राशिफलTarot Prediction 5 November 2025: जानें बुधवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Prediction 5 November 2025: जानें बुधवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Card Rashifal Predictions 5 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 04 Nov 2025 07:02 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 5 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 5 नवंबर 2025

1/12
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. आज आपको अपनी आजीविका संबंधी मूलभूत समस्या का स्थायी समाधान मिलना संभव है. जीवन साथी के प्रति कुछ उदासीनता के भाव उत्पन्न हो सकते है.
2/12
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक आज अपने कामों को थोड़ा सीक्रेट रखें. आज जो भी योजनाएं बनाएं उसे गुप्त रखना बेहद जरूरी है. आज आपके खर्च काफी ज्यादा रहने वाले हैं इसलिए मानसिक तनाव हो सकता है. स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें.
3/12
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जातक आज काफी कलात्मक विचार लेकर आएंगे. साथ ही आज आप किसी रचनात्मक क्रिया कलापों में हिस्सा ले सकते हैं. आपकी कुछ नए लोगों से जान पहचान बढ़ेगी. जिससे आगामी समय में ये लोग आपके काम आ सकते है.
4/12
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में लाभकारी साबित होगा. आज आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि और रुके कार्यों में प्रगति होगी. जीवनसाथी से बनाया हुआ तालमेल ही आपको वांछित सम्भल देगा. ऋण लेने की स्थितियां आयेंगी.
5/12
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के नौकरीपेशा जातकों को आज पद प्रतिष्ठा आदि का लाभ मिलेगा. यदि आप व्यवसायी है तो समय अनुकूल है, कार्य व्यवसाय को गति दे तो वांछित लाभ होगा.
6/12
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को निवेश संबंधित मामलों में लाभ मिलेगा. आज आपको कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई बड़ी सफलता का समाचार प्राप्त होगा. आर्थिक सुविधाओं का उन्नयन होगा, सुख साधन में वृद्धि, वाह्य लोगों का भी समर्थन हासिल होगा.
7/12
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज तुला राशि के जातकों को आज अपनी योजनाओं पर काम करने की जरूरत है. आज कोशिश करें की आप उच्चाधिकारियों के मध्य योजनाओं को गति देने के लिए बातचीत करें. भूमि भवन संबंधी कार्य व्यवसाय लाभदायक रहेगा. सामान्यतः स्वास्थ्य ठीक रहेगा.
8/12
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि करीबी मित्र के साथ अचानक से वाद-विवाद हो सकते हैं. अगर किसी व्यक्ति के विचार आपसे मिलते नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह आपका विरोध कर रहा है. किसी एक ही परिस्थिति को देखने उनका अलग नजरिया हो सकता है.
9/12
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डालने की वजह से अभी लाभ मिल सकता है, लेकिन भविष्य में दिक्कतें बढ़ सकती हैं. पैसों से संबंधित व्यवहार में पारदर्शिता रखना आपके लिए जरूरी है.
10/12
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि जिस काम को करने के बाद आपको खुशियां मिलती हैं, ऐसे काम को अपनी जीवन शैली का अंग बनाने की कोशिश करें. अपनी जिम्मेदारियों के साथ मन को रिझाना भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए बीच-बीच में ब्रेक लेते हुए खुद को तरोताजा रखने की कोशिश करनी होगी.
11/12
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार आपके जीवन में कोई व्यक्ति मार्गदर्शक के रूप में जुड़ सकता है, इस व्यक्ति के कारण जीवन में अनेक प्रकार के बदलाव नजर आएंगे. रिलेशनशिप को निभाते समय खुद के फायदे के बारे में सोच रहे हैं तो ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं.
12/12
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कोई बड़ी तकलीफ दूर हो सकती है. आपको अपने काम पूरी एकाग्रता के साथ और अपने निश्चय पर डटे रहकर करते रहना है. अनेक बातों में केवल आपको विरोध ही प्राप्त होगा, लेकिन हिम्मत न हारते काम पर ध्यान बनाए रखना जरूरी है.
Published at : 04 Nov 2025 07:02 PM (IST)
