Tarot Card Rashifal: टैरो कार्ड से जानें कैसे रहेगा आपका 3 नवंबर 2025 का दिन, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal: टैरो कार्ड से जानें कैसे रहेगा आपका 3 नवंबर 2025 का दिन, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal Predictions 3 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 02 Nov 2025 02:30 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 3 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 3 नवंबर 2025

1/12
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के जातक फिलहाल, भाग्य और धर्म आदि बातों पर ध्यान केंद्रित होगा. आजीविका के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिलेगा. आज दोपहर बाद आपकी लोकप्रियता बुलंदियों पर होगी.
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के जातक फिलहाल, भाग्य और धर्म आदि बातों पर ध्यान केंद्रित होगा. आजीविका के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिलेगा. आज दोपहर बाद आपकी लोकप्रियता बुलंदियों पर होगी.
2/12
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों का ध्यान आज खर्च आदि के मुद्दों पर रहेगा. आज अपनी सेहत का ख्याल रखें आपको शीत प्रकृति के रोग, ज्वर आदि से पीड़ित होंगे. खान पान की अनियमितता से बचना चाहिए.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों का ध्यान आज खर्च आदि के मुद्दों पर रहेगा. आज अपनी सेहत का ख्याल रखें आपको शीत प्रकृति के रोग, ज्वर आदि से पीड़ित होंगे. खान पान की अनियमितता से बचना चाहिए.
3/12
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के जातकों के लिए आज भाई बहन बंधु बांधव से संबंधित मामले कुछ कमजोर बने रहेंगे. आजीविका क्षेत्र में परिवर्तन का भी मन बनेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन कष्टप्रद रहेगा.
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के जातकों के लिए आज भाई बहन बंधु बांधव से संबंधित मामले कुछ कमजोर बने रहेंगे. आजीविका क्षेत्र में परिवर्तन का भी मन बनेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन कष्टप्रद रहेगा.
4/12
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को फिलहाल, धन संग्रह करने में कुछ बाधाएं आ सकती हैं. साथ ही आज आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर रह सकती है. लेकिन, आप अपने मित्रों के सहयोग से समस्या का समाधान हो सकेगा.
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को फिलहाल, धन संग्रह करने में कुछ बाधाएं आ सकती हैं. साथ ही आज आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर रह सकती है. लेकिन, आप अपने मित्रों के सहयोग से समस्या का समाधान हो सकेगा.
5/12
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातक आज जल्दबाजी में कोई काम न करें. आप विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं. व्यापार में लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं.
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातक आज जल्दबाजी में कोई काम न करें. आप विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं. व्यापार में लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं.
6/12
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशिवालों को इस समय कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है और कठिन परिश्रम के बाद व्यापार अच्छा चलेगा. जीवनसाथी के व्यवहार में अनुकूलता रहेगी.
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशिवालों को इस समय कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है और कठिन परिश्रम के बाद व्यापार अच्छा चलेगा. जीवनसाथी के व्यवहार में अनुकूलता रहेगी.
7/12
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में बहुत ही अच्छा रहने वाला है. आपको धनार्जन के अवसरों में वृद्धि होगी. साथ ही साथ एक से अधिक प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं. स्थायी संपत्ति की प्राप्ति के भी योग हैं.
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में बहुत ही अच्छा रहने वाला है. आपको धनार्जन के अवसरों में वृद्धि होगी. साथ ही साथ एक से अधिक प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं. स्थायी संपत्ति की प्राप्ति के भी योग हैं.
8/12
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशिवाले आज विदेशी व्यापार में कार्यरत रहेंगे. साथ ही आज आपके लिए विदेशी स्रोतों के द्वारा कार्य कर रहे हैं उनके लिए समय बेहतर है, पूर्ण रूप से यह समय आप के लिए एक भाग्यशाली अवधि है.
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशिवाले आज विदेशी व्यापार में कार्यरत रहेंगे. साथ ही आज आपके लिए विदेशी स्रोतों के द्वारा कार्य कर रहे हैं उनके लिए समय बेहतर है, पूर्ण रूप से यह समय आप के लिए एक भाग्यशाली अवधि है.
9/12
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज का दिन धनु राशिवालों के लिए आर्थिक रूप से भाग्यशाली रहने वाला है. साथ ही आज आप विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं. इतना ही नहीं आपको अपना अटका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है.
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज का दिन धनु राशिवालों के लिए आर्थिक रूप से भाग्यशाली रहने वाला है. साथ ही आज आप विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं. इतना ही नहीं आपको अपना अटका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है.
10/12
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशिवालों को इस अवधि के दौरान दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद पैदा हो सकता है. आपको सलाह है कि किसी के भी साथ बोलचाल में कटुता न आने दें.
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशिवालों को इस अवधि के दौरान दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद पैदा हो सकता है. आपको सलाह है कि किसी के भी साथ बोलचाल में कटुता न आने दें.
11/12
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशिवालों को अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही आज बुद्धि चातुर्य से अनेक कठिनाइयां दूर हो सकेंगी.
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशिवालों को अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही आज बुद्धि चातुर्य से अनेक कठिनाइयां दूर हो सकेंगी.
12/12
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशिवालों को आज अपने काम के स्थान पर आदर और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, कार्य व्यवसाय में आशातीत सफलता मिल सकेगी.
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशिवालों को आज अपने काम के स्थान पर आदर और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, कार्य व्यवसाय में आशातीत सफलता मिल सकेगी.
Published at : 02 Nov 2025 02:30 PM (IST)
