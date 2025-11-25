हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Prediction 26 November 2025: जानें बुधवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Prediction 26 November 2025: जानें बुधवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Card Rashifal Predictions 26 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 25 Nov 2025 02:09 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 26 November 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 26 नवंबर 2025

1/12
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा. आज आप सभी मुश्किल कार्यों को पूरा करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करेंगे. अंतर्मन की आवाज आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करेगी. विभागीय परिवर्तन संभव है. धन संबंधित मामलों में दिन बहुत अच्छा रहेगा.
मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा. आज आप सभी मुश्किल कार्यों को पूरा करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करेंगे. अंतर्मन की आवाज आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करेगी. विभागीय परिवर्तन संभव है. धन संबंधित मामलों में दिन बहुत अच्छा रहेगा.
2/12
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को सफलता प्राप्ति के लिए फिलहाल, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा. जोखिम पूर्ण कार्य आज आपको सफलता दिलाने वाले रहेंगे. दीर्घ काल के लिए धन संबंधित योजनाओं में निवेश पर चिंतन बढ़ेगा. पुराने कोई लोन चुकाने के लिए भी दिन अच्छा है.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को सफलता प्राप्ति के लिए फिलहाल, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा. जोखिम पूर्ण कार्य आज आपको सफलता दिलाने वाले रहेंगे. दीर्घ काल के लिए धन संबंधित योजनाओं में निवेश पर चिंतन बढ़ेगा. पुराने कोई लोन चुकाने के लिए भी दिन अच्छा है.
3/12
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के मन में आज आत्मविश्वास काफी ज्यादा रहने वाला है. आज कामकाज में एकाग्रता बढ़ेगी. आप के निर्णय मान-सम्मान की वृद्धि कराने वाले रहेंगे. उच्च अधिकारी भी आपके फेवर में निर्णय लेंगे. ग्रुप लीडर के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का प्रयास करेंगे.
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के मन में आज आत्मविश्वास काफी ज्यादा रहने वाला है. आज कामकाज में एकाग्रता बढ़ेगी. आप के निर्णय मान-सम्मान की वृद्धि कराने वाले रहेंगे. उच्च अधिकारी भी आपके फेवर में निर्णय लेंगे. ग्रुप लीडर के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का प्रयास करेंगे.
4/12
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उनके लिए बेहतरीन दिन रहने वाला है. कामकाज में आने वाले चैलेन्ज को स्वीकार करें और आत्मविश्वास को डिगने ना दें, सफलता जरूर मिलेगी. साथ ही आज आपके खर्चे बहुत अधिक रहने वाले हैं.
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उनके लिए बेहतरीन दिन रहने वाला है. कामकाज में आने वाले चैलेन्ज को स्वीकार करें और आत्मविश्वास को डिगने ना दें, सफलता जरूर मिलेगी. साथ ही आज आपके खर्चे बहुत अधिक रहने वाले हैं.
5/12
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन सफलता और मान सम्मान दिलाने वाला रहेगा. आज आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी. थोड़ी व्याकुलता रह सकती है, परंतु आप अगर अपने मित्रों या सहकर्मियों से बातचीत करेंगे, तो उसका निदान भी हो जाएगा. पदोन्नति मिलने की संभावना है.
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन सफलता और मान सम्मान दिलाने वाला रहेगा. आज आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी. थोड़ी व्याकुलता रह सकती है, परंतु आप अगर अपने मित्रों या सहकर्मियों से बातचीत करेंगे, तो उसका निदान भी हो जाएगा. पदोन्नति मिलने की संभावना है.
6/12
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों का व्यक्तित्व आज साहसी और उभर कर सामने आएगा. आज सभी लोग आपकी बुद्धिमत्ता की तारीफ होगी. आपके अधिकार क्षेत्रों में भी वृद्धि होने की संभावना बनती है. सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को नए अवसर प्राप्त होंगे. मान सम्मान व धन प्राप्ति के लिए दिन बहुत अच्छा है.
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों का व्यक्तित्व आज साहसी और उभर कर सामने आएगा. आज सभी लोग आपकी बुद्धिमत्ता की तारीफ होगी. आपके अधिकार क्षेत्रों में भी वृद्धि होने की संभावना बनती है. सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को नए अवसर प्राप्त होंगे. मान सम्मान व धन प्राप्ति के लिए दिन बहुत अच्छा है.
7/12
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों की किस्मत आज उनके साथ रहने वाली है. वरिष्ठ लोगों का सहयोग आपके लिए पथ प्रदर्शक बनेगा. जोखिम पूर्ण निर्णय लेना भी आपके लिए मददगार हो सकता है. आज निवेश धन लाभ कराएगा.
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों की किस्मत आज उनके साथ रहने वाली है. वरिष्ठ लोगों का सहयोग आपके लिए पथ प्रदर्शक बनेगा. जोखिम पूर्ण निर्णय लेना भी आपके लिए मददगार हो सकता है. आज निवेश धन लाभ कराएगा.
8/12
वृश्चिक टैरो राशिफल:टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को आज काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा. बार-बार प्रयास से ही सफलता मिलने की संभावना है. अपने आप को शांत रखें, सही समय आने का इंतजार करें. यह परिवर्तन का समय है, इसलिए धन खर्च करने से भी जल्दी कुछ हासिल नहीं होगा.
वृश्चिक टैरो राशिफल:टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को आज काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा. बार-बार प्रयास से ही सफलता मिलने की संभावना है. अपने आप को शांत रखें, सही समय आने का इंतजार करें. यह परिवर्तन का समय है, इसलिए धन खर्च करने से भी जल्दी कुछ हासिल नहीं होगा.
9/12
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के नौकरीपेशा जातकों को बहुत मेहनत के बाद सफलता मिलेगी. अपने सहकर्मियों से वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें. पार्टनरशिप से संबंधित व्यापार में पारदर्शिता बनाए रखना आप दोनों के हित में रहेगा. अहंकार आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है. आर्थिक मामलों में दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा.
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के नौकरीपेशा जातकों को बहुत मेहनत के बाद सफलता मिलेगी. अपने सहकर्मियों से वाद विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखें. पार्टनरशिप से संबंधित व्यापार में पारदर्शिता बनाए रखना आप दोनों के हित में रहेगा. अहंकार आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है. आर्थिक मामलों में दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा.
10/12
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आज अपने कामकाज की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे. उनके प्रयासों से ना केवल उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, बल्कि कंपनी को भी फायदा होगा. आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए झुकना पसंद नहीं करेंगे. करियर के मामले में महत्वाकांक्षा बढ़ेगी.
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आज अपने कामकाज की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे. उनके प्रयासों से ना केवल उनका जीवन स्तर बढ़ेगा, बल्कि कंपनी को भी फायदा होगा. आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए झुकना पसंद नहीं करेंगे. करियर के मामले में महत्वाकांक्षा बढ़ेगी.
11/12
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को आज बहुत ही संभलकर चलना होगा. योजना के मुताबिक कार्य करने में मुश्किल हो सकती है. अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को काम सिखाने के आपके प्रयास सफल रहेंगे. ग्रुप प्रोजेक्ट पर कार्य करने से लाभ होगा. जल्दी लाभ की आशा न रखें, कुछ इंतजार करें.
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को आज बहुत ही संभलकर चलना होगा. योजना के मुताबिक कार्य करने में मुश्किल हो सकती है. अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को काम सिखाने के आपके प्रयास सफल रहेंगे. ग्रुप प्रोजेक्ट पर कार्य करने से लाभ होगा. जल्दी लाभ की आशा न रखें, कुछ इंतजार करें.
12/12
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों के अंदर आज आत्मविश्वास की कमी रहने वाली हैं. महत्वपूर्ण निर्णय लेना जरूरी हो तो अपने शुभचिंतकों से सलाह मशवरा जरूर करें. जल्दी बाजी में आपके काम खराब हो सकते हैं. आज आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपके करियर को आगे बढ़ाने में सहायक बनेगा.
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों के अंदर आज आत्मविश्वास की कमी रहने वाली हैं. महत्वपूर्ण निर्णय लेना जरूरी हो तो अपने शुभचिंतकों से सलाह मशवरा जरूर करें. जल्दी बाजी में आपके काम खराब हो सकते हैं. आज आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपके करियर को आगे बढ़ाने में सहायक बनेगा.
Published at : 25 Nov 2025 02:09 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

