हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Prediction 27 November 2025: जानें गुरुवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Prediction 27 November 2025: जानें गुरुवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Card Rashifal Predictions 27 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 26 Nov 2025 02:00 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 27 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 27 नवंबर 2025

1/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. आज आप मुश्किल और जटिल कामों को बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे. समस्या की जड़ को समझ कर उसका तार्किक समाधान ढूंढना आसान रहेगा. साझेदारी में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई सौदा हो सकता है.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. आज आप मुश्किल और जटिल कामों को बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे. समस्या की जड़ को समझ कर उसका तार्किक समाधान ढूंढना आसान रहेगा. साझेदारी में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई सौदा हो सकता है.
2/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को आज अपने व्यवहार में थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है. आज इस राशि के व्यापारियों का मन कामकाज से कुछ उचाट रह सकता है. मेहनत के बाद कमाई तो होगी, परंतु खर्चे उससे ज्यादा रहेंगे.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को आज अपने व्यवहार में थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है. आज इस राशि के व्यापारियों का मन कामकाज से कुछ उचाट रह सकता है. मेहनत के बाद कमाई तो होगी, परंतु खर्चे उससे ज्यादा रहेंगे.
3/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के शत्रु आज उनके विरुद्ध खड़े नहीं हो पाएंगे. कूटनीतिक बातचीत के द्वारा अपनी स्थिति बेहतर बनाने में सफल रहेंगे. अपना उधार पैसा वापस लेने के लिए दबाव बनाने से काम हो जाएगा. आर्थिक लाभ होगा और धन समृद्धि बढ़ेगी.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के शत्रु आज उनके विरुद्ध खड़े नहीं हो पाएंगे. कूटनीतिक बातचीत के द्वारा अपनी स्थिति बेहतर बनाने में सफल रहेंगे. अपना उधार पैसा वापस लेने के लिए दबाव बनाने से काम हो जाएगा. आर्थिक लाभ होगा और धन समृद्धि बढ़ेगी.
4/12
टैरो कार्ड्स के अनुसार, कर्क राशि के कुछ लोग आज नौकरी में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं. साथ ही आज नौकरीपेशा लोगों को तरक्की मिलने की संभावनाएं हैं. आप के कामकाज को एक विशिष्ट पहचान देने वाला समय है. अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे. घर से काम करने वाले जातकों को भी अच्छा लाभ होगा.
टैरो कार्ड्स के अनुसार, कर्क राशि के कुछ लोग आज नौकरी में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं. साथ ही आज नौकरीपेशा लोगों को तरक्की मिलने की संभावनाएं हैं. आप के कामकाज को एक विशिष्ट पहचान देने वाला समय है. अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे. घर से काम करने वाले जातकों को भी अच्छा लाभ होगा.
5/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों का मन घर में नहीं लगेगा. स्थान परिवर्तन की संभावनाएं नजर आती है. लंबी व्यावसायिक यात्रा की संभावना बनती है. धार्मिक कार्यों पर धन खर्च होगा. लेकिन, आज भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों का मन घर में नहीं लगेगा. स्थान परिवर्तन की संभावनाएं नजर आती है. लंबी व्यावसायिक यात्रा की संभावना बनती है. धार्मिक कार्यों पर धन खर्च होगा. लेकिन, आज भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी.
6/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातक आज ऑफिस पॉलिटिक्स मैं उलझने से बचें, अपने काम से काम रखें. गोपनीय बातों को जानने का प्रयास आज आपके विरोधी कर सकते हैं अतः सावधान रहें और कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने से बचें.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातक आज ऑफिस पॉलिटिक्स मैं उलझने से बचें, अपने काम से काम रखें. गोपनीय बातों को जानने का प्रयास आज आपके विरोधी कर सकते हैं अतः सावधान रहें और कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने से बचें.
7/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातक अपने कामकाज को पूरा करने के लिए पूरी एनर्जी से काम करेंगे. दूसरों पर ज्यादा दबाव बनाने से लड़ाई झगड़ा होने की संभावना बन जाती है. आर्थिक लिहाज से समय ठीक है. धन समृद्धि बढ़ेगी.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातक अपने कामकाज को पूरा करने के लिए पूरी एनर्जी से काम करेंगे. दूसरों पर ज्यादा दबाव बनाने से लड़ाई झगड़ा होने की संभावना बन जाती है. आर्थिक लिहाज से समय ठीक है. धन समृद्धि बढ़ेगी.
8/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातक अगर दूसरों का बुरा करने का सोचेंगे तो तो उसके फल उन्हें ही पहले मिल जाएंगे. मन की धारणा को स्वच्छ रखें, लोगों की भलाई के लिए काम करें. भाग्य आपको आपके व्यवहार के अनुरूप ही फल देने वाला रहेगा. आर्थिक मामलों में समय अच्छा है. अचानक लाभ हो सकता है.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातक अगर दूसरों का बुरा करने का सोचेंगे तो तो उसके फल उन्हें ही पहले मिल जाएंगे. मन की धारणा को स्वच्छ रखें, लोगों की भलाई के लिए काम करें. भाग्य आपको आपके व्यवहार के अनुरूप ही फल देने वाला रहेगा. आर्थिक मामलों में समय अच्छा है. अचानक लाभ हो सकता है.
9/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों का अधिकांश समय आज व्यर्थ कार्यों में बर्बाद हो सकता है. फिलहाल, आपको सलाह है कि अनैतिक कार्य करने से बचें. मानहानि की संभावना बन जाती है. काम कराने के लिए दूसरों को प्रलोभन देने का प्रयास करेंगे. धन खर्च करते समय ध्यान रखें, आपकी उम्मीद से ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों का अधिकांश समय आज व्यर्थ कार्यों में बर्बाद हो सकता है. फिलहाल, आपको सलाह है कि अनैतिक कार्य करने से बचें. मानहानि की संभावना बन जाती है. काम कराने के लिए दूसरों को प्रलोभन देने का प्रयास करेंगे. धन खर्च करते समय ध्यान रखें, आपकी उम्मीद से ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है.
10/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों के पास काम की अधिकता रहने वाली है. इसलिए सोच समझकर लोगों से प्रॉमिस करें. समय पर काम ना पूरा होने पर लोगों की बातें आपको सुननी पड़ सकती है. मित्रों के सहयोग से अच्छा धन लाभ होगा.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों के पास काम की अधिकता रहने वाली है. इसलिए सोच समझकर लोगों से प्रॉमिस करें. समय पर काम ना पूरा होने पर लोगों की बातें आपको सुननी पड़ सकती है. मित्रों के सहयोग से अच्छा धन लाभ होगा.
11/12
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातक निष्पक्ष रूप से अपने कार्यों को पूरा करेंगे. आपकी मदद से आपके साथी कर्मचारी भी आप को सहयोग देने के लिए आगे आएंगे. छोटी मोटी मुश्किलों को मिलजुल कर आसानी से दूर कर पाएंगे. मन मुताबिक परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातक निष्पक्ष रूप से अपने कार्यों को पूरा करेंगे. आपकी मदद से आपके साथी कर्मचारी भी आप को सहयोग देने के लिए आगे आएंगे. छोटी मोटी मुश्किलों को मिलजुल कर आसानी से दूर कर पाएंगे. मन मुताबिक परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.
12/12
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातक आज तरक्की प्राप्ति के लिए जरूरी परीक्षा को पास करने का प्रयास करेंगे. अनुभव की कमी तरक्की के रास्ते में रोड़ा बन सकती है. निराश ना हो अपने उच्च अधिकारियों से इसके बारे में बातचीत कर सही गाइडेंस लेने का प्रयास करें. आर्थिक मामलों में दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है.
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातक आज तरक्की प्राप्ति के लिए जरूरी परीक्षा को पास करने का प्रयास करेंगे. अनुभव की कमी तरक्की के रास्ते में रोड़ा बन सकती है. निराश ना हो अपने उच्च अधिकारियों से इसके बारे में बातचीत कर सही गाइडेंस लेने का प्रयास करें. आर्थिक मामलों में दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है.
Published at : 26 Nov 2025 02:00 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

