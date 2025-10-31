हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tarot Prediction Today 31 October 2025: जानें शुक्रवार का टैरो राशिफल, कौन पाएगा सफलता और किसे रहेगा स्वास्थ्य का ध्यान

Tarot Prediction Today 31 October 2025: जानें शुक्रवार का टैरो राशिफल, कौन पाएगा सफलता और किसे रहेगा स्वास्थ्य का ध्यान

Tarot Card Rashifal Predictions 31 October 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 31 Oct 2025 12:14 AM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 31 October 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 31 अक्टूबर 2025

1/12
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के कुछ जातकों के लिए आज विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं. शादीशुदा जातकों को अपने जीवनसाथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. साथ ही आज आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है. पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी और मन प्रसन्न रहेगा.
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के कुछ जातकों के लिए आज विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं. शादीशुदा जातकों को अपने जीवनसाथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. साथ ही आज आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है. पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी और मन प्रसन्न रहेगा.
2/12
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहने वाला है. संतान की ओर से शुभ समाचार मिल सकता है. हालांकि, वाद-विवाद से मानसिक कष्ट बढ़ सकता है. सेहत का ध्यान रखें और लंबी यात्रा से परहेज करें.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहने वाला है. संतान की ओर से शुभ समाचार मिल सकता है. हालांकि, वाद-विवाद से मानसिक कष्ट बढ़ सकता है. सेहत का ध्यान रखें और लंबी यात्रा से परहेज करें.
3/12
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातक आज किसी नए कार्य को शुरू करने की योजना बना सकते हैं. परंतु जल्दबाज़ी न करें. सभी पक्षों का सही से मूल्यांकन करने के बाद ही कोई निर्णय लें, तभी सफलता प्राप्त होगी.
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातक आज किसी नए कार्य को शुरू करने की योजना बना सकते हैं. परंतु जल्दबाज़ी न करें. सभी पक्षों का सही से मूल्यांकन करने के बाद ही कोई निर्णय लें, तभी सफलता प्राप्त होगी.
4/12
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के जातकों को आज स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं. सहनशक्ति और संयम से काम लें. कार्यक्षेत्र में दूसरों के सामने असहज महसूस न करें, आत्मविश्वास बनाए रखें.
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के जातकों को आज स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं. सहनशक्ति और संयम से काम लें. कार्यक्षेत्र में दूसरों के सामने असहज महसूस न करें, आत्मविश्वास बनाए रखें.
5/12
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. व्यापार और नौकरी में लाभ के संकेत हैं. पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह आप अच्छी तरह से करेंगे और दिन आत्मसंतोष से भरा रहेगा.
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. व्यापार और नौकरी में लाभ के संकेत हैं. पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह आप अच्छी तरह से करेंगे और दिन आत्मसंतोष से भरा रहेगा.
6/12
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के अविवाहित जातकों के लिए समय अत्यंत अनुकूल है. विवाह के योग बन रहे हैं. अपनों से मुलाकात होगी और पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे. विद्यार्थियों के लिए भी दिन उत्कृष्ट रहेगा.
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के अविवाहित जातकों के लिए समय अत्यंत अनुकूल है. विवाह के योग बन रहे हैं. अपनों से मुलाकात होगी और पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे. विद्यार्थियों के लिए भी दिन उत्कृष्ट रहेगा.
7/12
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों को आज व्यर्थ की भागदौड़ से बचना चाहिए. मानसिक संतुलन बनाए रखें. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. दिखावे और आडंबर से दूर रहें, तभी शांति और स्थिरता बनी रहेगी.
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों को आज व्यर्थ की भागदौड़ से बचना चाहिए. मानसिक संतुलन बनाए रखें. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. दिखावे और आडंबर से दूर रहें, तभी शांति और स्थिरता बनी रहेगी.
8/12
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी और रुके हुए कार्यों में प्रगति देखने को मिलेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, अन्यथा चोट लग सकती है.
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी और रुके हुए कार्यों में प्रगति देखने को मिलेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, अन्यथा चोट लग सकती है.
9/12
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों को आज कुछ अच्छी और कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी. आपकी सक्रियता और निर्णय क्षमता आज विशेष रूप से महत्वपूर्ण साबित होगी.
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों को आज कुछ अच्छी और कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी. आपकी सक्रियता और निर्णय क्षमता आज विशेष रूप से महत्वपूर्ण साबित होगी.
10/12
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के जातक आज थोड़ा आक्रामक रह सकते हैं. आपके इरादे स्पष्ट होंगे, जिसके कारण आप कार्यस्थल और घर दोनों स्थानों पर कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर पाएंगे.
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के जातक आज थोड़ा आक्रामक रह सकते हैं. आपके इरादे स्पष्ट होंगे, जिसके कारण आप कार्यस्थल और घर दोनों स्थानों पर कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर पाएंगे.
11/12
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों की आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. आपका मनोबल ऊँचा रहेगा. यदि धन कहीं अटका हुआ है, तो उसकी प्राप्ति की संभावना है. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और व्यापार में नई योजनाओं की शुरुआत संभव है.
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों की आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. आपका मनोबल ऊँचा रहेगा. यदि धन कहीं अटका हुआ है, तो उसकी प्राप्ति की संभावना है. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और व्यापार में नई योजनाओं की शुरुआत संभव है.
12/12
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मीन राशि के जातकों को आज कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. परंतु अपने पराक्रम और आत्मविश्वास से आप बिगड़े कार्य भी सफलतापूर्वक पूरे कर सकेंगे. परिवार में कुछ मतभेद उभर सकते हैं, जिन्हें समझदारी से सुलझाना होगा.
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मीन राशि के जातकों को आज कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. परंतु अपने पराक्रम और आत्मविश्वास से आप बिगड़े कार्य भी सफलतापूर्वक पूरे कर सकेंगे. परिवार में कुछ मतभेद उभर सकते हैं, जिन्हें समझदारी से सुलझाना होगा.
Published at : 31 Oct 2025 12:14 AM (IST)
