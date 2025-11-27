हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Prediction 28 November 2025: जानें शुक्रवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Prediction 28 November 2025: जानें शुक्रवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Card Rashifal Predictions 28 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 27 Nov 2025 06:45 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 28 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 28 नवंबर 2025

1/12
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मेष राशि के लोगों को आज धन लाभ कमाने के लिए बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय लेने की जरूरत है। आर्थिक सलाहकार और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ देने वाला दिन रहेगा। रिस्क लेकर पैसों का निवेश करना लाभदायक सिद्ध होगा.
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मेष राशि के लोगों को आज धन लाभ कमाने के लिए बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय लेने की जरूरत है। आर्थिक सलाहकार और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ देने वाला दिन रहेगा। रिस्क लेकर पैसों का निवेश करना लाभदायक सिद्ध होगा.
2/12
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों के अंदर आज एक अलग ही लीडरशिप रोल देखने को मिलेगा। छोटी-छोटी बारीकियों को समझने की जिम्मेदारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को देना पसंद करेंगे। कमाई बहुत अच्छी रहेगी। धन समृद्धि बढ़ाने से परिवार की साख समाज में बढ़ेगी.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों के अंदर आज एक अलग ही लीडरशिप रोल देखने को मिलेगा। छोटी-छोटी बारीकियों को समझने की जिम्मेदारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को देना पसंद करेंगे। कमाई बहुत अच्छी रहेगी। धन समृद्धि बढ़ाने से परिवार की साख समाज में बढ़ेगी.
3/12
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातक दूसरों के अनुभव का लाभ लेकर निर्णय करना पसंद करेंगे। अपनी मेहनत व सही अवसर के लाभ उठाने पर फोकस करें, किस्मत पूरी तरह आपके साथ है। धन समृद्धि बढ़ेगी। आपके प्रभावी व्यक्तित्व की वजह से बहुत से काम आसानी से पूरे होंगे.
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातक दूसरों के अनुभव का लाभ लेकर निर्णय करना पसंद करेंगे। अपनी मेहनत व सही अवसर के लाभ उठाने पर फोकस करें, किस्मत पूरी तरह आपके साथ है। धन समृद्धि बढ़ेगी। आपके प्रभावी व्यक्तित्व की वजह से बहुत से काम आसानी से पूरे होंगे.
4/12
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के जातक रिसर्च व अध्ययन मनन पर ज्यादा फोकस करेंगे। अपने बारे में बात करना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे।अपने कामकाज से संबंधित बातों को भी गोपनीय रखने का प्रयास करेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स सलाहकार, डॉक्टर के पेशे से जुड़े हुए जातकों को लाभ होगा.
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के जातक रिसर्च व अध्ययन मनन पर ज्यादा फोकस करेंगे। अपने बारे में बात करना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे।अपने कामकाज से संबंधित बातों को भी गोपनीय रखने का प्रयास करेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स सलाहकार, डॉक्टर के पेशे से जुड़े हुए जातकों को लाभ होगा.
5/12
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों के व्यापार विस्तार की योजनाएं तरक्की प्राप्त करेंगी। आज आपका कोई नया अनुबंध होना संभव है। नए व्यावसायिक निवेश पर बहुत गंभीरता से विचार करेंगे। पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है। वित्तीय मामलों में दिन अच्छा है.
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों के व्यापार विस्तार की योजनाएं तरक्की प्राप्त करेंगी। आज आपका कोई नया अनुबंध होना संभव है। नए व्यावसायिक निवेश पर बहुत गंभीरता से विचार करेंगे। पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है। वित्तीय मामलों में दिन अच्छा है.
6/12
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के जातकों को आज अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। आज आपका स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है। साथी कर्मचारियों के साथ दोस्ताना व्यवहार करेंगे। किसी की मदद करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो पैसा आप उधार दे रहे हैं, वह दोबारा लौट कर वापस नहीं आने वाला है। और लोग आपकी भलमनसाहत का गलत फायदा ना उठाएं.