राशिफल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आज से नए युग का शुभारंभ हुआ', राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
'आज से नए युग का शुभारंभ हुआ', राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
इंडिया
बाकी सब कॉपीकैट मुकदमे... कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में एक हिंदू पक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दूसरा, जानें क्या है पूरा मामला
बाकी सब कॉपीकैट मुकदमे... कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में एक हिंदू पक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दूसरा, जानें क्या है पूरा मामला
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

PM Modi In Ayodhya: PM मोदी बोले—धर्म ध्वज हमारी विरासत और सत्य की जीत का प्रतीक | Ram Mandir
Crime News : बंद कमरे में 'फूंक' से हैवानियत ! Sansani
Actor Dharmendra Passes Away: सुरैया से दिल्लगी ने बनाया हीरो | Sunny Deol | Bobby Deol
Sir Controversy: अवैध बांग्लादेशियों के पास 'डुअल सिटीजनशिप'! | Bengal SIR | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: BLO को बलि का बकरा क्यों बना रहे SIR? | Bengal SIR | SIR Controversy | UP SIR

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आज से नए युग का शुभारंभ हुआ', राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
'आज से नए युग का शुभारंभ हुआ', राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
इंडिया
बाकी सब कॉपीकैट मुकदमे... कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में एक हिंदू पक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दूसरा, जानें क्या है पूरा मामला
बाकी सब कॉपीकैट मुकदमे... कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में एक हिंदू पक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दूसरा, जानें क्या है पूरा मामला
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
बॉलीवुड
क्या पलाश मुच्छल ने दिया स्मृति मंधाना को धोखा? चीटिंग चैट हुई सोशल मीडिया पर वायरल!
क्या पलाश मुच्छल ने दिया स्मृति मंधाना को धोखा? चीटिंग चैट हुई सोशल मीडिया पर वायरल!
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
मक्खन की तरह पिघल जाएगी गोलू-मोलू से पेट में जमी चर्बी, रोज सुबह उठकर पिएं सौंफ का पानी
मक्खन की तरह पिघल जाएगी गोलू-मोलू से पेट में जमी चर्बी, रोज सुबह उठकर पिएं सौंफ का पानी
यूटिलिटी
जन्म प्रमाणपत्र से जोड़ा जाएगा आधार कार्ड, जान लीजिए तरीका
जन्म प्रमाणपत्र से जोड़ा जाएगा आधार कार्ड, जान लीजिए तरीका
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget