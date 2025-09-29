सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के व्यापारियों के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। आज व्यापार में नई योजनाएं शुरू होंगी। धन और वित्त से जुड़े मामलों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। इस अवधि में आपको आर्थिक लाभ की उम्मीद रहेगी.