हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलVrishchik Masik Rashifal November 2025: वृश्चिक राशि मुश्किलें रहेंगी पर धैर्य से मिलेगा मनचाहा परिणाम

Vrishchik Masik Rashifal November 2025: वृश्चिक राशि मुश्किलें रहेंगी पर धैर्य से मिलेगा मनचाहा परिणाम

Vrishchik Masik Rashifal November 2025: वृश्चिक राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से वृश्चिक मासिक राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 05 Nov 2025 05:19 PM (IST)
Vrishchik Masik Rashifal November 2025: वृश्चिक राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से वृश्चिक मासिक राशिफल.

वृश्चिक मासिक राशिफल, नवंबर 2025

1/6
पारिवारिक जीवन: वृश्चिक राशि वाले को नवंबर का महिना पारिवारिक जीवन के लिए मिलाजुला रहेगा परिवार के सदस्य आपको सहयोग करेगे,आपसी मनमुटाव बना हुआ है आपस में बैठकर बात करे निर्णय सकारत्मक मिलेगा, परिवार के प्रति अपना नजरिया ठीक रखे सभी लोग सहयोग करेगे तथा अनुशासन में रहेगे,परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होगा तथा धार्मिक यात्रा बन सकती है .
पारिवारिक जीवन: वृश्चिक राशि वाले को नवंबर का महिना पारिवारिक जीवन के लिए मिलाजुला रहेगा परिवार के सदस्य आपको सहयोग करेगे,आपसी मनमुटाव बना हुआ है आपस में बैठकर बात करे निर्णय सकारत्मक मिलेगा, परिवार के प्रति अपना नजरिया ठीक रखे सभी लोग सहयोग करेगे तथा अनुशासन में रहेगे,परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होगा तथा धार्मिक यात्रा बन सकती है .
2/6
व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा लेकिन अपने अन्दर का अहंकार दूर करे कार्य को लेकर थोड़ी भागदौड़ रहेगा,व्यापार में पूंजी निवेश का सही समय है ,16 नवंबर के बाद व्यापार और लाभ की वृद्दि होगी .नौकरी कर रहे है अपना कार्य आसानी से करेगे लेकिन कार्य की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी ,सहकर्मी के साथ विवाद होगा अधिकारी के साथ तालमेल ठीक रखे.
व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा लेकिन अपने अन्दर का अहंकार दूर करे कार्य को लेकर थोड़ी भागदौड़ रहेगा,व्यापार में पूंजी निवेश का सही समय है ,16 नवंबर के बाद व्यापार और लाभ की वृद्दि होगी .नौकरी कर रहे है अपना कार्य आसानी से करेगे लेकिन कार्य की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी ,सहकर्मी के साथ विवाद होगा अधिकारी के साथ तालमेल ठीक रखे.
3/6
शिक्षा तथा करियर: विधार्थियो के सही समय है अपना महत्वपूर्ण कीमती समय को बर्बाद नहीं करे ,प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे है थोडा लापरवाही करेगे लेकिन उच्य शिक्षा की पढाई कर रहे है अच्छा प्रदर्शन करेगे , डॉक्टर ,कानून तथा इंजीनियरिग की पढाई कर रहे है अच्छी उन्नति करेगे करियर में भाग्य साथ देगा मानसिक रूप से आप स्ट्रोंग रहेगे सही निर्णय करियर में सकारत्मक परिणाम देगा.
शिक्षा तथा करियर: विधार्थियो के सही समय है अपना महत्वपूर्ण कीमती समय को बर्बाद नहीं करे ,प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे है थोडा लापरवाही करेगे लेकिन उच्य शिक्षा की पढाई कर रहे है अच्छा प्रदर्शन करेगे , डॉक्टर ,कानून तथा इंजीनियरिग की पढाई कर रहे है अच्छी उन्नति करेगे करियर में भाग्य साथ देगा मानसिक रूप से आप स्ट्रोंग रहेगे सही निर्णय करियर में सकारत्मक परिणाम देगा.
4/6
प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा,प्रेम सम्बन्ध को लेकर नाराजगी बना हुआ है इस माह रिश्ता मजबूत होगा नए सिरे से कोई परेशानी नही होगी लव लाइफ में मर्यादा रखना जरुरी है अमर्यादित कार्य नहीं करे सिंगल है विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है .वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी बनेगी बेवजह के बात से बचे किसी के कहे सुने बात पर ध्यान नहीं दे .
प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा,प्रेम सम्बन्ध को लेकर नाराजगी बना हुआ है इस माह रिश्ता मजबूत होगा नए सिरे से कोई परेशानी नही होगी लव लाइफ में मर्यादा रखना जरुरी है अमर्यादित कार्य नहीं करे सिंगल है विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है .वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी बनेगी बेवजह के बात से बचे किसी के कहे सुने बात पर ध्यान नहीं दे .
5/6
स्वस्थ्य: वृश्चिक राशि वाले को स्वस्थ्य ठीक रहेगा,बिच बिच में मंगल आपको परेशान करेगे जिसे ज्वाइंट में दर्द ,बुखार से पीड़ित रह सकते है मौसम का ध्यान रखते हुए खान पान में बदलाव करे स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करे ,आप स्वस्थ्य रहेगे .
स्वस्थ्य: वृश्चिक राशि वाले को स्वस्थ्य ठीक रहेगा,बिच बिच में मंगल आपको परेशान करेगे जिसे ज्वाइंट में दर्द ,बुखार से पीड़ित रह सकते है मौसम का ध्यान रखते हुए खान पान में बदलाव करे स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करे ,आप स्वस्थ्य रहेगे .
6/6
उपाय: भगवान सूर्य को जल में लाल चंदन डालकर अर्घ्य दे प्रत्येक दिन सुबह में लाल वस्त्र धरण करके हनुमान चालीसा का पाठ करे.
उपाय: भगवान सूर्य को जल में लाल चंदन डालकर अर्घ्य दे प्रत्येक दिन सुबह में लाल वस्त्र धरण करके हनुमान चालीसा का पाठ करे.
Published at : 05 Nov 2025 05:17 PM (IST)
Tags :
Masik Rashifal Vrishchik Rashifal Vrishchik Masik Rashifal Scorpio Rashifal

