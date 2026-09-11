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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलसाप्ताहिक राशिफल 13 से 19 सितंबर 2026: मकर-वृश्चिक राशि रहें सावधान, कुंभ-तुला राशि को नए अवसर; पढ़ें 12 राशियों का हाल

साप्ताहिक राशिफल 13 से 19 सितंबर 2026: मकर-वृश्चिक राशि रहें सावधान, कुंभ-तुला राशि को नए अवसर; पढ़ें 12 राशियों का हाल

डॉ. अनीष व्यास का साप्ताहिक राशिफल 13 से 19 सितंबर 2026, किस राशि को मिलेगी नई नौकरी की खुशखबरी और किन्हें रहना होगा शत्रुओं से सतर्क? जानें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का संपूर्ण भविष्यफल .

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास  | Updated at : 11 Sep 2026 05:43 PM (IST)
डॉ. अनीष व्यास का साप्ताहिक राशिफल 13 से 19 सितंबर 2026, किस राशि को मिलेगी नई नौकरी की खुशखबरी और किन्हें रहना होगा शत्रुओं से सतर्क? जानें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का संपूर्ण भविष्यफल .

साप्ताहिक राशिफल 13 से 19 सितंबर 2026

1/12
मेष राशि सप्ताह की शुरुआत में कुछ बड़ी चुनौतियां और महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकते हैं, इसलिए बुजुर्गों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें. परिवार में किसी की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है. सप्ताह के मध्य से स्थितियां तेजी से सुधरेंगी और कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. कारोबार में आर्थिक लाभ होगा और अंत तक रुका हुआ धन वापस आने की प्रबल संभावना है. दांपत्य व प्रेम जीवन सुखद रहेगा. सिंगल जातकों के जीवन में किसी नए साथी का प्रवेश हो सकता है.
मेष राशि सप्ताह की शुरुआत में कुछ बड़ी चुनौतियां और महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकते हैं, इसलिए बुजुर्गों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें. परिवार में किसी की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है. सप्ताह के मध्य से स्थितियां तेजी से सुधरेंगी और कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. कारोबार में आर्थिक लाभ होगा और अंत तक रुका हुआ धन वापस आने की प्रबल संभावना है. दांपत्य व प्रेम जीवन सुखद रहेगा. सिंगल जातकों के जीवन में किसी नए साथी का प्रवेश हो सकता है.
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वृषभ राशि सप्ताह की शुरुआत में व्यस्तता अधिक रहेगी, ऐसे में समय और बजट का उचित प्रबंधन बेहद जरूरी है. जल्दबाजी में आर्थिक फैसले लेने और लापरवाही से वाहन चलाने से बचें. मध्य भाग में परिजनों के सहयोग से पुराना घरेलू विवाद सुलझेगा और भाई-बहनों के साथ नई व्यावसायिक योजनाएं बनेंगी. कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद और नए संपर्कों से लाभ दिलाने वाली रहेगी. मनपसंद कार्य करने का अवसर मिलेगा. जीवनसाथी और लव पार्टनर के साथ संबंध मजबूत और मधुर रहेंगे.
वृषभ राशि सप्ताह की शुरुआत में व्यस्तता अधिक रहेगी, ऐसे में समय और बजट का उचित प्रबंधन बेहद जरूरी है. जल्दबाजी में आर्थिक फैसले लेने और लापरवाही से वाहन चलाने से बचें. मध्य भाग में परिजनों के सहयोग से पुराना घरेलू विवाद सुलझेगा और भाई-बहनों के साथ नई व्यावसायिक योजनाएं बनेंगी. कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद और नए संपर्कों से लाभ दिलाने वाली रहेगी. मनपसंद कार्य करने का अवसर मिलेगा. जीवनसाथी और लव पार्टनर के साथ संबंध मजबूत और मधुर रहेंगे.
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मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत बेहद शुभ रहेगी और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. यात्राओं के दौरान प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में तरक्की की राह खोलेंगे. कामकाजी महिलाओं को दफ्तर में विशेष सम्मान मिलेगा, वहीं घरेलू महिलाएं धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगी. उच्च शिक्षा की अड़चनें दूर होंगी और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. मौसमी स्वास्थ्य समस्याओं को बिल्कुल नजरअंदाज न करें और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.
मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत बेहद शुभ रहेगी और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. यात्राओं के दौरान प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में तरक्की की राह खोलेंगे. कामकाजी महिलाओं को दफ्तर में विशेष सम्मान मिलेगा, वहीं घरेलू महिलाएं धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगी. उच्च शिक्षा की अड़चनें दूर होंगी और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. मौसमी स्वास्थ्य समस्याओं को बिल्कुल नजरअंदाज न करें और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.
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कर्क राशि इस सप्ताह योजनाबद्ध तरीके से किए गए सभी कार्य सफल होंगे और मन में भरपूर उत्साह रहेगा. पैतृक संपत्ति मिलने या रियल एस्टेट के सौदों में बड़ा आर्थिक मुनाफा होने के प्रबल योग हैं. विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को शानदार अनुबंध मिल सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों के लिए अतिरिक्त आय के नए स्रोत बनेंगे. परिवार में मांगलिक उत्सव या तीर्थयात्रा का सुंदर संयोग बनेगा और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. लव लाइफ के पुराने मतभेद पूरी तरह सुलझ जाएंगे.
