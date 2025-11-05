हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tula Masik Rashifal November 2025: तुला राशि रिश्तों और करियर में सकारात्मक मोड़ आने के संकेत

Tula Masik Rashifal November 2025: तुला राशि रिश्तों और करियर में सकारात्मक मोड़ आने के संकेत

Tula Rashifal Masik November 2025: तुला राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से तुला मासिक राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 05 Nov 2025 05:12 PM (IST)
Tula Rashifal Masik November 2025: तुला राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से तुला मासिक राशिफल.

तुला मासिक राशिफल नवंबर 2025

1/6
पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन के लिए नवंबर का महिना मिलाजुला फल देने वाला है ग्रहों का संयोग अनुकूल नहीं है लेकिन पारिवारिक जीवन में सतर्कता बना रखना बहुत जरुरी है ,भाई -बहन आपको मदद नहीं करेगे,आप अपना स्वार्थ बंद करे परिवार के सदस्यों के साथ अच्छी मेलमिलाप रखे किसी के ऊपर संदेह नहीं करे किसी तरह के टकराव से बचे ,बच्चे से मदद नहीं मिलेगा.
2/6
व्यापार तथा नौकरी: व्यापार कर रहे है अपना ध्यान केन्द्रित करके रखे कॉम्पटीशन की बाजार में अपना आस्तित्व को बर्बाद नहीं करे, कड़ी मेहनत के बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगे, व्यापार जैसा चल रहा है उसको मेंटेन करे ग्राहक के साथ बर्ताव ठीक रखे ,नौकरी में उन्नति करेगे,आपके कार्य को सीनियर के द्वारा सराहा जायेगा नए नए परियोजना पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा.
3/6
शिक्षा तथा करियर: विधार्थी को अपने सिलेबस पर ध्यान दे शिक्षा को लेकर बहुत अच्छी स्थति नहीं रहेगी लेकिन कुछ ग्रह अच्छे सपोर्ट कर रहे है उच्य शिक्षा में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी,सहपाठी का सहयोग मिलेगा .करियर में माह के शुरुआत में अनुकूल रहेगा 13 नवंबर के बाद आपको परेशानी बढेगी इस समय कार्य को लेकर सतर्क रहे ,लापरवाही नहीं करे मुश्किल में फस सकते है .
4/6
प्रेम जीवन: प्रेम सम्बन्ध में कोई खाश असर नहीं पड़ेगा सामान्य तौर पर जीवन चलेगा ,पार्टनर के सहयोग मिलेगा लेकिन पारिवारिक विवाद को लेकर मन चिंतित रहेगा,रोमांस में कमी रहेगी रिश्ते को बरकरार रखे .वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेंगे एक दुसरे को सहयोग करेगे ,माह के अंतिम सप्ताह में लम्बी दूरी पर जाने का प्लान बनेगा जिसे रिश्ता में मिठास बढ़ेगा.
5/6
स्वास्थ्य: स्वस्थ्य साधरण रहेगा लेकिन स्वस्थ्य को लेकर ज्यादा लापरवाही करना ठीक नहीं रहेगा मौसमी बिमारी आपके लिए सबसे बड़ा परेशानी बन सकता है .वायरल फ़िबर सर्दी खासी बुखार से परेशान रहेगे विटामिन की कमी बन सकती है इसलिए अपने स्वस्थ्य को लेकर सावधान रहे किसी तरह का संशय बने तुरंत डॉक्टर से दिखाए.
6/6
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी का पूजन करे प्रसाद में बूंदी का भोग लगाए. गुरुवार को विष्णु भगवान का पूजन करे , चना दाल का दान करे 
Published at : 05 Nov 2025 05:12 PM (IST)
Photo Gallery

Embed widget