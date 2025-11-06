मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातक आज अपने कामकाज में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहने वाले हैं. साथ ही आज आर्थिक स्थिति भी खास नहीं दिखाई दे रही है. आज आपको किसी से उधार लेने की नौबत भी आ सकती है. कोशिश करें की आप बुरी आदतों से थोड़ा बचकर रहें.