कर्क राशि इस सप्ताह योजनाबद्ध तरीके से किए गए सभी कार्य सफल होंगे और मन में भरपूर उत्साह रहेगा. पैतृक संपत्ति मिलने या रियल एस्टेट के सौदों में बड़ा आर्थिक मुनाफा होने के प्रबल योग हैं. विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को शानदार अनुबंध मिल सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों के लिए अतिरिक्त आय के नए स्रोत बनेंगे. परिवार में मांगलिक उत्सव या तीर्थयात्रा का सुंदर संयोग बनेगा और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. लव लाइफ के पुराने मतभेद पूरी तरह सुलझ जाएंगे.
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सिंह राशि करियर और कारोबार के लिहाज से यह सप्ताह बड़े अवसर लेकर आया है. आपकी कड़ी मेहनत और भाग्य के मेल से मनचाही सफलता हासिल होगी. प्रभावशाली संपर्कों के सहयोग से फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है. सत्ता और शासन से जुड़े जातकों को बड़ा पद या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के योग हैं. सप्ताह के अंत में धार्मिक कार्यों और तीर्थ यात्राओं में रुचि बढ़ेगी. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और लंबे समय से प्रतीक्षित कोई प्रिय वस्तु या उपलब्धि आपको प्राप्त होगी.
सिंह राशि करियर और कारोबार के लिहाज से यह सप्ताह बड़े अवसर लेकर आया है. आपकी कड़ी मेहनत और भाग्य के मेल से मनचाही सफलता हासिल होगी. प्रभावशाली संपर्कों के सहयोग से फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है. सत्ता और शासन से जुड़े जातकों को बड़ा पद या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के योग हैं. सप्ताह के अंत में धार्मिक कार्यों और तीर्थ यात्राओं में रुचि बढ़ेगी. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और लंबे समय से प्रतीक्षित कोई प्रिय वस्तु या उपलब्धि आपको प्राप्त होगी.
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कन्या राशि शुरुआत में कार्य प्रबंधन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए काम बिगड़ सकते हैं. स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा कमजोर रह सकता है, इसलिए खान-पान और दिनचर्या को लेकर पूरी सावधानी बरतें तथा आलस्य से बचें. सप्ताह के मध्य से शारीरिक परेशानियों में राहत मिलेगी. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से सामान्य सहयोग प्राप्त होगा. कठिन समय में जीवनसाथी और लव पार्टनर का पूरा संबल मिलेगा. घर में किसी मांगलिक या धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन संभव है.
कन्या राशि शुरुआत में कार्य प्रबंधन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए काम बिगड़ सकते हैं. स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा कमजोर रह सकता है, इसलिए खान-पान और दिनचर्या को लेकर पूरी सावधानी बरतें तथा आलस्य से बचें. सप्ताह के मध्य से शारीरिक परेशानियों में राहत मिलेगी. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से सामान्य सहयोग प्राप्त होगा. कठिन समय में जीवनसाथी और लव पार्टनर का पूरा संबल मिलेगा. घर में किसी मांगलिक या धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन संभव है.
7/12
तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह सौभाग्य और व्यापारिक समस्याओं के समाधान का समय है. शुभचिंतकों की मदद से अटके हुए कार्य पूरे होंगे. नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे लोगों को मनचाहे अवसर मिल सकते हैं. नियमित आमदनी के साथ अतिरिक्त आय के स्रोत विकसित होंगे, हालांकि संपत्ति के लेन-देन में सतर्कता बरतें. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा. दांपत्य और प्रेम जीवन में शांति तथा आत्मीयता बनी रहेगी, जिससे मन तनावमुक्त रहेगा.
तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह सौभाग्य और व्यापारिक समस्याओं के समाधान का समय है. शुभचिंतकों की मदद से अटके हुए कार्य पूरे होंगे. नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे लोगों को मनचाहे अवसर मिल सकते हैं. नियमित आमदनी के साथ अतिरिक्त आय के स्रोत विकसित होंगे, हालांकि संपत्ति के लेन-देन में सतर्कता बरतें. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा. दांपत्य और प्रेम जीवन में शांति तथा आत्मीयता बनी रहेगी, जिससे मन तनावमुक्त रहेगा.
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वृश्चिक राशि सप्ताह की शुरुआत में बनते कार्यों में अड़चनें और विरोधियों की सक्रियता तनाव दे सकती है, इसलिए अपनी योजनाएं गुप्त रखें और सूझबूझ से काम लें. अधिकारियों से तालमेल बनाए रखें. मध्य भाग में बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, वरना बजट गड़बड़ा सकता है. करियर और व्यापार में सोच-समझकर ही निर्णय लें. सप्ताहांत में परिवार में गलतफहमियां उभर सकती हैं, अतः वाणी पर संयम रखें. जीवनसाथी से विवाद टालें और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें.
