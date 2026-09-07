मेष राशि सप्ताह की शुरुआत आपके लिए नई ऊर्जा और सुनहरे अवसर लेकर आएगी. विदेश से जुड़े व्यापार में बड़े वैश्विक साझेदार मिलने और अंतरराष्ट्रीय अनुबंध होने के मजबूत योग हैं. त्योहारी मांग को देखते हुए नया स्टॉक जुटाना और नया आउटलेट खोलना लाभकारी रहेगा. कार्यक्षेत्र में ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखें; सप्ताहांत तक पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत हैं. परिवार में मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी और दंपत्ति को संतान से जुड़ा शुभ समाचार मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं व कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़े मंच पर चयन की खुशी मिलेगी. सेहत उत्तम रहेगी.