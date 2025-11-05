Tula Masik Rashifal November 2025: तुला राशि रिश्तों और करियर में सकारात्मक मोड़ आने के संकेत

शिक्षा तथा करियर: विधार्थी को अपने सिलेबस पर ध्यान दे शिक्षा को लेकर बहुत अच्छी स्थति नहीं रहेगी लेकिन कुछ ग्रह अच्छे सपोर्ट कर रहे है उच्य शिक्षा में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी,सहपाठी का सहयोग मिलेगा .करियर में माह के शुरुआत में अनुकूल रहेगा 13 नवंबर के बाद आपको परेशानी बढेगी इस समय कार्य को लेकर सतर्क रहे ,लापरवाही नहीं करे मुश्किल में फस सकते है .