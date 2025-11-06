हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Card Rashifal: टैरो कार्ड से जानें कैसे रहेगा आपका 7 नवंबर 2025 का दिन, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal: टैरो कार्ड से जानें कैसे रहेगा आपका 7 नवंबर 2025 का दिन, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal Predictions 7 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 06 Nov 2025 02:30 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 7 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 7 नवंबर 2025

1/12
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातक आज अपने कामकाज में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहने वाले हैं. साथ ही आज आर्थिक स्थिति भी खास नहीं दिखाई दे रही है. आज आपको किसी से उधार लेने की नौबत भी आ सकती है. कोशिश करें की आप बुरी आदतों से थोड़ा बचकर रहें.
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातक आज अपने कामकाज में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहने वाले हैं. साथ ही आज आर्थिक स्थिति भी खास नहीं दिखाई दे रही है. आज आपको किसी से उधार लेने की नौबत भी आ सकती है. कोशिश करें की आप बुरी आदतों से थोड़ा बचकर रहें.
2/12
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन पारिवारिक मामलों में बहुत ही अनुकूल रहने वाला है. इस राशि के जो लोग धन संबंधी या वित्तीय सहायता पाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन पारिवारिक मामलों में बहुत ही अनुकूल रहने वाला है. इस राशि के जो लोग धन संबंधी या वित्तीय सहायता पाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है.
3/12
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जो लोग रोजगार की तलाश में हैं उनके लिए दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा. आज आपको इंटरव्यू में आपको सफलता प्राप्त होगी. लेकिन, आपको अति लोभ से बचकर रहने की जरूरत है. साथ ही आज बाहर के खाने से बचे.
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जो लोग रोजगार की तलाश में हैं उनके लिए दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा. आज आपको इंटरव्यू में आपको सफलता प्राप्त होगी. लेकिन, आपको अति लोभ से बचकर रहने की जरूरत है. साथ ही आज बाहर के खाने से बचे.
4/12
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों का आज अधिकतर समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशमिजाज माहौल में बीतेगा जो आपको नयी ऊर्जा व स्फूर्ति से भर देगा.
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों का आज अधिकतर समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुशमिजाज माहौल में बीतेगा जो आपको नयी ऊर्जा व स्फूर्ति से भर देगा.
5/12
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन पदोन्नति के अवसर लेकर आ सकता है. आज नौकरीपेशा जातकों व्यापारियों को अपने अपने क्षेत्र में सफलता मिलेगा. इतना ही नहीं आप इस समय को अपनी बुद्धि के इस्तेमाल अपने पक्ष में कर पाएंगे.
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन पदोन्नति के अवसर लेकर आ सकता है. आज नौकरीपेशा जातकों व्यापारियों को अपने अपने क्षेत्र में सफलता मिलेगा. इतना ही नहीं आप इस समय को अपनी बुद्धि के इस्तेमाल अपने पक्ष में कर पाएंगे.
6/12
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के अविवाहितों के लिए आज विवाह के नए अवसर प्राप्त हो जाएंगे. वहीं, इस राशि के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है. आज आप काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे.
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के अविवाहितों के लिए आज विवाह के नए अवसर प्राप्त हो जाएंगे. वहीं, इस राशि के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है. आज आप काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे.
7/12
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है. आज इस राशि के वैवाहिक और प्रेम संबंधों के लिए समय मिश्रित है. विद्यार्थी समय का सदुपयोग करने में सक्षम रहेंगे.
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है. आज इस राशि के वैवाहिक और प्रेम संबंधों के लिए समय मिश्रित है. विद्यार्थी समय का सदुपयोग करने में सक्षम रहेंगे.
8/12
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन उतार चढ़ाव वाला लेकर आएगा. वहीं, आज प्रेम संबंधों के प्रति लापरवाही बरतने से मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. भविष्य की योजनाएं बहुत सूझबूझ कर बनाएं.
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन उतार चढ़ाव वाला लेकर आएगा. वहीं, आज प्रेम संबंधों के प्रति लापरवाही बरतने से मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. भविष्य की योजनाएं बहुत सूझबूझ कर बनाएं.
9/12
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों को आज जीविका क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. आज आपकी मधुर वाणी आपके रिश्तों में मजबूती लेकर आएगी. आलस्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अवरोधक होगा. इसलिए आलस्य को खुद पर हावी न होने दें.
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों को आज जीविका क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. आज आपकी मधुर वाणी आपके रिश्तों में मजबूती लेकर आएगी. आलस्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अवरोधक होगा. इसलिए आलस्य को खुद पर हावी न होने दें.
10/12
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोगों के लिए दिन बहुत ही खास रहने वाला है. आज आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य सार्थक होने के योग है. जीवन साथी का भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा, किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी स्थान से लाभ हो सकता है.
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोगों के लिए दिन बहुत ही खास रहने वाला है. आज आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य सार्थक होने के योग है. जीवन साथी का भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा, किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी स्थान से लाभ हो सकता है.
11/12
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातक आज किसी नए काम की शुरुआत में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं. हालांकि, आज आपको खुद की अस्वस्थता से परेशान हो सकती है. राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के अच्छा समय है.
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातक आज किसी नए काम की शुरुआत में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं. हालांकि, आज आपको खुद की अस्वस्थता से परेशान हो सकती है. राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के अच्छा समय है.
12/12
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों के लिए आज घर परिवार का वातावरण कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है. आज शादीशुदा जातकों को ससुराल पक्ष से तनाव मिल सकता है. साथ ही आज आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा गडबड रहने वाला है.
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों के लिए आज घर परिवार का वातावरण कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है. आज शादीशुदा जातकों को ससुराल पक्ष से तनाव मिल सकता है. साथ ही आज आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा गडबड रहने वाला है.
Published at : 06 Nov 2025 02:30 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

राशिफल फोटो गैलरी

और देखें
