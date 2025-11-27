Tarot Prediction 28 November 2025: जानें शुक्रवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के जातकों को आज अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। आज आपका स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है। साथी कर्मचारियों के साथ दोस्ताना व्यवहार करेंगे। किसी की मदद करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो पैसा आप उधार दे रहे हैं, वह दोबारा लौट कर वापस नहीं आने वाला है। और लोग आपकी भलमनसाहत का गलत फायदा ना उठाएं.