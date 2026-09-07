मेष राशि सप्ताह की शुरुआत आपके लिए नई ऊर्जा और सुनहरे अवसर लेकर आएगी. विदेश से जुड़े व्यापार में बड़े वैश्विक साझेदार मिलने और अंतरराष्ट्रीय अनुबंध होने के मजबूत योग हैं. त्योहारी मांग को देखते हुए नया स्टॉक जुटाना और नया आउटलेट खोलना लाभकारी रहेगा. कार्यक्षेत्र में ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखें; सप्ताहांत तक पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत हैं. परिवार में मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी और दंपत्ति को संतान से जुड़ा शुभ समाचार मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं व कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़े मंच पर चयन की खुशी मिलेगी. सेहत उत्तम रहेगी.
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वृषभ राशि नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह कार्यक्षेत्र में बड़ी उपलब्धियों का रहेगा. आपकी बेहतरीन कार्यशैली से आंतरिक राजनीति समाप्त होगी और मनचाहे ट्रांसफर या पदोन्नति के योग बनेंगे. पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े लोग री-ब्रांडिंग की योजना बना सकते हैं, साथ ही विशेषज्ञ की मदद से पुराना कानूनी या टैक्स संबंधी विवाद सुलझ जाएगा. परिवार में सामंजस्य रहेगा और संतान आगमन की खुशखबरी से माहौल उत्सवमय बनेगा. अविवाहितों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं. कला और संगीत से जुड़े युवाओं का किसी प्रतिष्ठित मंच के लिए चयन होगा. सेहत बढ़िया रहेगी.
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मिथुन राशि पारिवारिक और प्रेम जीवन में यह सप्ताह मधुरता लेकर आएगा. घर में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा और अविवाहितों के रिश्ते तय हो सकते हैं. अंतरराष्ट्रीय व्यापार में नए ऑर्डर मिलेंगे, वहीं पैतृक कारोबारियों का पुराना रुका हुआ भुगतान वापस आने से वित्तीय राहत मिलेगी. नौकरीपेशा जातकों और विशेषकर कामकाजी महिलाओं को वेतन वृद्धि या नया प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है. रचनात्मक व खेल जगत के युवाओं को चयन सूची में स्थान मिलेगा. आधिकारिक यात्राएं सफल और लाभदायक सिद्ध होंगी. स्वास्थ्य नियमों का पालन करते रहें.
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कर्क राशि यह सप्ताह आपके स्वास्थ्य और मानसिक मजबूती के लिए अत्यंत सकारात्मक रहेगा. बेहतर जीवनशैली और योग से पुरानी परेशानियां दूर होंगी, जिससे कार्यक्षेत्र में सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी. कारोबारी नया आउटलेट शुरू करने और बैंक से अनुकूल शर्तों पर ऋण प्राप्त करने में सफल रहेंगे. दफ्तर में शुरुआत में काम का दबाव रह सकता है, लेकिन मध्य सप्ताह तक लक्ष्य पूरे कर वरिष्ठों का भरोसा जीत लेंगे. संगीत, कला और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ा अवसर मिलेगा. पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी.
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सिंह राशि सप्ताह की शुरुआत घर की साज-सज्जा और पारिवारिक खुशियों के साथ होगी. दांपत्य जीवन में आपसी तालमेल बेहतरीन रहेगा और संतान सुख के योग बनेंगे. कारोबार के लिए यह सप्ताह ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला साबित हो सकता है. पैतृक व्यापारी अपने पुराने मॉडल को डिजिटल रूप देकर नया आउटलेट लॉन्च कर सकते हैं. बैंक से अटकी ऋण फाइल वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से पास होगी. मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोग लक्ष्य पूरे कर विशेष पहचान बनाएंगे. युवाओं का चयन राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय टीम में होने की प्रबल संभावना है. स्वास्थ्य शानदार रहेगा.
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कन्या राशि प्रतियोगिताओं, खेल और कला से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह बड़ी सफलता लेकर आया है; चयन सूची में आपका नाम शीर्ष पर आ सकता है. व्यवसाय विस्तार और नया स्टॉक जोड़ने के लिए बैंक से पूंजी आसानी से मिल जाएगी. विदेशी कारोबारियों को नए लाइसेंस मिलने के योग हैं. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों की राजनीति से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान दें, पदोन्नति की प्रक्रिया गति पकड़ेगी. परिवार में विवाह की चर्चा आगे बढ़ेगी और संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा. लंबी दूरी की व्यावसायिक यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी.
