मीन टैरो राशिफल: मीन राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज कुछ मामलों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है. कुछ अप्रत्याशित समस्याएं सामने आ सकती हैं और दोस्तों के कारण किसी प्रकार का धोखा मिल सकता है. मानसिक अशांति बनी रहेगी, हालांकि स्वास्थ्य ठीक रहेगा. विरोधियों से परेशानी हो सकती है और विवादों से बचने की आवश्यकता है. धन की स्थिति को लेकर चिंतन बना रहेगा. व्यवसाय में सामान्य लाभ प्राप्त होगा.