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
राजस्थान
राजस्थान: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, 300 से ज्यादा सरकारी स्कूल होंगे बंद, जानें वजह
राजस्थान: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, 300 से ज्यादा सरकारी स्कूल होंगे बंद, जानें वजह
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Voter List Row: वोटिंग से पहले फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर Rahul Gandhi ने किया बड़ा खुलासा
Moradabad में शादी सम्हारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, आरोपी पर मुकदमा दर्ज
Bihar Election: 'काट-छांटकर वायरल..', धमकी के वायरल वीडियो पर बोले Lalan Singh | Breaking
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी सीज़न 4 | दिल्ली क्राइम 3 | एक्ट्रेस की सर्वोत्कृष्ट रूढ़िवादिता को तोड़ना
Shehnaaz Gill Interview | बिग बॉस 13 | पंजाबी इंडस्ट्री से बैन और भी बहुत कुछ

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
राजस्थान
राजस्थान: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, 300 से ज्यादा सरकारी स्कूल होंगे बंद, जानें वजह
राजस्थान: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, 300 से ज्यादा सरकारी स्कूल होंगे बंद, जानें वजह
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
बॉलीवुड
Kaal Trighori Trailer: अरबाज खान की 6 साल बाद पर्दे पर वापसी, रिलीज हुआ हॉरर फिल्म 'काल त्रिघोरी' का डरावना ट्रेलर
'काल त्रिघोरी' से अरबाज खान की 6 साल बाद पर्दे पर वापसी, देखें फिल्म का ट्रेलर
हेल्थ
कम स्पर्म काउंट वाले पिता के बच्चों में कैंसर का रिस्क हो जाता है 150 गुना, चौंका देगी यह स्टडी
कम स्पर्म काउंट वाले पिता के बच्चों में कैंसर का रिस्क हो जाता है 150 गुना, चौंका देगी यह स्टडी
नौकरी
ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, इस बैंक में निकली 750 पदों पर भर्ती; पढ़ें डिटेल्स
ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, इस बैंक में निकली 750 पदों पर भर्ती; पढ़ें डिटेल्स
यूटिलिटी
गांव में है जमीन तो शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, सरकार भी करती है मदद
गांव में है जमीन तो शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, सरकार भी करती है मदद
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
ABP NEWS
Bihar Election : 'मैं जितना नांचा हूं उतना कोई नहीं नांचा है' - Khesari Lal | Pawan Singh | Chapra
Bihar Election : 'मैं जितना नांचा हूं उतना कोई नहीं नांचा है' - Khesari Lal | Pawan Singh | Chapra
Embed widget