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तुला राशि व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों में यह सप्ताह भारी विस्तार लेकर आएगा. बैंक लोन बिना बाधा के स्वीकृत होगा और विदेशी बाजारों में उपस्थिति मजबूत होगी. नौकरीपेशा लोगों, विशेषकर सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े जातकों को लक्ष्य प्राप्ति के साथ भारी इंसेंटिव या बोनस मिलने के प्रबल संकेत हैं. कामकाजी महिलाओं के कार्य-जीवन संतुलन की सराहना होगी. घर में किसी बड़े मांगलिक कार्यक्रम की योजना बनेगी और विवाह योग्य जातकों के रिश्ते तय हो सकते हैं. विद्यार्थियों और कलाकारों को प्रतिष्ठित आयोजनों में स्थान मिलेगा. परिवार संग पर्यटन का आनंद लेंगे.
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वृश्चिक राशि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह पद और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला साबित होगा. किसी बड़ी जिम्मेदारी या पद का प्रस्ताव मिल सकता है. पैतृक व्यापार में वरिष्ठों के मार्गदर्शन से बड़ा वित्तीय लाभ होगा तथा पुराने टैक्स या कानूनी मामले सुलझेंगे. नौकरीपेशा लोग अपनी मेहनत से विरोधियों को पीछे छोड़ते हुए वेतन वृद्धि के रास्ते खोलेंगे. दांपत्य जीवन सामान्य और सुखद रहेगा. कलाकारों और खिलाड़ियों का चयन बड़े स्तर पर होगा. व्यावसायिक उद्देश्य से की गई यात्राएं सफल और परिणामकारी रहेंगी.
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धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत लाभकारी यात्राओं और नए संपर्कों के साथ होगी. व्यावसायिक दौरे और धार्मिक यात्राएं मन को ताजगी और व्यापार को नए अवसर देंगी. त्योहारी मौसम का लाभ उठाते हुए नया आउटलेट शुरू करना बेहद शुभ रहेगा. सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े जातकों को लक्ष्य पूरा करने पर मनपसंद जगह तबादला या पदोन्नति का उपहार मिल सकता है. अविवाहितों के रिश्ते पक्के होने और विवाहितों को संतान से जुड़ी खुशखबरी मिलने के योग हैं. स्वास्थ्य एकदम अनुकूल बना रहेगा.
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मकर राशि पारिवारिक व्यापार और बड़े कारोबारी घरानों के लिए यह सप्ताह बाजार में धाक जमाने वाला रहेगा. आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से व्यापार में बड़ा मुनाफा होगा और विदेशी सौदे सफल रहेंगे. कार्यक्षेत्र में काम का बोझ अधिक रह सकता है, लेकिन आपकी लगन समय पर लक्ष्य पूरा कराएगी. विदेशों में कार्यरत लोगों को ऑन-साइट काम करने का अवसर मिलेगा. घर में शांति और उत्सव का वातावरण रहेगा; पुरानी टूटी हुई बातचीत पुनः जुड़ सकती है. राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को शानदार मंच मिलेगा.
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कुंभ राशि विदेश में कार्यरत लोगों और कामकाजी महिलाओं के लिए यह सप्ताह अत्यंत भाग्यशाली सिद्ध होगा. कार्यस्थल पर आपकी निर्णय क्षमता को सम्मान मिलेगा और अटके हुए स्थानांतरण की सूचना मिल सकती है. त्योहारी माहौल से कारोबार में नए निवेशक जुड़ेंगे और सरकारी नोटिस आदि का कानूनी समाधान मिलने से तनाव दूर होगा. पारिवारिक जीवन में मधुरता रहेगी; अविवाहितों की सगाई तय हो सकती है और संतान सुख के संकेत हैं. कला, संगीत व खेल जगत के युवाओं का नाम चयन सूची में आएगा. सेहत और यात्रा दोनों बेहतरीन रहेंगी.
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मीन राशि कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता को विशेष सराहना मिलेगी. मार्केटिंग से जुड़े लोग शुरुआती दबाव के बाद सप्ताह के मध्य तक लक्ष्य पूरा कर अधिकारियों से प्रशंसा पत्र हासिल करेंगे. कारोबारियों को त्योहारी मांग से तगड़ा मुनाफा होगा और डूबा हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. अविवाहित जातकों के लिए रिश्ते के पक्के प्रस्ताव आएंगे और घर में शुभ कार्य की योजना बनेगी. विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को बड़े मंच पर प्रदर्शन का अवसर मिलेगा. सेहत उत्तम रहेगी और पारिवारिक यात्राएं सुखद रहेंगी.