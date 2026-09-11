मेष राशि सप्ताह की शुरुआत में कुछ बड़ी चुनौतियां और महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकते हैं, इसलिए बुजुर्गों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें. परिवार में किसी की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है. सप्ताह के मध्य से स्थितियां तेजी से सुधरेंगी और कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. कारोबार में आर्थिक लाभ होगा और अंत तक रुका हुआ धन वापस आने की प्रबल संभावना है. दांपत्य व प्रेम जीवन सुखद रहेगा. सिंगल जातकों के जीवन में किसी नए साथी का प्रवेश हो सकता है.