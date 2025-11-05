Vrishchik Masik Rashifal November 2025: वृश्चिक राशि मुश्किलें रहेंगी पर धैर्य से मिलेगा मनचाहा परिणाम

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा,प्रेम सम्बन्ध को लेकर नाराजगी बना हुआ है इस माह रिश्ता मजबूत होगा नए सिरे से कोई परेशानी नही होगी लव लाइफ में मर्यादा रखना जरुरी है अमर्यादित कार्य नहीं करे सिंगल है विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है .वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी बनेगी बेवजह के बात से बचे किसी के कहे सुने बात पर ध्यान नहीं दे .