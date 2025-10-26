हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tarot Card Rashifal: सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 टैरो कार्ड से जानिए अपनी किस्मत और भाग्यांक, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal: सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 टैरो कार्ड से जानिए अपनी किस्मत और भाग्यांक, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal Predictions 27 October 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 26 Oct 2025 02:30 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 27 October 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 27 अक्टूबर 2025

1/12
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने वाला होगा. इसके अलावा देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा. नौकरी में भी आज आपका प्रभाव बना रहेगा. इतना ही नहीं आज आपको व्यापार में खूब लाभ होगा.
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने वाला होगा. इसके अलावा देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा. नौकरी में भी आज आपका प्रभाव बना रहेगा. इतना ही नहीं आज आपको व्यापार में खूब लाभ होगा.
2/12
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज का दिन वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा. साथ ही आज आपको अपने लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए नए मार्ग मिलेंगे. शुभ चिंतकों का सहयोग मिलेगा. व्यवसाय के लाभ में वृद्धि होगी. मन में कुछ निराशा रहेगी.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज का दिन वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा. साथ ही आज आपको अपने लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए नए मार्ग मिलेंगे. शुभ चिंतकों का सहयोग मिलेगा. व्यवसाय के लाभ में वृद्धि होगी. मन में कुछ निराशा रहेगी.
3/12
मिथुन टैरो राशिफल: मिथुन राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन कुछ झंझट पैदा करने वाला रहेगा. झंझटों को सुलझाने में प्रभाव की कमजोर स्थिति के कारण दिक्कत आएगी. इसलिए शार्टकट का सहारा न लेकर सुरक्षित राह पर चलें. परीक्षा-प्रतियोगिता में सफलता मिलने के आसार हैं.
मिथुन टैरो राशिफल: मिथुन राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन कुछ झंझट पैदा करने वाला रहेगा. झंझटों को सुलझाने में प्रभाव की कमजोर स्थिति के कारण दिक्कत आएगी. इसलिए शार्टकट का सहारा न लेकर सुरक्षित राह पर चलें. परीक्षा-प्रतियोगिता में सफलता मिलने के आसार हैं.
4/12
कर्क टैरो राशिफल: कर्क कार्यक्षेत्र से जुड़े कई मसले सुलझ सकते हैं. समय नए निवेश के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार का निवेश फायदेमंद नहीं होगा. पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे. कठिन समय में आपको अपने परिवार के सदस्यों से समर्थन प्राप्त होगा.
कर्क टैरो राशिफल: कर्क कार्यक्षेत्र से जुड़े कई मसले सुलझ सकते हैं. समय नए निवेश के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार का निवेश फायदेमंद नहीं होगा. पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे. कठिन समय में आपको अपने परिवार के सदस्यों से समर्थन प्राप्त होगा.
5/12
सिंह टैरो राशिफल: सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन टैरो कार्ड्स के अनुसार, घरेलू माहौल बहुत ही खुशनुमा रहेगा. वहीं, जो लोग धन संबंधी या वित्तीय सहायता पाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है.
सिंह टैरो राशिफल: सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन टैरो कार्ड्स के अनुसार, घरेलू माहौल बहुत ही खुशनुमा रहेगा. वहीं, जो लोग धन संबंधी या वित्तीय सहायता पाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है.
6/12
कन्या टैरो राशिफल: कन्या राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आज इंटरव्यू में आपको सफलता हासिल हो सकती है. आज किसी भी चीज को लेकर अति लोभ करने से बचें. साथ ही आपको सलाह है कि आज बाहर का खाना न ही खाएं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा.
कन्या टैरो राशिफल: कन्या राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आज इंटरव्यू में आपको सफलता हासिल हो सकती है. आज किसी भी चीज को लेकर अति लोभ करने से बचें. साथ ही आपको सलाह है कि आज बाहर का खाना न ही खाएं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा.
7/12
तुला टैरो राशिफल: तुला राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज का दिन अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुश मिजाज माहौल में बीतेगा. जो आपको नई उर्जा व स्फूर्ति से भर देगा.
तुला टैरो राशिफल: तुला राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज का दिन अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुश मिजाज माहौल में बीतेगा. जो आपको नई उर्जा व स्फूर्ति से भर देगा.
8/12
वृश्चिक टैरो राशिफल: वृश्चिक राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन पदोन्नति का अवसर दिलाने वाला रहेगा. आप इस समय को अपनी बुद्धि के इस्तेमाल अपने पक्ष में कर पाएंगे.
वृश्चिक टैरो राशिफल: वृश्चिक राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन पदोन्नति का अवसर दिलाने वाला रहेगा. आप इस समय को अपनी बुद्धि के इस्तेमाल अपने पक्ष में कर पाएंगे.
9/12
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन अविवाहितों के लिए विवाह के नए अवसर प्राप्त कराएगा. विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. साथ ही आज आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे.
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन अविवाहितों के लिए विवाह के नए अवसर प्राप्त कराएगा. विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. साथ ही आज आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे.
10/12
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन वैवाहिक और प्रेम संबंधों के मामले में काफी मिश्रित रहने वाला है. विद्यार्थी समय का सदुपयोग करने में सक्षम रहेंगे.
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन वैवाहिक और प्रेम संबंधों के मामले में काफी मिश्रित रहने वाला है. विद्यार्थी समय का सदुपयोग करने में सक्षम रहेंगे.
11/12
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन प्रेम संबंधों के मामले में लापरवाही बरतने में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है. भविष्य की योजनाओं पर बहुत ही सूझबूझ कर बनाएं.
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन प्रेम संबंधों के मामले में लापरवाही बरतने में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है. भविष्य की योजनाओं पर बहुत ही सूझबूझ कर बनाएं.
12/12
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन जीविका के क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर दिलाएगा. मधुर वाणी से आपके संबंधों में मजबूती आएगी. आलस्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अवरोधक होगा.
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन जीविका के क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर दिलाएगा. मधुर वाणी से आपके संबंधों में मजबूती आएगी. आलस्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अवरोधक होगा.
Published at : 26 Oct 2025 02:30 PM (IST)
