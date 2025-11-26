Tarot Prediction 27 November 2025: जानें गुरुवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों का अधिकांश समय आज व्यर्थ कार्यों में बर्बाद हो सकता है. फिलहाल, आपको सलाह है कि अनैतिक कार्य करने से बचें. मानहानि की संभावना बन जाती है. काम कराने के लिए दूसरों को प्रलोभन देने का प्रयास करेंगे. धन खर्च करते समय ध्यान रखें, आपकी उम्मीद से ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है.