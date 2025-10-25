हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Card Rashifal: रविवार, 26 अक्टूबर 2025 टैरो कार्ड से जानिए अपनी किस्मत और भाग्यांक, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal: रविवार, 26 अक्टूबर 2025 टैरो कार्ड से जानिए अपनी किस्मत और भाग्यांक, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal Predictions 26 October 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 25 Oct 2025 02:30 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 26 October 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 26 अक्टूबर 2025

मेष टैरो राशिफल: मेष राशि वालों के टैरो कार्ड संकेत दे रहे हैं कि आज का दिन कुछ मामलों में आपके लिए प्रतिकूल रह सकता है. न्यायिक मामलों में सफलता मिलने के योग हैं. स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है. कारोबार के सिलसिले में भागदौड़ अधिक रहेगी, लेकिन अटके हुए कार्य पूरे होंगे. धन के मामलों में कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं.
वृषभ टैरो राशिफल: वृषभ राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज भाग्य आपका साथ देगा और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी. नौकरी में अधिकारियों से सराहना मिलेगी. भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी और आय के नए साधन बनेंगे. हालांकि, किसी अजनबी पर भरोसा करने से बचें और किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास न करें.
मिथुन टैरो राशिफल: मिथुन राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा. नौकरी में सुधार की स्थिति बनेगी. प्रेम संबंधों में दूरियां बढ़ सकती हैं, और बातचीत की कमी से मनमुटाव संभव है. आज किसी भी मामले में निर्णायक कदम उठाने से बचें. अनावश्यक खर्चों में वृद्धि के संकेत हैं.
कर्क टैरो राशिफल: कर्क राशि वालों के टैरो कार्ड संकेत दे रहे हैं कि आज आपको मेहनत का फल मिलेगा और परिवार का सहयोग प्राप्त होगा. हालांकि, भाई-बहनों या सहकर्मियों के साथ मतभेद संभव हैं. आज व्यक्तित्व में कमजोरी महसूस हो सकती है और किसी मामले में निराशा के कारण मन उदास रहेगा.
सिंह टैरो राशिफल: सिंह राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि दिन की शुरुआत कुछ परेशानियों के साथ हो सकती है, लेकिन विरोधी परास्त होंगे. संतान का सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में प्रभाव बना रहेगा. भूमि या संपत्ति संबंधी मामलों में सफलता के योग हैं. दिनचर्या थोड़ी अस्त-व्यस्त रह सकती है, परंतु व्यक्तिगत संबंधों से लाभ मिलेगा. धन के मामलों में दिन लाभकारी रहेगा.
कन्या टैरो राशिफल: कन्या राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए विशेष रहेगा. पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी और वाहन सुख प्राप्त होगा. विकास से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी. व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा और संपत्ति में भी वृद्धि के योग बनेंगे. परिवार के सदस्य आपके सहयोगी रहेंगे.
तुला टैरो राशिफल: तुला राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज कार्यक्षेत्र में कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. क्रोध पर नियंत्रण रखें और किसी भी बात का बुरा न मानें. संयम बनाए रखना आपके लिए शुभ रहेगा. धन से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी. नौकरी में स्थिति सामान्य रहेगी और व्यवसाय में किए गए श्रम का फल मिलेगा.
वृश्चिक टैरो राशिफल: वृश्चिक राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. धन की स्थिति कमजोर हो सकती है और उसे सुधारने के प्रयास असफल हो सकते हैं. माता पक्ष से जुड़े किसी कार्य में बाधा आ सकती है. दिन के उत्तरार्द्ध में कुछ सुधार संभव है. धन संबंधी परेशानियां बनी रहेंगी और कुछ लोगों से टकराव की स्थिति बन सकती है.
धनु टैरो राशिफल: धनु राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज भाग्य पर निर्भर रहने की बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा करना अधिक लाभकारी रहेगा. भाग्य सहायक रहेगा, परंतु कुछ क्षेत्रों में असफलता के संकेत हैं. अनायास लाभ के योग हैं, इसलिए थोड़ा जोखिम उठाया जा सकता है. हालांकि, लक्ष्य के प्रति गंभीरता की कमी के कारण मन भटक सकता है.
मकर टैरो राशिफल: मकर राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन शुभ रहेगा. रोजगार प्राप्ति के संकेत हैं और व्यवसाय में लाभ के अवसर मिलेंगे. मनोनुकूल खर्च का वातावरण रहेगा और भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा. आज आपको खरीदारी या बाहरी व्यक्ति से लाभ मिल सकता है.
कुंभ टैरो राशिफल: कुंभ राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन सफलता देने वाला रहेगा. बेहतर होगा कि आप केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरों की समस्याओं से दूरी बनाए रखें. शुरुआत में पारिवारिक मतभेद बढ़ सकते हैं. धन से संबंधित मामलों में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.
मीन टैरो राशिफल: मीन राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज कुछ मामलों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है. कुछ अप्रत्याशित समस्याएं सामने आ सकती हैं और दोस्तों के कारण किसी प्रकार का धोखा मिल सकता है. मानसिक अशांति बनी रहेगी, हालांकि स्वास्थ्य ठीक रहेगा. विरोधियों से परेशानी हो सकती है और विवादों से बचने की आवश्यकता है. धन की स्थिति को लेकर चिंतन बना रहेगा. व्यवसाय में सामान्य लाभ प्राप्त होगा.
Published at : 25 Oct 2025 02:30 PM (IST)