राशिफल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Cyclone Senyar: चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पश्चिम बंगाल नहीं बचा पाएंगी...', ममता बनर्जी के नींव हिलाने वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार
'पश्चिम बंगाल नहीं बचा पाएंगी...', ममता बनर्जी के नींव हिलाने वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार
इंडिया
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
स्पोर्ट्स
T20 World Cup: 30 दिन, 55 मैच और एक नया चैंपियन, जानिए टी-20 विश्वकप शेड्यूल की 5 सबसे अहम बातें
T20 World Cup: 30 दिन, 55 मैच और एक नया चैंपियन, जानिए टी-20 विश्वकप शेड्यूल की 5 सबसे अहम बातें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Anupam Kher Interview | IFFI 2025 Masterclass | संघर्ष और सफल
VIT University News: VIT में रातभर हंगामा, प्रशासन ने 30 नवंबर तक छुट्टी घोषित की | VIT Protest
Top News: बड़ी खबरें फटाफट | Bihar Politics | SIR Controversy | Rabri Devi | Mumbai | ABP News
Delhi Blast: जमीन से 10 फीट नीचे डॉक्टर Muzammil के नए साजिश का खुलासा! | Red Fort Blast
Om Birla Speech: संविधान दिवस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का संबोधन | Constitution Day

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Senyar: चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पश्चिम बंगाल नहीं बचा पाएंगी...', ममता बनर्जी के नींव हिलाने वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार
'पश्चिम बंगाल नहीं बचा पाएंगी...', ममता बनर्जी के नींव हिलाने वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार
इंडिया
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
स्पोर्ट्स
T20 World Cup: 30 दिन, 55 मैच और एक नया चैंपियन, जानिए टी-20 विश्वकप शेड्यूल की 5 सबसे अहम बातें
T20 World Cup: 30 दिन, 55 मैच और एक नया चैंपियन, जानिए टी-20 विश्वकप शेड्यूल की 5 सबसे अहम बातें
टेलीविजन
सिंगल मदर होने की वजह से परेशान चारू असोपा, बोलीं- काश कोई सहारा होता
सिंगल मदर होने की वजह से परेशान चारू असोपा, बोलीं- काश कोई सहारा होता
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
Constitution Day 2025: 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस, 26 जनवरी की तरह खास क्यों है यह दिन?
26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस, 26 जनवरी की तरह खास क्यों है यह दिन?
यूटिलिटी
Live-In में रहती थी पार्टनर और अब कर रही रेप केस, झूठे आरोप से कैसे बचें?
Live-In में रहती थी पार्टनर और अब कर रही रेप केस, झूठे आरोप से कैसे बचें?
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Embed widget