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के जातकों को आज अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। आज आपका स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है। साथी कर्मचारियों के साथ दोस्ताना व्यवहार करेंगे। किसी की मदद करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो पैसा आप उधार दे रहे हैं, वह दोबारा लौट कर वापस नहीं आने वाला है। और लोग आपकी भलमनसाहत का गलत फायदा ना उठाएं.
7/12
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों के लिए आज स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही हैं। किसी पुरानी योजना जिसका काम रुक गया था, आज दोबारा शुरू हो सकता है। शेयर मार्केट में धन का निवेश करने से लाभ होगा। मित्रों के सहयोग से बहुत से अधूरे काम पूरे कर पाएंगे.
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों के लिए आज स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही हैं। किसी पुरानी योजना जिसका काम रुक गया था, आज दोबारा शुरू हो सकता है। शेयर मार्केट में धन का निवेश करने से लाभ होगा। मित्रों के सहयोग से बहुत से अधूरे काम पूरे कर पाएंगे.
8/12
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के जातक अपनी कमर्शियल जरूरत को पूरा करने के लिए नई जगह पर निवेश कर सकते हैं। कामकाज की व्यस्तता से कुछ समय निकालकर पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए धन खर्च करने की संभावना बनती है। आर्थिक मामलों में दिन सामान्य है.
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के जातक अपनी कमर्शियल जरूरत को पूरा करने के लिए नई जगह पर निवेश कर सकते हैं। कामकाज की व्यस्तता से कुछ समय निकालकर पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए धन खर्च करने की संभावना बनती है। आर्थिक मामलों में दिन सामान्य है.
9/12
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों की अधूरे कार्य पूरा करने के लिए आज कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है. आज आप कई सामाजिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं. जिससे आपकी समाज में एक पहचान बनेगी.
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों की अधूरे कार्य पूरा करने के लिए आज कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है. आज आप कई सामाजिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं. जिससे आपकी समाज में एक पहचान बनेगी.
10/12
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों की मकर राशि के लोगों की वाणी आज पहले से कहीं ज्यादा मधुर रहने वाली है. आपकी विवेकपूर्ण बातों से लोग प्रभावित होंगे. धन संबंधित मामलों में दिन बहुत अच्छा है. साथ ही आज आपके कामकाज में विस्तार होगा. पुरानी मेहनत के श्रेष्ठ फल आज प्राप्त होंगे.
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों की मकर राशि के लोगों की वाणी आज पहले से कहीं ज्यादा मधुर रहने वाली है. आपकी विवेकपूर्ण बातों से लोग प्रभावित होंगे. धन संबंधित मामलों में दिन बहुत अच्छा है. साथ ही आज आपके कामकाज में विस्तार होगा. पुरानी मेहनत के श्रेष्ठ फल आज प्राप्त होंगे.
11/12
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन बहुत ही अनुकूल रहने वाला है. आज आप सबके भले की सोच कर आगे बढ़ेंगे. नियम कायदों का पालन करते हुए सच्चाई की राह पर आगे बढ़ना पसंद करेंगे. आर्थिक लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा.
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन बहुत ही अनुकूल रहने वाला है. आज आप सबके भले की सोच कर आगे बढ़ेंगे. नियम कायदों का पालन करते हुए सच्चाई की राह पर आगे बढ़ना पसंद करेंगे. आर्थिक लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा.
12/12
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक आज खुद को शारीरिक रूप से अस्वस्थ महसूस करेंगे. जिसकी वजह से आत्मविश्वास में कमी रहेगी. आप अपने कामकाज पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं बन पाएगा. विदेशी कार्यों से संबंधित कामों में कुछ बाधाएं बनी रह सकती हैं.
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातक आज खुद को शारीरिक रूप से अस्वस्थ महसूस करेंगे. जिसकी वजह से आत्मविश्वास में कमी रहेगी. आप अपने कामकाज पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं बन पाएगा. विदेशी कार्यों से संबंधित कामों में कुछ बाधाएं बनी रह सकती हैं.
Published at : 27 Nov 2025 06:45 PM (IST)