वृश्चिक राशि सप्ताह की शुरुआत में बनते कार्यों में अड़चनें और विरोधियों की सक्रियता तनाव दे सकती है, इसलिए अपनी योजनाएं गुप्त रखें और सूझबूझ से काम लें. अधिकारियों से तालमेल बनाए रखें. मध्य भाग में बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, वरना बजट गड़बड़ा सकता है. करियर और व्यापार में सोच-समझकर ही निर्णय लें. सप्ताहांत में परिवार में गलतफहमियां उभर सकती हैं, अतः वाणी पर संयम रखें. जीवनसाथी से विवाद टालें और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें.
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धनु राशि के जातकों को कार्यों को टालने की आदत और आलस्य से पूरी तरह बचना होगा, तभी हाथ आए सुनहरे अवसरों का लाभ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में मिली सफलता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी. सत्ता और शासन पक्ष के सहयोग से आर्थिक लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं. विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे छात्रों की रुकावटें दूर होंगी. घर में किसी प्रिय अतिथि का आगमन हो सकता है. सेहत का ख्याल रखें और प्रेम जीवन में सौहार्द बनाए रखें.
धनु राशि के जातकों को कार्यों को टालने की आदत और आलस्य से पूरी तरह बचना होगा, तभी हाथ आए सुनहरे अवसरों का लाभ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में मिली सफलता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी. सत्ता और शासन पक्ष के सहयोग से आर्थिक लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं. विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे छात्रों की रुकावटें दूर होंगी. घर में किसी प्रिय अतिथि का आगमन हो सकता है. सेहत का ख्याल रखें और प्रेम जीवन में सौहार्द बनाए रखें.
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मकर राशि शुरुआत में गुप्त शत्रुओं और चापलूस मित्रों से सावधान रहने की सख्त आवश्यकता है. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें, अन्यथा वरिष्ठों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों को अभी और परिश्रम करना होगा. लेन-देन और नए निवेश में पूरी सतर्कता बरतें. संपत्ति संबंधी भागदौड़ से तनाव रह सकता है और खर्चों की अधिकता रहेगी. पार्टनर की भावनाओं का आदर करें और मौसमी बीमारियों से बचाव रखें.
मकर राशि शुरुआत में गुप्त शत्रुओं और चापलूस मित्रों से सावधान रहने की सख्त आवश्यकता है. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें, अन्यथा वरिष्ठों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों को अभी और परिश्रम करना होगा. लेन-देन और नए निवेश में पूरी सतर्कता बरतें. संपत्ति संबंधी भागदौड़ से तनाव रह सकता है और खर्चों की अधिकता रहेगी. पार्टनर की भावनाओं का आदर करें और मौसमी बीमारियों से बचाव रखें.
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कुंभ राशि सप्ताह की शुरुआत करियर और व्यापार में नए सुनहरे अवसर लेकर आएगी. शुभचिंतकों और मित्रों के सहयोग से व्यवसाय विस्तार के अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे. साझेदारी के काम में पार्टनर की सलाह का सम्मान करें. बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है. व्यापारिक यात्राएं सुखद और नए लाभ के रास्ते खोलने वाली साबित होंगी. सप्ताह के अंत में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात बड़ी समस्या हल करेगी. सिंगल जातक अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं.
कुंभ राशि सप्ताह की शुरुआत करियर और व्यापार में नए सुनहरे अवसर लेकर आएगी. शुभचिंतकों और मित्रों के सहयोग से व्यवसाय विस्तार के अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे. साझेदारी के काम में पार्टनर की सलाह का सम्मान करें. बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है. व्यापारिक यात्राएं सुखद और नए लाभ के रास्ते खोलने वाली साबित होंगी. सप्ताह के अंत में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात बड़ी समस्या हल करेगी. सिंगल जातक अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं.
12/12
मीन राशि इस सप्ताह अनावश्यक खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखें और संपत्ति से जुड़े अदालती विवादों में धैर्य से काम लें. तनाव के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए खान-पान पर विशेष ध्यान दें. कार्यक्षेत्र की अस्थायी रुकावटों से निराश न हों और निरंतर मेहनत जारी रखें. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र लापरवाही से बचें. जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक या तीर्थयात्रा पर जाने के योग हैं. ससुराल पक्ष से अपेक्षित सहयोग मिलेगा और आपसी चर्चा से समस्याओं का हल निकलेगा.
मीन राशि इस सप्ताह अनावश्यक खर्चों पर कड़ा नियंत्रण रखें और संपत्ति से जुड़े अदालती विवादों में धैर्य से काम लें. तनाव के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए खान-पान पर विशेष ध्यान दें. कार्यक्षेत्र की अस्थायी रुकावटों से निराश न हों और निरंतर मेहनत जारी रखें. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र लापरवाही से बचें. जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक या तीर्थयात्रा पर जाने के योग हैं. ससुराल पक्ष से अपेक्षित सहयोग मिलेगा और आपसी चर्चा से समस्याओं का हल निकलेगा.
Published at : 11 Sep 2026 05:43 PM (IST)
Tags :
Rashifal Aries To Pisces Horoscope Horoscope 2026 Weekly Horoscope 13 To 19 September 2026

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