टमी की पूजा-विधि में भी माखन का भोग लगाने पर श्रीकृष्ण बेहद प्रसन्न होते हैं.
बाल कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग लगाने की परंपरा विशेष रूप से प्रसिद्ध है. जन्माष्टमी की पूजा-विधि में भी माखन का भोग लगाने पर श्रीकृष्ण बेहद प्रसन्न होते हैं.
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नैवेद्य को भगवान के सामने श्रद्धापूर्वक अर्पित करके कुछ समय बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की परंपरा है. कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय तक व्रत का पालन करतेह .
नैवेद्य को भगवान के सामने श्रद्धापूर्वक अर्पित करके कुछ समय बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की परंपरा है. कुछ लोग अगले दिन सूर्योदय तक व्रत का पालन करतेह .
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श्रीकृष्ण भाव के भूखें हैं. उन्हें जो भी पूजा सामग्री, भोग आदि निस्वार्थ भाव से अर्पित किए जाते हैं वो उस भक्त की सारी समस्याएं हर लेते हैं. ऐसी मान्यता है.
श्रीकृष्ण भाव के भूखें हैं. उन्हें जो भी पूजा सामग्री, भोग आदि निस्वार्थ भाव से अर्पित किए जाते हैं वो उस भक्त की सारी समस्याएं हर लेते हैं. ऐसी मान्यता है.
Published at : 01 Sep 2026 05:30 AM (IST)
Tags :
Janmashtami 2026 Krishna Janmashtami 2026 Kanha Ji

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